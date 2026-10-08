Fot. materiały prasowe

Profesjonalna kolba 58 mm, 30 stopni mielenia, precyzyjna kontrola temperatury i ręczne spienianie mleka – Bosch HomeCafé Serie 4 pozwala przenieść doświadczenie rodem z kawiarni do domowej kuchni. Nowa seria to pierwsze ekspresy kolbowe marki Bosch, stworzone z myślą o osobach, które chcą mieć większą kontrolę nad każdym etapem przygotowywania kawy i eksperymentować ze smakiem.

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Dla wielu miłośników kawy przygotowanie espresso jest czymś więcej niż tylko sposobem na rozpoczęcie dnia. To rytuał, w którym znaczenie ma zarówno wybór ziaren, sposób ich mielenia, jak i sama ekstrakcja. Bosch odpowiada na potrzeby domowych kawoszy, którzy chcą eksperymentować i mieć pełną kontrolę nad smakiem przygotowywanego napoju.

Kawa jak z kawiarni – teraz w domu

Sercem urządzenia jest młynek z systemem antystatycznym , który pozwala mielić ziarna bezpośrednio przed przygotowaniem kawy bez rozsypywania jej na blat. Użytkownik ma do dyspozycji aż 30 stopni mielenia, dzięki czemu może dopasować jego grubość do rodzaju ziaren i własnych upodobań. Młynek oferuje również pięć gotowych ustawień dozowania, a proces mielenia można w dowolnym momencie zatrzymać i wznowić.

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Fot. materiały prasowe

Elementem, który wyróżnia HomeCafé Serie 4, jest kolba ze stali szlachetnej o średnicy 58 mm – w rozmiarze powszechnie stosowanym w profesjonalnych ekspresach do kawy. Szersze sitko zapewnia bardziej równomierny przepływ wody, co pozwala wydobyć z ziaren pełnię ich głębokiego i złożonego smaku. Użytkownik może także samodzielnie dozować i ubijać kawę, mając wpływ na finalny efekt w filiżance.

Temperatura pod kontrolą

Na jakość espresso wpływa również precyzja parzenia. HomeCafé Serie 4 wykorzystuje system grzewczy Thermoblock z kontrolą temperatury PID, który pomaga utrzymać stabilną temperaturę podczas ekstrakcji. Można ją regulować w zakresie od 90 do 96°C, dopasowując parametry do własnych preferencji i rodzaju kawy.

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Fot. materiały prasowe

Za ekstrakcję odpowiada pompa wysokiego ciśnienia, a analogowy wskaźnik pozwala obserwować je w czasie rzeczywistym. Dzięki temu przygotowanie espresso staje się bardziej świadomym procesem – obserwując wskazania manometru, użytkownik może modyfikować parametry przy kolejnej filiżance.

Espresso, cappuccino… i latte art

HomeCafé Serie 4 daje możliwość przygotowania zarówno klasycznego espresso, jak i popularnych kaw na jego bazie. Ręczny spieniacz mleka pozwala przygotować gorące mleko lub mleczną piankę, a bardziej zaawansowani użytkownicy mogą wykorzystać ją do tworzenia własnych wzorów latte art.

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Miłośnicy kawy przygotują również Americano, Lungo i Cold Brew, dzięki czemu możliwości urządzenia wykraczają poza klasyczne espresso i kawy mleczne.

Fot. materiały prasowe

Sprzęt, który zdobi wnętrze

Design HomeCafé Serie 4 nawiązuje do profesjonalnych ekspresów spotykanych w kawiarniach. Obudowa ze stali szlachetnej łączy ten charakter z kompaktową formą, która dobrze sprawdzi się także na mniejszym blacie kuchennym.

Debiutując w kategorii ekspresów kolbowych, Bosch stawia na możliwość świadomego kształtowania każdego etapu przygotowania kawy – od mielenia i dozowania ziaren, przez ich ubijanie, po kontrolę ekstrakcji i spienianie mleka.