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Na rynku komercyjnych raportów historii pojazdu pojawił się nowy podmiot - weryfikujVIN.pl. Serwis umożliwia sprawdzenie auta po numerze VIN, numerze rejestracyjnym oraz poprzez skanowanie kodu Aztec z dowodu rejestracyjnego. Rozszerza to dostęp do danych potrzebnych przy ocenie ryzyka związanego z zakupem pojazdu.

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Czym jest weryfikujVIN.pl?

weryfikujVIN.pl to platforma online do weryfikacji historii pojazdu po numerze VIN lub numerze rejestracyjnym. Serwis jest skierowany do osób poszukujących raportu historii pojazdu, który powstaje na podstawie zebranych danych z wielu źródeł branżowych. Użytkownik otrzymuje raport VIN w formie podsumowania informacji technicznych i eksploatacyjnych dotyczących konkretnego auta.

Wyszukiwanie w serwisie jest możliwe zarówno po numerze VIN, jak i po numerze rejestracyjnym, co pozwala na elastyczne dopasowanie sposobu weryfikacji do posiadanych danych. Przy posiadaniu dowodu rejestracyjnego dostępne jest szybkie skanowanie kodu Aztec, co ogranicza liczbę pomyłek przy ręcznym przepisywaniu danych. Zastosowanie trzech trybów pozyskania informacji – VIN, numer rejestracyjny i kod Aztec – ułatwia włączenie raportu do standardowej procedury sprawdzania pojazdu przed zakupem.

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Dane z 300 baz obejmujących 40 krajów

Dane wykorzystywane w raportach weryfikujVIN.pl pochodzą z ponad 300 baz obejmujących ponad 40 krajów, w tym rejestry pojazdów, systemy ubezpieczeniowe, bazy serwisowe, aukcje oraz inne źródła branżowe. Taki model pozyskiwania informacji pozwala zestawiać dane z wielu rejestrów i budować możliwie szeroki obraz historii auta. W raporcie mogą być uwzględniane zapisy pochodzące zarówno z krajowych baz danych pojazdów, jak i z zagranicznych systemów funkcjonujących na rynkach, z których pochodzą pojazdy importowane.

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W przypadku aut importowanych historia krajowa stanowi tylko część obrazu, ponieważ informacje o szkodach, przebiegu i statusie kradzieżowym często znajdują się w zagranicznych rejestrach, bazach ubezpieczycieli i systemach aukcyjnych, do których odwołują się raporty serwisu.

Dane z aukcji samochodowych i systemów ubezpieczeniowych mogą wskazywać na wcześniejsze szkody powypadkowe, w tym szkody częściowe, które nie zawsze są widoczne w dokumentacji krajowej. Odwołanie do baz serwisowych z wielu krajów sprzyja uzupełnianiu obrazu eksploatacji pojazdu o informacje o przeglądach, naprawach i modyfikacjach.

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Zakres informacji dostępnych w raporcie historii pojazdu

Raport od weryfikujVIN.pl obejmuje między innymi historię szkód, wpisy w bazach kradzieżowych, szacowaną wartość pojazdu, informacje o wyposażeniu, odczyty licznika przebiegu, archiwalne zdjęcia, dane z kontroli drogowych oraz historię właścicielską. Taki zakres danych pozwala analizować zarówno aspekty techniczne, jak i formalne związane z pojazdem. Dane o wyposażeniu ułatwiają weryfikację zgodności konfiguracji auta z ofertą sprzedaży, a szacowana wartość pojazdu może być jednym z punktów odniesienia podczas rozmów handlowych.

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W raportach mogą pojawić się również niedostępne publicznie zdjęcia wcześniejszych szkód, jeśli zostały odnotowane w wykorzystywanych bazach danych. Obrazy te pozwalają lepiej ocenić zakres wcześniejszych uszkodzeń oraz porównać stan pojazdu przed i po naprawach blacharsko-lakierniczych.

Do typowych obszarów ryzyka, które można analizować na podstawie raportu, należą szkody powypadkowe, w tym szkody częściowe, manipulacja przebiegiem oraz nieujawnione naprawy mechaniczne dotyczące na przykład silnika, skrzyni biegów i elektroniki. Dostępne informacje pomagają identyfikować potencjalną wadę ukrytą jeszcze przed decyzją o dalszej weryfikacji auta.

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Według generowanych raportów ponad połowa pojazdów ma udokumentowane uszkodzenia

Według danych z raportów generowanych w serwisie weryfikujVIN.pl 62,47 proc. sprawdzanych pojazdów miało udokumentowane uszkodzenia. Oznacza to, że w ponad połowie analizowanych przypadków w historii pojazdu pojawiły się informacje o szkodach odnotowanych w wykorzystywanych bazach. Tego typu dane mogą sygnalizować konieczność dokładniejszej analizy zakresu i charakteru wcześniejszych napraw.

Z tych samych danych wynika, że 3,67 proc. pojazdów miało sfałszowany przebieg, co oznacza wykryte rozbieżności w odczytach licznika zapisanych w różnych bazach. W praktyce może to wskazywać na ingerencję w licznik przebiegu oraz wymaga dodatkowej weryfikacji stanu technicznego pojazdu.

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Informacje o uszkodzeniach i przebiegu, zestawione z danymi o ewentualnej kradzieży czy historii właścicielskiej, mogą wspierać użytkowników serwisu w weryfikowaniu ryzyka związanego z konkretnym pojazdem. Dane statystyczne z raportów VIN pomagają także lepiej zrozumieć skalę występowania określonych nieprawidłowości na rynku pojazdów używanych.

Zastosowanie raportów weryfikujVIN na rynku pojazdów używanych

Kontekst rynkowy wskazuje, że kupujący coraz częściej weryfikują pojazd online przed kontaktem ze sprzedawcą, wykorzystując między innymi raporty historii pojazdu. Cyfrowa weryfikacja danych stała się standardowym etapem selekcji ofert w wielu segmentach rynku motoryzacyjnego. Raport historii pojazdu może być narzędziem porządkowania informacji o kilku interesujących ofertach oraz podstawą do ustalenia priorytetów dalszych oględzin.

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Raport wygenerowany w serwisie weryfikujVIN.pl może służyć jako argument w negocjacji ceny, dzięki dostępowi do danych o szkodach, przebiegu, wycenie pojazdu i ewentualnych wcześniejszych naprawach. Zestawienie opisanych w ogłoszeniu cech pojazdu z informacjami zawartymi w raporcie ułatwia identyfikację rozbieżności istotnych przy negocjacji ceny auta. Możliwość sprawdzenia historii auta po numerze VIN, numerze rejestracyjnym lub poprzez skan kodu Aztec sprzyja wstępnej selekcji ofert jeszcze przed oględzinami pojazdu. Takie podejście pozwala ograniczać liczbę spotkań wyłącznie do tych aut, których historia jest zgodna z oczekiwaniami kupującego.

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Raporty VIN coraz częściej wykorzystywane przez kupujących

Rosnąca dostępność danych o historii pojazdów oraz rozwój narzędzi online, takich jak weryfikujVIN.pl, sprzyjają przenoszeniu procesu wstępnej oceny ofert do kanałów cyfrowych. Coraz większa liczba uczestników rynku motoryzacyjnego korzysta z raportów VIN jako uzupełnienia tradycyjnych metod sprawdzania pojazdu, takich jak oględziny czy przegląd w serwisie. W rezultacie weryfikacja online staje się stałym elementem procesu zakupu auta, zarówno w segmencie pojazdów krajowych, jak i importowanych.

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Komentarz na temat znaczenia takich narzędzi dla uczestników rynku przedstawia ekspert serwisu: "weryfikujVIN.pl to obecnie najbardziej analityczne narzędzie na rynku w segmencie raportowania historii pojazdów. Stworzyliśmy platformę z myślą o osobach, które nie mają specjalistycznej wiedzy lub które jeszcze przed kontaktem ze sprzedawcą chcą ocenić stan pojazdu. Co więcej, wygenerowany raport VIN jest świetnym argumentem przy negocjacji ceny. W raportach są kompleksowe informacje o historii sprawdzanego pojazdu – od historii szkód i wpisów w bazach kradzieżowych, przez wartość auta, jego wyposażenie i odczyty licznika, aż po archiwalne zdjęcia czy dane dotyczące kontroli drogowych i historii właścicielskiej. W raportach mogą pojawić się także niedostępne publicznie zdjęcia dokumentujące wcześniejsze szkody, które często nie są ujawniane przez sprzedających" – mówi Krzysztof Domeracki, główny analityk weryfikujVIN.pl.

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