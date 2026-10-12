Poznaj Akademeia High School od środka. Dzień Otwarty już 17 października. Fot. materiały prasowe

Jak wygląda nauka w Akademeia High School i jak szkoła przygotowuje uczniów do studiów za granicą? 17 października 2026 r. odbędzie się Dzień Otwarty, podczas którego rodzice i kandydaci poznają program nauczania, zasady rekrutacji oraz porozmawiają z nauczycielami, dyrekcją i uczniami.

REKLAMA

Drodzy Rodzice,

serdecznie zapraszamy Państwa wraz z dziećmi na Dzień Otwarty Akademeia High School, który odbędzie się 17 października 2026 roku o godz. 9:30.

Wybierając szkołę, warto poznać osoby, które będą na co dzień pracować z Państwa dzieckiem. Podczas spotkania będzie okazja do rozmów z nauczycielami, dyrekcją i uczniami, a także do zadania pytań o to, jak wygląda nauka w Akademeia High School.

Przedstawimy nasz program nauczania, w tym iGCSE i A Levels, oraz zasady rekrutacji. Opowiemy, jak pomagamy uczniom wybierać przedmioty zgodnie z ich zainteresowaniami i planami, na jakie wsparcie mogą liczyć w codziennej nauce oraz jak przygotowujemy ich do aplikowania na zagraniczne uczelnie.

REKLAMA

Fot. materiały prasowe

Szczególnie zachęcamy Państwa do rozmów z naszymi uczniami. Warto dowiedzieć się, jak odnaleźli się w szkole, co ich zaskoczyło i co najbardziej cenią w nauce tutaj. Mamy nadzieję, że te spotkania pomogą Państwu i Państwa dzieciom podjąć decyzję dotyczącą dalszej edukacji.

Do zobaczenia!

Dzień Otwarty Akademeia High School

Liczba miejsc jest ograniczona. Zachęcamy do rejestracji i zapoznania się ze szczegółami wydarzenia: www.akademeia.edu.pl

REKLAMA

Kontakt: ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 2, 02-972 Warszawa tel. +48 22 299 87 87 e-mail: fundraiser@akademeia.edu.pl