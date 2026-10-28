Jesień może dać się we znaki twojemu samochodowi. Ekspert radzi, co sprawdzić przed zimą Fot. Shutterstock

Deszcz, błoto, wilgoć i coraz niższe temperatury. Jesień to trudny okres dla samochodu, a zaniedbania mogą skończyć się korozją i kosztownymi naprawami. Sama wymiana opon nie wystarczy. Ekspert Würth Polska wyjaśnia, jak przygotować auto na jesień i zimę oraz na które elementy warto zwrócić szczególną uwagę.

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Lato nie zawsze pozostawia samochód w tak dobrym stanie, jak mogłoby się wydawać. Wysokie temperatury, intensywne słońce i długie podróże obciążają poszczególne elementy pojazdu.

Jesienią dochodzą do tego opady deszczu, wilgoć i błoto, a zimą również sól drogowa. Dlatego przełom sezonów to dobry moment na dokładne sprawdzenie stanu samochodu.

Krzysztof Wyszyński, Product Manager w Würth Polska, zwraca uwagę na kilka obszarów, których nie powinno się pomijać podczas przygotowań do chłodniejszych miesięcy. Chodzi nie tylko o wygląd auta, ale przede wszystkim o jego stan techniczny, trwałość poszczególnych elementów i bezpieczeństwo jazdy.

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Zadbaj o lakier i podwozie. Korozja może rozwijać się niezauważona

Pierwszym krokiem powinno być dokładne umycie samochodu. Na karoserii po lecie mogą pozostawać resztki owadów, żywica, smoła, asfalt oraz osad z klocków hamulcowych. Jeśli zanieczyszczenia długo utrzymują się na powierzchni, mogą twardnieć, utrudniając późniejsze czyszczenie, a niektóre z nich mogą również negatywnie wpływać na stan lakieru.

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Po umyciu i osuszeniu auta warto zabezpieczyć karoserię woskiem lub powłoką ceramiczną. Taka ochrona ogranicza bezpośredni kontakt lakieru z wilgocią i zabrudzeniami, a przy okazji ułatwia kolejne mycie.

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Na samej karoserii nie powinno się jednak kończyć. Szczególnej uwagi wymagają podwozie oraz profile zamknięte, czyli miejsca narażone na działanie wody, brudu i uderzenia drobnych kamieni. Korozja może rozwijać się tam przez długi czas, zanim stanie się widoczna.

Dlatego przed zimą warto sprawdzić stan zabezpieczeń antykorozyjnych oraz upewnić się, że na podwoziu nie pojawiły się uszkodzenia lub ogniska rdzy. Jeśli zauważymy niepokojące zmiany, najlepiej zająć się nimi odpowiednio wcześnie.

Przy okazji warto dokładnie oczyścić felgi i zabezpieczyć je preparatem ograniczającym przywieranie zabrudzeń. To szczególnie przydatne zimą, gdy koła mają częsty kontakt z błotem pośniegowym i solą drogową.

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Jesienią dobra widoczność jest kluczowa. Sprawdź światła i wycieraczki

Deszcz, mgły i szybko zapadający zmrok sprawiają, że jesienią kierowcy częściej muszą polegać na sprawnym oświetleniu oraz wycieraczkach. Nawet drobne zaniedbania mogą w takich warunkach znacząco utrudnić prowadzenie samochodu.

Warto zacząć od sprawdzenia wszystkich świateł, a także dokładnego oczyszczenia kloszy reflektorów. Zabrudzone lub zmatowiałe lampy mogą ograniczać skuteczność oświetlenia drogi, co staje się szczególnie uciążliwe podczas jazdy po zmroku.

Kolejnym elementem są wycieraczki. Jeśli zamiast skutecznie usuwać wodę, pozostawiają smugi lub rozmazują zabrudzenia po szybie, może to oznaczać, że ich pióra wymagają wymiany.

Dobra widoczność to nie tylko kwestia komfortu, ale przede wszystkim bezpieczeństwa. Podczas intensywnych opadów nawet niewielkie ograniczenie pola widzenia może utrudnić odpowiednio szybką reakcję na sytuację na drodze.

Uszczelki, opony i klimatyzacja. O tych elementach kierowcy często zapominają

Lista jesiennych przygotowań obejmuje również elementy, którym na co dzień nie poświęcamy zbyt wiele uwagi. Jednym z nich są uszczelki drzwi, klapy bagażnika i innych zamykanych części nadwozia.

Ich dokładne oczyszczenie i zabezpieczenie odpowiednim preparatem pomaga zachować elastyczność gumy oraz ogranicza ryzyko przymarzania podczas zimowych mrozów. To prosta czynność, która może oszczędzić problemów z otwieraniem samochodu w chłodne poranki.

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Przed nadejściem zimy warto również zadbać o odpowiednie ogumienie. Nie należy odkładać wymiany opon do pierwszych opadów śniegu, gdy warsztaty wulkanizacyjne przeżywają największe oblężenie.

Przy okazji warto sprawdzić stan bieżnika, ciśnienie w oponach oraz uzupełnić płyn do spryskiwaczy odpowiedni do temperatur panujących zimą.

Co ciekawe, zakończenie upałów nie oznacza, że możemy zapomnieć o klimatyzacji. Układ ten przydaje się również jesienią i zimą, między innymi podczas osuszania powietrza w kabinie i usuwania pary z szyb.

Krzysztof Wyszyński z Würth Polska zwraca uwagę na konieczność zadbania o czystość układu po letnim sezonie.

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– Po intensywnej eksploatacji klimatyzacji latem warto natomiast przeprowadzić jej czyszczenie i dezynfekcję, a także sprawdzić stan filtra kabinowego – mówi ekspert.

Zanieczyszczony filtr kabinowy może ograniczać przepływ powietrza, a zaniedbany układ wentylacji sprzyja powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. Regularna kontrola pozwala uniknąć takich problemów.

Przygotowanie samochodu do zimy nie musi być kosztowne. Lepiej działać wcześniej

Jesienne przygotowanie samochodu nie musi oznaczać kosztownego remontu ani wielodniowej wizyty w warsztacie. Wiele czynności można wykonać samodzielnie, a wczesne wykrycie drobnych usterek pozwala uniknąć poważniejszych problemów w przyszłości.

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Zalecenia eksperta Würth Polska obejmują przede wszystkim dokładne czyszczenie samochodu, zabezpieczenie lakieru, kontrolę podwozia, sprawdzenie oświetlenia i wycieraczek oraz zadbanie o uszczelki, opony i układ klimatyzacji.

Warto poświęcić na to trochę czasu, zanim pojawią się pierwsze silniejsze mrozy. Wilgoć, błoto pośniegowe i sól drogowa mogą przyspieszać zużycie niektórych elementów samochodu, zwłaszcza jeśli ich stan już wcześniej pozostawiał wiele do życzenia.