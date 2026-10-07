Fot. Własne

Klient chce mieć wybór dostawy, ale po stronie małej firmy każda kolejna opcja może oznaczać więcej procesów do obsługi. Abonament dla firm InPost pozwala połączyć dostawy do urządzeń Paczkomat i przesyłki kurierskie w ramach jednej umowy, a przy tym łatwiej zaplanować koszty regularnych wysyłek.

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W małym e-commerce logistyka rzadko ma własny dział. Nadaniami, rozliczeniami czy kontaktem z operatorem często zajmuje się właściciel albo osoba, która równolegle odpowiada za sprzedaż i obsługę klientów.

Dwa sposoby dostawy nie muszą oznaczać dwóch osobnych procesów

Przy regularnych wysyłkach, poza stawką za paczkę, liczy się również sprawne zarządzanie całym procesem – od nadania przesyłki aż po jej doręczenie. Im prostsza organizacja wysyłek, tym mniej czasu sklep musi poświęcać na codzienną obsługę logistyki. Jednocześnie trudno ograniczyć klientowi wybór dostaw wyłącznie po to, żeby uprościć pracę po stronie sklepu.

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Dostawa przez Paczkomat odpowiada na inną potrzebę niż Kurier pod wskazany adres. Rozwiązaniem może być więc nie ograniczanie metod dostawy, ale połączenie ich w jednym modelu współpracy. Tak, aby dać klientowi wybór.

Abonament dla firm łączy Paczkomat i Kuriera w jednej umowie z InPost

W ramach Abonamentu dla firm przedsiębiorca może korzystać zarówno z dostaw do urządzeń Paczkomat, jak i usług Kuriera InPost. Nie jest to przy tym rozwiązanie zarezerwowane dla sklepów wysyłających setki paczek miesięcznie.

Oferta zaczyna się od wariantu Micro Firma 150. Dostępne są także pakiety Mini Firma 300 oraz Midi Firma 600. W zależności od wariantu umowę można zawrzeć na 12 lub 24 miesiące.

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Stała współpraca daje również określone ceny przesyłek w okresie obowiązywania abonamentu, a opłata paliwowa jest już w nich uwzględniona. Firma rozlicza się po zakończeniu miesiąca i otrzymuje jedną fakturę. Do tego dochodzi bezpłatny podjazd Kuriera – możliwy już po jedną paczkę.

Co, jeśli w dobrym miesiącu zamówień będzie więcej niż zwykle? Przekroczenie wartości abonamentu nie blokuje kolejnych nadań. Następne przesyłki są rozliczane zgodnie z warunkami oferty.

Szczegółowe warunki i dostępne warianty: https://inpost.pl/abonamenty-dla-firm.

Fot. Własne

Umowę z InPost można podpisać online

Stała współpraca abonamentowa nie wymaga papierowego procesu. Umowę z InPost można zawrzeć online, zaczynając od wyboru odpowiedniego abonamentu i podania NIP-u. Dane przedsiębiorstwa są pobierane z publicznych rejestrów, a dalsza ścieżka obejmuje wymagane oświadczenia i weryfikację.

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To szczególnie praktyczne w MŚP, gdzie czas poświęcony na administrację konkuruje z obsługą sprzedaży, klientów czy marketingu.

Regularność jest ważniejsza niż duża skala

Nie trzeba czekać, aż wysyłki zaczną zajmować pół magazynu. Jeśli paczki wychodzą z firmy regularnie, sprawna realizacja zamówień jest częścią dbania o klienta. Szybka i przewidywalna dostawa buduje dobre doświadczenie zakupowe i może wzmacniać jego lojalność wobec sklepu.

Przed wyborem abonamentu dobrze sprawdzić, ile przesyłek miesięcznie nadaje Twoja firma. To skala wysyłek pomoże dobrać odpowiedni pakiet.

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Dla małego e-commerce uporządkowana logistyka nie musi zaczynać się od dużej skali. Może zacząć się od jednej umowy, która obejmuje dwa kluczowe sposoby dostawy.