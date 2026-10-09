Fot. materiały prasowe

Debiutująca dziś w Polsce seria HUAWEI Pura 90s pokazuje ambicje marki we wnoszeniu mobilnej fotografii na wyższe poziomy. Zarówno HUAWEI Pura 90s Pro, jak i HUAWEI Pura 90s Pro Max otrzymały aparat główny 50 MP ze zmienną przysłoną oraz technologię True-to-Colour Camera 2.0, ale każdy z modeli oferuje nieco inne podejście do fotografii. HUAWEI Pura 90s Pro stawia na ultrajasny teleobiektyw z funkcją makro, natomiast HUAWEI Pura 90s Pro Max oferuje teleobiektyw z matrycą 200 MP, dzięki której jakość zdjęć zadowoli nawet najbardziej czujne oko.

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Smartfony z serii HUAWEI Pura 90s łączą zaawansowane możliwości wideo i fotograficzne z wyjątkowym, przyciągającym uwagę designem. Dzięki systemowi XMAGE, autorskiej technologii fotografowania Huawei, ich użytkownicy mogą uchwycić najpiękniejsze wspomnienia w wyrazistych kolorach, z bogactwem detali i atmosferą bliską temu, co widzi ludzkie oko. Oba modele cechują wyjątkowe teleobiektywy, pozwalające zachować szczegóły nawet odległych obiektów, a możliwości makro otwierają drogę do odkrywania piękna ukrytego w najmniejszych detalach. Z kolei funkcja Kompozycji AI analizuje kadr i podpowiada takie ustawienie ujęcia, by błyskawicznie stworzyć harmonijną kompozycję – nawet wtedy, gdy najważniejsza jest spontaniczność chwili. Aparat główny 50 MP i ultraszerokokątny 40 MP umożliwiają wierne odwzorowanie różnorodności miejsc, ludzi i emocji, do których chce się wracać. Ekrany LTPO OLED 1–120 Hz zapewniają płynny obraz, a bateria 5270 mAh pozwala korzystać ze smartfona dłużej i szybko uzupełniać energię. Dzięki odporności IP68 i IP69, urządzenia sprawdzą się niezależnie od pogody i warunków. Seria HUAWEI Pura 90s to smartfony, które pozwolą zachować najpiękniejsze, wielobarwne wspomnienia.

Fot. materiały prasowe

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Perfekcyjnie przyciąga uwagę

HUAWEI Pura 90s Pro Max został zaprojektowany tak, aby już na pierwszy rzut oka wyróżniać się z tłumu. Charakterystyczna bryła i wyrazisty moduł aparatów w kształcie charakterystycznego trójkąta tworzą rozpoznawalną sylwetkę, a paleta barw inspirowanych naturą pozwala dopasować smartfon do własnego stylu. Dzięki temu urządzenie staje się czymś więcej niż narzędziem – jest elementem codziennego wizerunku, który przyciąga uwagę i podkreśla indywidualność użytkownika. Urządzenie dostępne jest w trzech różnorodnych wersjach: w klasycznej, głębokiej czerni, perłowej bieli oraz wyjątkowej, pomarańczowo-niebieskiej, przypominającej nadmorski pejzaż o zachodzie słońca.

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Smukła obudowa o grubości 8,1 mm sprawia, że mimo dużego ekranu smartfon zachowuje elegancką, harmonijną formę, którą z łatwością można zmieścić do kieszeni spodni czy torby. Przód chroni odporne na zarysowania i ograniczające odblaski szkło Kunlun Glass Crystal Armor, przez co ekran pozostaje czytelny również w jasnym otoczeniu, a urządzenie zachowuje swój wygląd na dłużej.

HUAWEI Pura 90s Pro przyciąga uwagę charakterystycznym wzornictwem, w którym nowoczesna forma spotyka się z dbałością o detale. Do wybory są trzy wersje kolorystyczne: pomarańczowa, biała lub czarna. A do tego smukła obudowa o grubości 8,2 mm oraz szkło Kunlun Glass 2.0, zapewniające dodatkową odporność na zarysowania i uszkodzenia.

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Fot. materiały prasowe

Wypełnij chwilę kolorami

HUAWEI Pura 90s Pro Max zamieni codzienne chwile w okazję do stworzenia wyjątkowego kadru. Teleobiektyw z ultradużą matrycą 200 MP pozwala zachować imponującą ilość szczegółów także przy fotografowaniu odległych obiektów, pozwalając przybliżyć to, co z pozoru znajduje się poza zasięgiem wzroku. Aparat główny 50 MP z optyczną stabilizacją obrazu oraz technologią HDR pomaga zachować detale i naturalny wygląd scen również przy trudniejszym świetle, a ultraszerokokątny aparat 40 MP pozwala objąć kadrem rozległe krajobrazy czy większe grupy osób. Czujnik True-To-Colour 2.0 zapewnia niezwykłą rozpiętość barw, podkreślając ich intensywność. System XMAGE wspiera cały proces – od wykonania zdjęcia po nadanie mu odpowiedniego charakteru, a funkcja Kompozycji AI analizuje scenę i podpowiada zmianę kąta, pozycji lub kadru, ułatwiając uzyskanie idealnej kompozycji nawet bez fotograficznego doświadczenia. Możliwości makro w zbliżeniu od 5 cm pozwalają natomiast zatrzymać na zdjęciu zachwycające detale mikro-świata.

HUAWEI Pura 90s Pro Max został stworzony z myślą o tym, by zaawansowane możliwości nie oznaczały skomplikowanej obsługi. Aparat XMAGE prowadzi użytkownika przez kolejne etapy tworzenia zdjęcia, a rozbudowany zestaw trybów fotograficznych i wideo pozwala dopasować sposób działania aparatu do sytuacji – od codziennych zdjęć i portretów po nocne ujęcia, makro, slow motion czy bardziej kreatywne formy nagrywania.

Fot. materiały prasowe

Fotografia to także jeden z najważniejszych elementów HUAWEI Pura 90s Pro. Teleobiektyw z funkcją makro ze zbliżeniem od 5 cm daje większą swobodę eksperymentowania z perspektywą, pozwalając fotografować odległe obiekty, ale też podejść znacznie bliżej i uchwycić to, czego na co dzień można nawet nie zauważać. Aparat główny 50 MP obsługuje optyczną stabilizację obrazu i technologię HDR, co pozwala zachować detale i oddać naturalny wygląd nawet nieidealnie oświetlonych scen. Z kolei ultraszerokokątny aparat 12,5 MP pomaga objąć kadrem większe grupy osób czy rozległe krajobrazy.

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Za naturalne odwzorowanie kolorów odpowiada czujnik True-To-Colour 2.0, który pomaga zachować charakter sceny i wierniej oddać barwy widoczne w rzeczywistości. Dzięki temu zdjęcia mogą wyglądać bardziej naturalnie, zarówno fotografując ludzi, architekturę, krajobrazy czy detale. Dodatkowym wsparciem jest funkcja kompozycji AI, która pomaga lepiej rozplanować elementy w kadrze i stworzyć bardziej harmonijne ujęcie. W efekcie nie trzeba ograniczać się do jednego sposobu fotografowania – HUAWEI Pura 90s Pro daje narzędzia, które pozwalają swobodniej szukać własnego spojrzenia na otaczający świat.

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Fot. materiały prasowe

Najlepszy kompan codzienności

Zobacz wszystko wyraźnie dzięki dużym ekranom LTPO OLED z adaptacyjnym odświeżaniem od 1 do 120 Hz. Szeroka paleta 1,07 mld kolorów pozwala oglądać zdjęcia, filmy i treści z bogatą kolorystyką, która zachwyci Cię liczbą detali i odcieni. W przypadku modelu Pura 90s Pro Max ekran cechuje przekątna 6,9-cala, a w modelu Pura 90s Pro – 6,6 cala.

Zastosowana w obu modelach bateria o pojemności 5270 mAh daje więcej swobody w ciągu dnia, ograniczając konieczność szukania gniazdka podczas podróży, fotografowania czy intensywnego korzystania ze smartfona. A gdy w końcu zacznie brakować energii, można skorzystać z ładowania HUAWEI SuperCharge o mocy 100 W lub ładowania bezprzewodowego, pozwalającego błyskawicznie wrócić do akcji. HarmonyOS 6.1 dopełnia całość, oferując nowoczesne środowisko pracy i rozrywki, które wykorzystuje możliwości urządzenia oraz ułatwia korzystanie z jego funkcji.

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Fot. materiały prasowe

Intuicyjna obsługa

HUAWEI Pura 90s Pro Max oraz HUAWEI Pura 90s Pro pozwalają skorzystać z szeregu funkcji zwiększających wygodę użytkowania, takich jak łączność 5G, NFC, Bluetooth 6.0. Dodatkowo certyfikaty IP68 i IP69 zapewniają odporność na kurz i wodę, dając większą swobodę podczas rutynowych aktywności i podróży.

Telefony umożliwiają przeprowadzenie ważnych rozmów nawet w głośnym otoczeniu dzięki dwukierunkowej redukcji szumów ze wsparciem AI, poprawiającej jakość głosu i eliminującej odgłosy w tle. Dzięki bogatej ofercie aplikacji w AppGallery, użytkownicy mają dostęp do najlepszych narzędzi z kategorii styl życia, podróże, finanse, zakupy i rozrywka. Urządzenia umożliwiając również skorzystanie z innowacyjnych usług Huawei, takich jak chmura, przeglądarka czy asystentka Celia. Dostęp do aplikacji rozszerzono ponadto poprzez możliwość doinstalowania sklepu Google Play.

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Dostępność, ceny i promocja premierowa

Rekomendowana cena detaliczna smartfonów wynosi:

HUAWEI Pura 90s Pro Max (12 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej): 6999 zł, HUAWEI Pura 90s Pro (12 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej): 4999 zł.

W okresie od października do 15 listopada 2026 r., urządzenia dostępne są w specjalnej ofercie premierowej w rekomendowanych cenach promocyjnych:

HUAWEI Pura 90s Pro Max za 5499 zł (cena nadchodząca od 16 listopada 6999 zł), HUAWEI Pura 90s Pro za 3999 zł (cena nadchodząca od 16 listopada 4999 zł).

Smartfony z serii HUAWEI Pura 90s można nabyć w oficjalnym sklepie huawei.pl, w strefie marki na Allegro oraz u Partnerów Biznesowych firmy – operatorów sieci Plus i Play oraz w sklepach sieci handlowych: Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet i Komputronik.

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Urządzenia objęte są pakietem HUAWEI Care+ na rok, obejmującym ochronę ekranu, z możliwością jednorazowej, bezpłatnej wymiany w razie przypadkowego uszkodzenia oraz nielimitowaną wymianę baterii przy spadku wydajności poniżej 85% w ciągu roku kalendarzowego od daty zakupu. Szczegółowe warunki promocji na stronie huawei.pl.

W sklepie huawei.pl istnieje także możliwość skorzystania z zakupu w formie 20 rat RRSO 0%, dokupienia dodatkowego, wybranego pokrowca na telefon od 29 zł, ładowarki SuperCharge 100 W w cenie 119 zł, słuchawek HUAWEI FreeBuds Neo (nowość) za 399 zł (cena detaliczna 449 zł) lub słuchawek HUAWEI FreeClip 2 za 559 zł (cena detaliczna 799 zł).

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Podane ceny są cenami rekomendowanymi. Ostateczną cenę, również w okresie promocyjnym, w sklepach Partnerów Biznesowych ustalają poszczególni sprzedawcy. Oferta może różnić się w zależności od kanału sprzedaży oraz może ulec zmianie. Szczegóły ofert dostępne są u Sprzedawców.

Produkty objęte są programem Odkupu z bonusem – po zakupie telefonu i odsprzedaży dotychczasowego urządzenia za pośrednictwem partnera programu konsument może otrzymać jego wycenioną wartość oraz dodatkowy bonus w wysokości 600 zł. Oferta jest ograniczona czasowo i dostępna u wybranych partnerów. Szczegółowe informacje dostępne są na karcie produktu.