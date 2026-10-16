fot. materiały prasowe

„Nowa produkcja BBC jest tak cudowna i inspirująca, że po jej obejrzeniu znów poczujecie się jak dziecko” – piszą o serialu Ewolucja dziennikarze brytyjskiego „The Guardian”. Produkcja zabiera widzów w fascynującą podróż przez 4 miliardy lat historii życia na Ziemi. Premiera już w najbliższą niedzielę, 18 października. Program będzie można obejrzeć w BBC Earth o godz. 11:00 i 21:00.

REKLAMA

Czy wiesz, że?

Wszystkie organizmy na świecie, w tym ludzie, pochodzą od jednego wspólnego przodka , znanego jako LUCA (ang. Last Universal Common Ancestor). LUCA żył na Ziemi 4,2 miliarda lat temu. Prawdopodobnie posiadał nawet 2600 genów, dzięki czemu był odporny i dobrze przystosowany do zmieniających się warunków. Słonie muszą jeść niemal bez przerwy. Robią to przez nawet osiemnaście godzin dziennie i pochłaniają przy tym ponad 140 kilogramów roślinności każdego dnia. W przeszłości wiele zwierząt było hermafrodytami , tj. wytwarzało zarówno komórki jajowe, jak i plemniki. Naukowcy przyjmują, że to przypadkowe mutacje doprowadziły z czasem do wykształcenia się odrębnych płci. Niektóre gatunki nietoperzy co noc zjadają owady o łącznej wadze odpowiadającej nawet połowie masy ich ciała. Człowiek, by osiągnąć podobny poziom konsumpcji, musiałby zjeść jednego dnia około 70 pizz.

Premiera Ewolucji 18 października w BBC Earth

Co sprawiło, że koń wyrósł na jednego z najwybitniejszych atletów w świecie zwierząt? Skąd delfiny mają tak niezwykłą inteligencję, dlaczego strusie składają największe jaja, a nietoperze wciąż mają tak ogromny apetyt? Dlaczego to słoń stał się największym zwierzęciem lądowym? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań dostarcza Ewolucja (Evolution) – nowa produkcja BBC Studios Science Unit.

REKLAMA

fot. materiały prasowe

W prace nad serialem Ewolucja zaangażowano ponad 600 naukowców z całego świata. Wsparli oni swoją wiedzą procesy tworzenia scenariuszy, przygotowania narracji oraz opracowania efektów specjalnych. W efekcie prowadzący program, Chris Packham, zabiera widzów w fascynującą podróż przez 4 miliardy lat życia na Ziemi. Od prostych form po złożone organizmy, jakie znamy dziś. Wszystko to ukształtowała niepowstrzymana siła, jaką jest ewolucja. Program pochyla się na jej najciekawszymi aspektami.

Premiera serialu Ewolucja już w niedzielę, 18 października. Program będzie można obejrzeć o godz. 11:00 i 21:00. Powtórki będzie można oglądać we wtorki o 19:45. Program będzie również dostępny w BBC Player.

REKLAMA

fot. materiały prasowe

„Zachwycająco pięknie zrealizowana opowieść”. Opinie o Ewolucji

Każdy z 5 odcinków programu poświęcony jest innej ścieżce ewolucyjnej. Chris Packham tłumaczy, co stoi za budową zwierząt, takich jak koń, słoń czy nietoperz. W ocenie zagranicznych dziennikarzy jego „pasja dla tematu, chęć opowiadania o nim oraz umiejętność dzielenia się wiedzą” sprawiają, że Ewolucja jest nie tylko niezwykle ciekawym, ale i przystępnym dla wszystkich widzów programem.

„The Guardian” chwali umiejętność Packhama do zachowania równowagi pomiędzy używaniem prostego języka i tłumaczeniem pojęć oraz konceptów od podstaw, a nie infantylizowaniem widzów. „Dzięki temu telewizyjnemu hitowi następca Attenborough został już wyraźnie wskazany” – pisze gazeta.

REKLAMA

Pochlebnie o prezenterze wypowiada się też Adam Rutherford, angielski genetyk i popularyzator nauki. Na łamach „The Financial Times” pisze tak: „Packham jest czarujący, dowcipny i ma w sobie ten chłopięcy entuzjazm. Widać, że nauka prawdziwie go pochłania”. Samą Ewolucję Brytyjczyk opisał zaś jako „program, który łączy cudowne obrazy z historii naturalnej z wiedzą naukową, która tłumaczy ich tajemnice”.

Zdaniem „The Times” Ewolucja to „zachwycająco pięknie zrealizowana opowieść o pięciu gatunkach i ich ewolucji na przestrzeni czterech miliardów lat”.

Co jeszcze oglądać w BBC Earth?

W BBC Earth można też znaleźć szereg innych produkcji naukowych, przyrodniczych i podróżniczych. We październiku na antenie stacji będzie można m.in. nowy sezon Dzikich zakątków Ziemi z Simonem Reeve'm (Wilderness with Simon Reeve). BBC Earth pokaże też wybrane odcinki programów: Ben Fogle na szkockich wyspach (Scottish Islands with Ben Fogle), W okowach mrozu (Life Below Zero), Wszechświat (Universe), Lodowe miasto: życie na krawędzi (Ice Town: Life on the Edge) czy Juliusz Cezar: narodziny dyktatora (Julius Caesar: The Making of a Dictator).

REKLAMA

fot. materiały prasowe