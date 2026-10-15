LEGO szykuje w Warszawie prawdziwą... motoryzacyjną ucztę. Te "zabawki" w skali 1:1 niszczą system Materiały prasowe LEGO

Jeśli myślicie, że układanie klocków to rozrywka wyłącznie dla najmłodszych, to lepiej od razu usiądźcie. Dawno żadna zapowiedź nie wywołała u mnie takiego uśmiechu. Pod koniec października Zamek Ujazdowski w Warszawie zamieni się w absolutną mekkę dla każdego fana czterech kółek.

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Na miejscu pojawią się pełnowymiarowe modele samochodów z klocków, w tym potężne Ferrari SF-24 F1. Najlepsze w tym wszystkim? Wejście jest darmowe, ale żeby się tam dostać, trzeba będzie się pospieszyć.

"Zabawki", które ważą tony. Ferrari i Koenigsegg w skali 1:1

Zwykle, gdy testuję dla was nowości na łamach naTemat, skupiam się na spalaniu, zasięgach w elektrykach i tym, czy do bagażnika bez problemu wejdą mi wędki albo moje psy. Tym razem jednak mówimy o autach, którymi nigdzie nie pojedziecie, a i tak wzbudzają zachwyt.

Wystawa LEGO w Warszawie, która potrwa od 24 do 26 października 2026 roku, to nie jest kolejny zwykły pokaz małych zestawów. Główną gwiazdą tego wydarzenia będą dwa potężne kolosy. Mówimy o ikonach motoryzacji zbudowanych w skali 1:1 – bolidzie Ferrari SF-24 F1 oraz modelu Koenigsegg Sadair’s Spear.

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Wyobraźcie to sobie: auta wyścigowe zrekonstruowane z niewyobrażalnej liczby elementów, wciśnięte w historyczne, surowe wnętrza Zamku Ujazdowskiego. Przemiana tej klasycznej przestrzeni w industrialny, pachnący (prawie) benzyną garaż pełen motoryzacyjnych perełek to coś, co moim zdaniem po prostu trzeba zobaczyć na własne oczy.

To nie jest nudne muzeum. Wystawa motoryzacyjna LEGO przetestuje kierowców

Wiecie, co mnie często wkurza na takich eventach? To, że można tylko patrzeć zza barierki. Na szczęście organizatorzy poszli po rozum do głowy i przygotowali coś więcej. Ta darmowa wystawa motoryzacyjna zaoferuje sporo fajnej interakcji.

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Będzie można sprawdzić swój czas reakcji na profesjonalnym refleksomierzu – dokładnie takim, na jakim przed wyścigami trenują kierowcy wyścigowi. Do tego dochodzi budowanie aut na czas, więc będzie można zweryfikować, kto z was ma najszybsze ręce. Ciekawostką dla technologicznych freaków będzie też szczegółowo odwzorowany model silnika z klocków, który pozwoli zajrzeć w "bebechy" i rozwiązania znane z prawdziwych samochodów.

Jak zdobyć bilety na wystawę samochodów LEGO?

I teraz najważniejsze, czyli konkrety. Wydarzenie dla fanów motoryzacji potrwa zaledwie trzy dni – od 24 do 26 października. Sama wystawa jest bezpłatna, co w dzisiejszych czasach jest rzadkością, ale jest jeden haczyk. Ze względu na spodziewane oblężenie, obowiązują wcześniejsze zapisy.

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