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Zanzibar to znacznie więcej niż plaża, palmy i hotelowy leżak. Na wyspie czekają stare miasta, plantacje przypraw, las zamieszkany przez małpy, rafy koralowe i niewielkie wysepki, do których można dopłynąć łodzią. Podpowiadamy, co naprawdę warto zobaczyć na Zanzibarze, oraz jak zaplanować zwiedzanie i wycieczki.

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Jak rozłożone są atrakcje Zanzibaru?

Najważniejsze miejsca są rozsiane po całej wyspie Unguja, dlatego warto pogrupować je według regionów. Na zachodzie leży Stone Town, z którego wypływają łodzie na Prison Island i mieliznę Nakupenda. Północ, czyli Nungwi i Kendwa, słynie z pięknych plaż i zachodów słońca. Na wschodzie znajdują się Paje, Jambiani oraz Michamvi, natomiast las Jozani leży w środkowo-południowej części wyspy. Kizimkazi, znane z rejsów w poszukiwaniu delfinów, znajduje się na południu.

Przejazd ze Stone Town na północ lub wschodnie wybrzeże zajmuje zwykle około 1-1,5 h. Najwygodniejsze są taksówki, hotelowe transfery i wycieczki z transportem. Tańszą opcją pozostają lokalne minibusy. Wynajem samochodu daje swobodę, choć trzeba przygotować się na ruch lewostronny.

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Stone Town - serce i historia wyspy

Stone Town to dobry początek zwiedzania Zanzibaru. Stare miasto znajduje się na liście UNESCO, a jego układ tworzą wąskie uliczki, place, kamienne domy i bogato rzeźbione drzwi. W architekturze widać wpływy afrykańskie, arabskie, indyjskie i europejskie.

Podczas spaceru warto odwiedzić targ Darajani, katedrę anglikańską stojącą na terenie dawnego targu niewolników oraz muzeum poświęcone Freddiemu Mercury’emu. Wieczorem życie przenosi się do ogrodów Forodhani, gdzie na straganach pojawiają się grillowane ryby, owoce morza, czy samosy.

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Na Stone Town dobrze przeznaczyć przynajmniej pół dnia. Lokalny przewodnik pomoże odnaleźć ważne miejsca i opowie o historii. Poza hotelem i plażą warto zakrywać ramiona oraz kolana.

Zanzibar - atrakcje przyrodnicze

Jozani Forest

Jozani Chwaka Bay National Park to jeden z najciekawszych punktów dla osób, które chcą na kilka godzin zamienić plażę na tropikalny las. Żyją tu gerezy czerwone, spotykane naturalnie tylko na Zanzibarze. Zwiedzanie obejmuje zwykle spacer z przewodnikiem oraz przejście drewnianą kładką przez las namorzynowy.

Prison Island

Na Prison Island, nazywaną również Changuu, płynie się łodzią ze Stone Town. Najbardziej znanymi mieszkańcami wyspy są olbrzymie żółwie lądowe. Wycieczka trwa zazwyczaj pół dnia i często łączona jest z odpoczynkiem na piaszczystej mieliźnie Nakupenda.

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Plantacje przypraw

Spice tour pokazuje, skąd wzięło się określenie „Wyspa Przypraw”. Podczas spaceru można zobaczyć, jak rosną goździki, wanilia, cynamon, kardamon, pieprz i tropikalne owoce. To lekka, kilkugodzinna wycieczka, którą łatwo połączyć ze zwiedzaniem Stone Town.

Mnemba i rafy koralowe

Wody wokół atolu Mnemba należą do najpopularniejszych miejsc na snorkeling i nurkowanie. Rejsy wypływają głównie z Matemwe, Nungwi i Kendwy. Najlepiej wybrać poranny wyjazd, gdy na wodzie jest spokojniej i pojawia się mniej łodzi. Sama wyspa Mnemba jest prywatna, dlatego wycieczki skupiają się na rafach znajdujących się w jej sąsiedztwie.

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Rejsy w poszukiwaniu delfinów odbywają się także z Kizimkazi. Warto wybierać operatorów, którzy nie ścigają zwierząt, nie otaczają ich łodziami i zachowują odpowiedni dystans.

Najpiękniejsze plaże Zanzibaru

Na północy najlepiej sprawdzą się Nungwi i Kendwa. Pływy są tam mniej odczuwalne, więc kąpiel jest możliwa przez większą część dnia. To również dobre miejsca na rejs o zachodzie słońca, kolację przy plaży i urlop z dziećmi.

Paje oraz Jambiani wyglądają inaczej. Podczas odpływu woda cofa się daleko, odsłaniając jasne dno i niewielkie laguny. Kąpiel nie zawsze jest wtedy możliwa, ale warunki odpowiadają kitesurferom oraz osobom lubiącym długie spacery brzegiem oceanu.

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W Michamvi warto zobaczyć spokojne zatoki i restaurację The Rock, położoną na skale przy brzegu. Popularnym punktem jest również mielizna Nakupenda.

Na własną rękę czy z wycieczką fakultatywną?

Samodzielnie najłatwiej zwiedzać Stone Town, odwiedzać plaże i restauracje. Przy dalszych trasach taksówka daje swobodę, ale cenę przejazdu należy ustalić wcześniej. Safari Blue, Prison Island, Nakupenda i snorkeling przy Mnembie wymagają łodzi, dlatego wygodniej skorzystać z wycieczki.

Dobrym rozwiązaniem jest wyjazd z biurem podróży i dokupienie na miejscu dwóch lub trzech wycieczek.

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Przeglądając dostępne propozycje last minute Zanzibar, można od razu sprawdzić położenie hotelu i ocenić, ile czasu zajmą dojazdy do planowanych atrakcji.

Proste wycieczki trwające pół dnia kosztują zwykle około 30-70 USD za osobę, natomiast całodniowe rejsy z transportem i posiłkiem około 60-120 USD. Snorkeling przy Mnembie może kosztować od około 35 USD w grupie, a prywatna łódź będzie wyraźnie droższa. Przed zapłatą sprawdź, czy cena obejmuje transfer, wstęp, sprzęt, lunch i opłaty za obszar chroniony.

Ile czasu potrzeba i kiedy jechać?

Podczas tygodniowego urlopu najlepiej przeznaczyć dwa lub trzy dni na zwiedzanie. Jeden dzień wystarczy na Stone Town i plantację przypraw, kolejny na Jozani oraz wschodnie wybrzeże, a trzeci na rejs.

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Najlepsze warunki na odkrywanie wyspy panują od czerwca do października oraz w styczniu i lutym. Długa pora deszczowa trwa zwykle od marca do maja, kiedy rejsy mogą być przekładane.

Podczas ramadanu część lokali w Stone Town działa krócej, a poza hotelami należy szczególnie pamiętać o miejscowych zwyczajach.

Zanzibar z dziećmi - co zobaczyć?

Dzieciom mogą spodobać się olbrzymie żółwie na Prison Island, gerezy w lesie Jozani i krótki spacer po plantacji przypraw. Przy rodzinnych wakacjach wygodne będą plaże Nungwi i Kendwa, gdzie duże odpływy rzadziej utrudniają kąpiel. Wycieczki łodzią warto dopasować do wieku dziecka, pogody i odporności na dłuższy pobyt w słońcu.

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Zanzibar - co zobaczyć? Podsumowanie

Zanzibar łączy wszystko to, czego chcemy od wakacji. Na pierwszą podróż warto zaplanować Stone Town, las Jozani, Prison Island, rejs w okolice Mnemby lub Nakupendy oraz dzień na północnych plażach. Przed wyjazdem sprawdź porę deszczową, godziny pływów i odległość hotelu od atrakcji.

FAQ

Co koniecznie zobaczyć na Zanzibarze?

Najważniejsze miejsca to Stone Town, Jozani Forest, Prison Island, plantacje przypraw, okolice atolu Mnemba oraz plaże Nungwi, Kendwa i Paje.

Czy da się zwiedzać Zanzibar samemu?

Tak. Stone Town i plaże łatwo odwiedzić samodzielnie, natomiast przy rejsach oraz odległych atrakcjach wygodniejsza będzie wycieczka z transportem.

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Ile kosztują wycieczki na Zanzibarze?

Półdniowe wycieczki kosztują orientacyjnie 30-70 USD za osobę, a całodniowe rejsy zwykle 60-120 USD. Cena zależy od programu, transferu, liczby uczestników i dodatkowych opłat.