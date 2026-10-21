1169-konny Mercedes-AMG GT SUV to pierwszy SUV w historii sportowej dywizji marki z Stuttgartu opracowany od zera na autorskiej, dedykowanej platformie AMG.EA. Fot. Kuba Mucha

Przecieraliście kiedyś oczy ze zdumienia na widok danych technicznych samochodu? Inżynierowie z Affalterbach właśnie zrzucili bombę o mocy porównywalnej chyba tylko z niesławną car-bombą. 1169-konny Mercedes-AMG GT SUV to pierwszy SUV w historii sportowej dywizji marki z Stuttgartu opracowany od zera na autorskiej, dedykowanej platformie AMG.EA. Zapomnijcie o cywilnych modelach z mocniejszym silnikiem i pakietem stylistycznym – AMG idzie na swoje.

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Trzy stopnie szaleństwa: 53, 55 i 63

Niemcy przygotowali trzy wersje napędowe o oznaczeniach dobrze znanych ze starych, dobrych spalinowych silników AMG. Bazowy wariant GT 53 wyposażono w dwa silniki elektryczne dające 544 KM i 800 Nm momentu obrotowego i pozwalające na sprint do setki w 4,2 sekundy. Z baterią 106 kWh przejedzie do 668 km na jednym ładowaniu.

Niemcy przygotowali trzy wersje napędowe o oznaczeniach dobrze znanych ze starych, dobrych spalinowych silników AMG: 53, 55 i 63. Fot. Kuba Mucha

Oczko wyżej stoi GT 55, w którym pracują aż trzy silniki elektryczne o strumieniu osiowym (jeden z przodu, dwa z tyłu). Zatrwożające 816 KM i 1860 Nm momentu pozwala katapultować tego kolosa do pierwszej setki w zaledwie 3,1 sekundy!

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Na samym szczycie tej specyficznej piramidy potrzeb znajduje się flagowy GT 63. Trzy silniki wypluwają z siebie absurdalne 1169 KM oraz 2000 Nm momentu obrotowego. Te wartości przyprawiają o zawroty głowy, które wzmaga brzęczące gdzieś w potylicy pytanie: po co to wszystko?

Na samym szczycie tej specyficznej piramidy potrzeb znajduje się flagowy GT 63. Trzy silniki wypluwają z siebie absurdalne 1169 KM oraz 2000 Nm momentu obrotowego. Fot. Kuba Mucha

GT 63 od 0 do 100 km/h rozpędza się w 2,5 s, a do 200 km/h w zaledwie 7,2 sekundy! Doświadczyłem takich przyspieszeń w konkurencyjnym Porsche Cayenne Electric Turbo S i uważam, że oddanie takiego auta w ręce przeciętnego kierowcy jest jak wręczenie małpie walizki z przyciskiem atomowym.

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Moją największą ciekawość wzbudziło to, że AMG postanowiło nie rezygnować z bogatej tradycji i ducha marki o zapachu benzyny i przemycić do świada elektryków ryk silnika, z którego słynie. Fot. Kuba Mucha

Akumulator o pojemności 128 kWh obsługuje ładowanie z kosmiczną mocą sięgającą 710 kW. W optymalnych warunkach uzupełnienie energii od 10 do 80% zajmuje 12 minut, a 10 minut pod ładowarką daje aż 450 km zasięgu.

AMGFORCE Sports+: Dźwięk V8 z głośników

Moją największą ciekawość wzbudziło to, że AMG postanowiło nie rezygnować z bogatej tradycji i ducha marki o zapachu benzyny i przemycić do świada elektryków ryk silnika, z którego słynie. Dla purystów stworzono program AMGFORCE Sports+, który zamienia bezszelestny pojazd elektryczny w dziką warczącą bestię. Tylko czy ma to jakikolwiek sens? Uwielbiam grać w Gran Turismo, ale gdybym mógł zamienić wirtualną wyścigówkę na prawdziwą nie zastanawiałbym się nawet pół sekundy.

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Wspomniany system nie tylko odtwarza przez zaawansowany układ audio autentyczne, rasowe brzmienie widlastej ósemki (w wersjach GT 55 i GT 63) lub rzędowej szóstki (w GT 53), ale idzie o krok dalej. Kierowca operuje łopatkami przy kierownicy, a samochód idealnie symuluje sprzężenie zwrotne oraz szarpnięcia towarzyszące zmianie biegów.

Kierowca operuje łopatkami przy kierownicy, a samochód idealnie symuluje sprzężenie zwrotne oraz szarpnięcia towarzyszące zmianie biegów. Co więcej, specjalne siłowniki w fotelach generują odpowiednie drgania, a elektroniczny obrotomierz reaguje na wciśnięcie gazu. Materiały prasowe Mercedesa

Co więcej, specjalne siłowniki w fotelach generują odpowiednie drgania, a elektroniczny obrotomierz reaguje na wciśnięcie gazu. Całość działa zaskokująco dobrze, genialnie brzmi i przyjemnie łaskocze nostalgiczne struny w duszy każdego petrolheada, ale nie oszukujmy się, nawet najdoskonalszy bajer nie zastąpi prawdziwego 6,2-litrowego, wolnossącego monstrum od AMG.

Fizyka pod pełną kontrolą

Potężna moc to połączona z równie potężną masą 2,6 tony wymaga inżynieryjnego kunsztu, aby SUV trzymał się w zakrętach, jak przystało na sportowe GT. AMG uzbroiło swoje najmłodsze dziecko w najbardziej zaawansowane systemy, jakimi dysponuje koncern ze Stuttgartu i współczesna technika.

AMG stworzyło odjechany projekt, który łączy komfort i praktyczność SUV-a z kosmicznymi osiągami. To dowód na to, że ekipa z Affalterbach wciąż doskonale wie, jak wywołać gęsią skórkę u każdego miłośnika szybkiej jazdy. Fot. Kuba Mucha

Mamy tu genialne, aktywne zawieszenie pneumatyczne AMG Active Ride Control+ z hydrauliczną stabilizacją, które niemal całkowicie eliminuje przechyły nadwozia przy gwałtownych manewrach. Standardem jest również skrętna tylna oś. Do prędkości 80 km/h tylne koła skręcają w kierunku przeciwnym do kół przednich, czyniąc z AMG GT auto niezwykle zwrotne, co docenią kierowcy w mieście.

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Przy szybszej jeździe wszystkie koła wychylają się w tę samą stronę, gwarantując solidną i bezpieczną stabilność. Całość uzupełniają Torque Vectoring na tylnej osi, ceramiczne hamulce (standard w GT 63) oraz aktywna aerodynamika z ruchomym spoilerem dachowym. W środku czekają z kolei trzy ogromne ekrany z systemem MBUX i aplikacją AMG TRACK PACE do telemetrycznej zabawy na torze.

Przy szybszej jeździe wszystkie koła wychylają się w tę samą stronę, gwarantując solidną i bezpieczną stabilność. Fot. Kuba Mucha

Czy świat potrzebował elektrycznego SUV-a o mocy 1169 koni mechanicznych, który imituje dźwięk V8 i szarpanie przy zmianie biegu? Z racjonalnego punktu widzenia zapewne nie.

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