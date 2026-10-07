Fot. materiały prasowe

Blisko 8 na 10 Polaków uważa, że materiały, z których wykonane są sprzęty kuchenne, mogą mieć wpływ na zdrowie. Co więcej, 80 proc. z nas przynajmniej czasami sprawdza bezpieczeństwo materiałów zastosowanych w produktach używanych do przygotowywania posiłków. Badanie przeprowadzone na zlecenie marki Kohersen pokazuje, że świadomość konsumentów zaczyna wykraczać poza analizowanie składu produktów spożywczych - coraz częściej interesuje nas także to, z czym żywność ma kontakt podczas gotowania.

REKLAMA

Czytanie etykiet, sprawdzanie składu produktów czy ograniczanie określonych składników na stałe weszły do codziennych nawyków wielu konsumentów. Znacznie rzadziej w tym samym kontekście mówi się jednak o garnkach, patelniach czy innych urządzeniach, których używamy każdego dnia.

Tymczasem badanie przeprowadzone na zlecenie marki Kohersen pokazuje, że zainteresowanie bezpieczeństwem materiałów nie kończy się wyłącznie na deklaracjach. 39 proc. respondentów zawsze lub często weryfikuje, z czego wykonane są sprzęty kuchenne i czy zastosowane materiały są bezpieczne, a kolejne 41 proc. robi to od czasu do czasu.

REKLAMA

Bezpieczne, bo dopuszczone do sprzedaży? Tak zakłada część Polaków

Co ciekawe, większa świadomość nie oznacza jeszcze, że bezpieczeństwo materiałów jest dla wszystkich stałym kryterium wyboru. Wśród osób, które nie sprawdzają bezpieczeństwa materiałów lub nie potrafiły określić swojego podejścia, 37 proc. zakłada, że skoro dany produkt jest dostępny na rynku Unii Europejskiej, powinien być bezpieczny. Kolejne 22 proc. uważa, że ta informacja nie ma dla nich znaczenia, a 17 proc. przyznaje, że nie wie, gdzie jej szukać.

Fot. materiały prasowe

Dane te pokazują więc, że zainteresowanie składem i bezpieczeństwem materiałów rośnie, ale nie jest jeszcze jednakowo silne wśród wszystkich konsumentów. Dla części z nich informacje o powłokach, odporności na temperaturę czy zasadach użytkowania stają się elementem decyzji zakupowej, inni nadal pozostawiają tę ocenę regulacjom i producentom.

REKLAMA

REKLAMA

Nie tylko cena i design. Co sprawdzić przed zakupem patelni?

Jakość wyposażenia kuchni ma dla konsumentów praktyczne znaczenie. Wśród osób, które same gotują w domu, 38 proc. wskazuje, że lepszej jakości garnki i patelnie zwiększyłyby wygodę korzystania z kuchni. To niemal tyle samo, co większy blat roboczy, wskazywany przez 39 proc. badanych.

Patelnie są też kategorią, która stosunkowo często pojawia się na zakupowej liście Polaków. 40 proc. respondentów kupiło patelnię w ciągu ostatniego roku, a kolejne 30 proc. - od roku do trzech lat wstecz.

Przy takim zakupie warto zatem zwracać uwagę nie tylko na cenę, wygląd, kompatybilność z rodzajem kuchenki czy łatwość czyszczenia. Do listy kryteriów dobrze dopisać także rodzaj zastosowanej powłoki, jej odporność na temperaturę i uszkodzenia oraz informacje o materiałach wykorzystanych do jej produkcji.

REKLAMA

Fot. materiały prasowe

Co właściwie kryje się pod pojęciem bezpiecznej powłoki?

Jednym z tematów, który coraz częściej pojawia się w dyskusji o materiałach mających kontakt z żywnością, jest obecność substancji fluorowanych. Przy wyborze patelni warto więc sprawdzić nie tylko jej właściwości nieprzywierające, ale również skład powłoki, odporność na wysoką temperaturę i informacje udostępniane przez producenta.

REKLAMA

Świadomy wybór nie kończy się na składzie produktu

Wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie marki Kohersen pokazują szerszą zmianę w sposobie myślenia o codziennych wyborach. Jeszcze niedawno świadome odżywianie kojarzyło się przede wszystkim z listą składników na opakowaniu. Dziś coraz częściej obejmuje cały proces przygotowywania posiłku - od zakupów spożywczych po wyposażenie, którego używamy w kuchni.

Widać to również w powodach zakupu sprzętów i akcesoriów kuchennych. Choć najczęściej impulsem pozostaje zużycie dotychczasowych produktów, 37 proc. badanych wskazuje potrzebę zakupu sprzętu lepszej jakości, 30 proc. chce w ten sposób podnieść standard swojej kuchni, a 27 proc. poszukuje bardziej innowacyjnych rozwiązań.

REKLAMA

Sprzęty kuchenne mają regularny i bezpośredni kontakt z przygotowywaną żywnością, dlatego przy ich wyborze warto poświęcić kilka minut nie tylko na porównanie ceny i designu, ale również na sprawdzenie, z czego zostały wykonane i jakie informacje na temat zastosowanych materiałów udostępnia producent.

O badaniu: Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie marki Kohersen metodą CAWI na próbie 1025 mieszkańców Polski w wieku 18-65 lat, z uwzględnieniem struktury populacji według danych GUS w zakresie płci, wieku, wielkości miejscowości i województwa. Realizacja badania odbyła się w dniach 3-11 lipca 2026 r.