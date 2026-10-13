Fot. materiały prasowe

Z sukcesem zakończyła się jubileuszowa, 5. edycja akcji „WARTA warta posprzątania”, realizowana przez Lidl Polska we współpracy z Fundacją Nasza Ziemia. W dniach 6–7 października wolontariusze, pracownicy sieci oraz mieszkańcy Poznania wspólnie zebrali 904 kg śmieci, oczyszczając tereny wokół Jeziora Rusałka oraz Doliny Cybiny. Wydarzenie odbyło się pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Poznania oraz UN Global Compact Network Poland, wpisując się w obchody 33. Akcji Sprzątanie świata – Polska.

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Inicjatywa „WARTA warta posprzątania” stanowi przykład zaangażowania Lidl Polska w ochronę środowiska na poziomie lokalnym oraz realizuje kluczowy filar strategii zrównoważonego rozwoju firmy – Conserving Resources, czyli ochrony zasobów. Dwudniowe działania w Poznaniu odpowiedziały na tegoroczne hasło 33. Akcji Sprzątanie świata – Polska: „SOS dla wody! Niech będzie wolna od śmieci”.

Akcja w liczbach – jak poszło nam w tym roku?

Dzięki wysokiej mobilizacji oraz zaangażowaniu partnerów, jubileuszowa edycja akcji przyniosła po raz kolejny imponujące rezultaty:

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ponad 650 wolontariuszek i wolontariuszy wzięło udział w dwudniowej akcji sprzątania, 904 kg odpadów zostało usuniętych i przekazanych do odpowiedniej segregacji lub recyklingu.

Bilans wszystkich pięciu dotychczasowych odsłon projektu to łącznie blisko 3 500 uczestników oraz prawie 5500 kg odpadów usuniętych z poznańskich terenów zielonych i nadrzecznych.

Fot. materiały prasowe

„WARTA warta posprzątania” to wydarzenie, które od pięciu lat jednoczy mieszkańców Poznania, a zwłaszcza dzieci i młodzież z poznańskich placówek oświatowych. Z okazji jubileuszowej edycji Fundacja Nasza Ziemia zaprosiła wszystkich uczestników poprzednich odsłon akcji, aby zadbali również o swoje najbliższe otoczenie i wspólnie posprzątali wybrane tereny. Uczestnicy tych akcji terenowych na ten moment zebrali dodatkowe 730 kg odpadów.

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Inicjatywa „WARTA warta posprzątania” od lat przynosi imponujące efekty. To nie tylko kilogramy zebranych odpadów, ale przede wszystkim sukcesywna zmiana naszej świadomości ekologicznej. Jesteśmy dumni i wdzięczni, że Fundacja Nasza Ziemia może liczyć na takie wsparcie i długofalowe zaangażowanie ze strony firmy Lidl Polska. Dopełnieniem tego wszystkiego jest pasja samych uczestników, która za każdym razem przechodzi najśmielsze oczekiwania - Beata Butwicka, Prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia.

Fot. materiały prasowe

Dlaczego właśnie Rusałka i Cybina?

Lokalizacje V edycji “Warty wartej posprzątania” – Dolina Cybiny oraz Jezioro Rusałka – zostały wybrane w porozumieniu z Urzędem Miasta Poznania. Obie przestrzenie wpisują się w unikatowy system urbanistyczno-przyrodniczy, tzw. Kliny Zieleni (odpowiednio: wschodni oraz północno-zachodni) odpowiadające za przewietrzanie miasta i zachowanie bioróżnorodności.

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Ponieważ Cybina stanowi bezpośredni dopływ Warty, usunięcie zanieczyszczeń z jej doliny i sąsiadujących akwenów ma bezpośredni wpływ na stan czystości głównej rzeki regionu. Projekt łączy w ten sposób realną ochronę zasobów wodnych z dbałością o przestrzenie miejskiej rekreacji i kultury.

Obok aktywnego zbierania śmieci, w obu lokalizacjach tętniły życiem ekologiczne miasteczka. Na uczestników czekały quizy, gry i pokazy przygotowane przez partnerów wydarzenia - m.in. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania, Zarząd Zieleni Miejskiej, Zakład Lasów Poznańskich, oraz POSiR. Najmłodsi mogli dowiedzieć się, jak prawidłowo segregować odpady oraz jak działa gospodarka obiegu zamkniętego. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również Strefa Lidla, w której najmłodsi uczestnicy akcji mogli się dowiedzieć o prawidłowej segregacji śmieci i drodze drogę, jaką przebywa plastikowa butelka w procesie recyklingu.

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Fot. materiały prasowe

Zmiany zaczynają się od codziennych decyzji

– Akcja „WARTA warta posprzątania” to ważny projekt, który z dumą rozwijamy od lat. Wspólnie z lokalnymi społecznościami dbamy o czystość przestrzeni miejskiej. W Lidl Polska zrównoważony rozwój to element naszej codziennej strategii działania, dlatego stawiamy na budowanie świadomości ekologicznej poprzez dawanie odpowiedniego przykładu. Tegoroczna edycja wydarzenia po raz kolejny pokazała jak wielką siłę ma wspólna troska o środowisko – podkreśla Aleksandra Robaszkiewicz, Dyrektorka ds. Relacji Korporacyjnych w Lidl Polska.

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Lidl Polska wdraża szereg działań w ramach gospodarki obiegu zamkniętego, obejmujących m.in. przemyślane projektowanie opakowań, ograniczanie zużycia surowców oraz zwiększanie udziału materiałów z recyklingu.

Równie ważną rolę w strategii Conserving Resources odgrywa zapobieganie marnowaniu żywności. Lidl Polska łączy nowoczesne systemy operacyjne, takie jak automatyczne zamawianie towaru AutoDispo, z inicjatywami skierowanymi bezpośrednio do klientów – w tym z akcją przecen „Kupuję, nie marnuję” czy autorskimi torbami MIX z owocami i warzywami, które pozwalają chronić pełnowartościowe produkty.

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Działaniom w sklepach towarzyszy wsparcie społeczne i edukacja. Firma regularnie przekazuje produkty Caritas Polska, Federacji Polskich Banków Żywności i lokalnym organizacjom, a także prowadzi kampanie edukacyjne, takie jak „Sztuka niemarnowania” czy projekt „EkoMisja”, w którym biorą udział setki tysięcy uczniów.