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Relacja z panelu „Streaming - najlepsze czy najgorsze narzędzie reklamowe dla twojej marki?” na konferencji LOUD congress. W dobie cyfrowej rewolucji, gdzie uwaga konsumenta jest najdroższą walutą, biznes staje przed dylematem: trzymać się sprawdzonych, kontrolowanych formatów, czy rzucić się na głęboką wodę transmisji na żywo.

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W dobie cyfrowej rewolucji, gdzie uwaga konsumenta jest najdroższą walutą, biznes staje przed dylematem: trzymać się sprawdzonych, kontrolowanych formatów, czy rzucić się na głęboką wodę transmisji na żywo.

„Zdecydowaliśmy się na ten panel, ponieważ streaming jest ważną częścią codzienności młodego pokolenia, a jego potencjał marketingowy wciąż budzi wiele pytań. Chcieliśmy pokazać, jak wygląda ten świat z perspektywy twórców i co powinni wiedzieć o nim przedstawiciele marek, zanim zdecydują się na współpracę. Interesowało nas przede wszystkim to, jak streamerzy budują zaangażowane społeczności, co decyduje o wiarygodności przekazu na żywo i gdzie jest miejsce dla reklamy, która naturalnie wpisuje się w charakter transmisji. Dlatego na LOUD congress oddaliśmy głos osobom, które na co dzień tworzą takie treści i najlepiej znają oczekiwania swoich odbiorców” - powiedział Mariusz Mistewicz, organizator LOUD congress i prezes agencji Mistify. Podczas ostatniej edycji LOUD congress, panel prowadzony przez Bartosza Kazimierczaka (managera grupy Brokies) stał się areną niezwykle szczerej wymiany myśli między światem twórców a ekspertami od marketingu. Misja była jasna: pokazać biznesowi, że streaming nie jest marginesem internetu, ale „wielkim polem pieniędzy”, które w Polsce właśnie zaczyna być odczarowywane.

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Czym właściwie jest streaming?

Zrozumienie streamingu wymaga odrzucenia uprzedzeń. Jak zauważyła Katarzyna „Kasix” Paciorek, dla postronnego obserwatora może to wyglądać jak „pokazywanie się nocami na kamerze”, ale w rzeczywistości jest to złożona forma wspólnego spędzania czasu z odbiorcami. To interakcja w czasie rzeczywistym, prowadzona przez wiele godzin dziennie, której fundamentem jest dialog za pomocą czatu.

Współczesny streaming przybiera różne formy:

1. Klasyczny (desktopowy): transmisja z domu, skupiona na grach, rozmowach i współdzieleniu ekranu komputera, co jest domeną Kasix.

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2. IRL (In Real Life): reprezentowany często przez Adriana „Medusę” Salomona, polega na zabieraniu widza do swojego codziennego życia za pomocą kamery przypiętej do barku, głowy, klatki piersiowej (kadry POV - Point of View). To relacjonowanie interakcji z ludźmi, spacerów, treningów czy wycieczek - swoisty reality show z codziennego życia, w którym kamera staje się naturalnym towarzyszem twórcy.

3. Hybrydowy: model stosowany przez grupę Brokies, łączący statyczne rozmowy z gośćmi ze świata show-biznesu przed komputerem ze spontanicznymi wyjściami w teren i relacjonowaniem życia w domu.

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Skala tego zjawiska jest imponująca. Czołowi twórcy, tacy jak Kasix, streamują od 120 do 150 godzin miesięcznie

Najtrudniejszy format w internecie?

Podczas panelu wybrzmiała mocna teza: streaming jest najtrudniejszą formą tworzenia treści w internecie. Szymon Kubiak z agencji „New Game+” podkreślił, że w przeciwieństwie do YouTube’a czy TikToka, tutaj nie ma edycji, nie ma postprodukcji, nie ma szans na wycięcie nudnych momentów czy dodanie sztucznych braw. Na żywo nie da się ukryć braku talentu czy osobowości pod warstwą montażu.

Ta surowość przekłada się na autentyczność. Streamerzy są tacy sami w rzeczywistości jak na ekranie, ponieważ - jak zauważyła Kasix - nie da się udawać kogoś innego przez 150 godzin w miesiącu. To pozwala budować relację o zupełnie innej intensywności niż w przypadku krótkich, publikowanych okazjonalnie formatów.

Przewaga nad konwencjonalnym marketingiem

Czy marka powinna porzucić baner reklamowy w centrum miasta na rzecz obecności u streamera? Odpowiedź Medusy jest prosta: „My z produktem żyjemy”. To nie jest zwykłe lokowanie; to pokazanie rzeczywistej reakcji na produkt w czasie rzeczywistym, bez cięć i upiększeń.

Eksperci Bartek Matuszowicz ze StormMedia i Szymon Kubiak wskazali na konkretne przewagi:

● Czas ekspozycji: Podczas gdy rolka trwa kilkanaście sekund, stream zapewnia 4-8 godzin nieustannej obecności marki w otoczeniu twórcy.

● „Efekt kuchni”: Reklamowanie produktu na streamie przypomina sytuację, gdy znajomy poleca nam coś podczas prywatnej rozmowy w kuchni i wtedy to staje się o wiele bardziej wiarygodne.

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● Poczucie współuczestnictwa: Widzowie czują się uczestnikami wydarzenia. Live może generować wysokie zasięgi, porównywalne z tymi osiąganymi przez największe wydarzenia sportowe w tradycyjnej telewizji.

● Własny kanał komunikacji: Współpraca ze streamerem daje marce de facto jej własny kanał mediowy, gdzie twórca może godzinami opowiadać o produkcie lub relacjonować eventy.

Strach przed utratą kontroli

Mimo ogromnego potencjału, wiele marek wciąż podchodzi do streamingu z rezerwą. Głównym powodem jest lęk przed brakiem kontroli nad materiałem (brand safety). W świecie streamingu trudno zastosować ten sam poziom kontroli, do którego marki przywykły w tradycyjnych kampaniach - od szczegółowych wytycznych dotyczących formy przekazu, przez listy do’s & don’ts, po rygorystyczne trzymanie się brandbooka.

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Kasix przytoczyła anegdotę, która idealnie ilustruje ten mechanizm: podczas kampanii słuchawek upuściła je tak niefortunnie, że prawie się popsuły. To, co mogło wyglądać jak marketingowa wpadka, sprzedażowo okazało się strzałem w dziesiątkę. Sprzedała najwięcej słuchawek w całej kampanii spośród twórców, ponieważ klip z tą wpadką stał się viralem. Autentyczność „porażki” okazała się skuteczniejsza niż tysiąc idealnych renderów.

Problem tkwi również w sztywnych briefach. Medusa przyznał, że odrzuca sporo ofert współpracy, ponieważ marki wymagają od niego odczytywania napisanych tekstów, co „zabiłoby” jego community. „Wolę mniej zarobić, niż słuchać ludzi, którzy nie mają pojęcia o moim świecie” - podsumował.

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Case studies: gdy streaming „wysadza” serwery

Panel dostarczył dowodów na to, że elastyczność marki popłaca. Kluczowe przykłady sukcesu to:

1. Żabka i kontroler do gier: Kampania prowadzona przez agencje StormMedia i New Game Plus opierała się na wolności twórczej. Efekt? Twórcy tacy jak Young Multi swoimi transmisjami doprowadzili do „wysadzenia” serwerów aplikacji Żabki ze względu na gigantyczny przypływ użytkowników w jednej chwili.

2. Duolingo: Marka, która pozwoliła Blowkowi i jego ekipie na pełną swobodę, co zaowocowało naturalnym i niewymuszonym przekazem, który został entuzjastycznie przyjęty przez widzów.

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Mierzenie sukcesu i darmowa redystrybucja treści

Biznes często pyta: jak to policzyć? Szymon Kubiak wskazał na „brandlifty” - badania świadomościowe sprawdzające zmiany w sentymencie i intencjach zakupowych odbiorców.

Jednak najbardziej fascynującym aspektem finansowym streamingu jest darmowa redystrybucja kontentu. Marka płaci za obecność na streamie, ale to widzowie wykonują za nią pracę marketingową. Wycinają oni najciekawsze fragmenty - tzw. shoty i publikują je na TikToku, Instagramie czy YouTube Shorts. Te krótkie wycinki potrafią generować miliony wyświetleń, za które marka nie płaci ani grosza, a które są postrzegane jako najbardziej autentyczne, bo pochodzą od społeczności.

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Kontrowersje: „Pułapka 10 sekund"

Medusa zwrócił uwagę na drugą stronę medalu: szkodliwe ocenianie streamerów przez pryzmat 10-sekundowych wycinków na TikToku. 8-godzinny stream może być merytoryczny i zabawny, ale jedna wyrwana z kontekstu sytuacja może przylepić twórcy łatkę kontrowersyjnego. Dlatego apel do marek jest jasny: streamerzy zyskują przy bliższym poznaniu i warto spojrzeć głębiej na ich twórczość, a nie tylko na viralowe shoty.

Nawet kwestia wulgaryzmów, która często przeraża korporacje, w świecie streamingu jest postrzegana inaczej. Jak zauważył Disco Karol, jest to po prostu element bycia autentycznym młodym człowiekiem, który żartuje z kolegami, tylko że streamerzy robią to publicznie.

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Co z tego wynika dla marek i twórców?

Podsumowując debatę, paneliści sformułowali kluczowe wnioski:

Dla przyszłych twórców:

● Najważniejsze to „odpalić streama i dobrze się bawić”.

● Trzeba jednak pamiętać, że to, co raz trafi do sieci, zostaje tam na zawsze.

Dla przedstawicieli marketingu:

1. Zaufajcie twórcom: oni budowali swoje społeczności przez lata i wiedzą, co zadziała.

2. Nie myślcie o streamingu tak jak o innych mediach: To nie miejsce na sztywne ramówki czy scenariusze, ale na elastyczność i „życie z produktem”.

3. Wykorzystujcie technologię: Streaming daje unikalne możliwości interakcji, których nie ma żadne inne medium.

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Streaming nie jest już rewolucyjną nowinką ani przejściową modą. To dojrzały, choć wciąż niewystarczająco zagospodarowany przez polski biznes kanał komunikacji. Wymaga on jednak od marketingowców zmiany dotychczasowych nawyków. Sukces w tym medium nie zależy od wielkości budżetu, perfekcyjnie dopieszczonego briefu czy rygorystycznego trzymania się brandbooka. Zależy od odwagi, gotowości na oddanie kontroli twórcy i zrozumienia, że drobna, autentyczna wpadka na żywo ma dziś stokroć większą moc sprzedażową niż najbardziej dopracowany render.

Dla marek, które to zrozumieją, streaming otworzy drzwi do niezwykle lojalnych i zaangażowanych społeczności. Bo w świecie live nie wygrywa ten, kto kontroluje każdy kadr, ale ten, kto potrafi zaufać twórcy i stać się naturalną częścią jego świata.Organizatorzy zapowiadają, że to nie koniec rozmów o streamingu i jego roli w komunikacji z młodymi pokoleniami. Już 6 listopada, odbędzie się kolejna odsłona LOUD congress, podczas której twórcy internetowi, nowe technologie i zmieniające się modele współpracy marek ze społecznościami ponownie znajdą się w centrum dyskusji.