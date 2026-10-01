Nie tylko auta elektryczne. Na KNM 2026 zobaczyliśmy, czym naprawdę będziemy jeździć Fot. psnm.org

Tysiące ekspertów, przedstawicieli biznesu, samorządowców oraz reprezentantów administracji rządowej i świata nauki. Tak wyglądał Kongres Nowej Mobilności 2026 w Katowicach, który po raz kolejny skupił najważniejsze tematy związane ze zmianami na rynku motoryzacji. To była okazja, by na poważnie i bez powielania mitów porozmawiać o elektromobilności.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

7. edycja Kongresu Nowej Mobilności zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności, zgromadziła rekordową liczbę ponad 9 tysięcy uczestników oraz ponad 600 prelegentów z całego świata. Tym samym potwierdzono status Katowic jako głównego centrum debaty o dekarbonizacji, transformacji energetycznej i suwerenności technologicznej w naszej części Europy.

Milion pojazdów elektrycznych w Polsce do 2035 roku?

– Zbudowaliśmy w Katowicach coś wyjątkowego w skali Europy Środkowo-Wschodniej: miejsce, w którym motoryzacja, energetyka, lotnictwo, budownictwo i sektor bezpieczeństwa wspólnie planują transformację. Czas dyskusji się kończy, zaczyna się czas wdrażania – podkreślał Maciej Mazur, prezes PSNM.

REKLAMA

W kongresie wzięli udział przedstawiciele polskiego rządu, w tym wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, minister nauki Marcin Kulasek, minister infrastruktury Dariusz Klimczak oraz minister energii Miłosz Motyka.

Podczas KNM 2026 zaprezentowano m.in. strategię "Kompas 2035". To kompleksowy plan transformacji polskiego sektora motoryzacyjnego, w którym zatrudnionych jest ponad 190 tys. osób i który generuje blisko 33 mld euro z eksportu rocznie. Żeby uniknąć pułapki konkurowania wyłącznie tanią siłą roboczą, ogłoszono inicjatywę Polski Kod Mobilności. Ma ona stymulować rozwój rodzimych technologii, oprogramowania i autorskich rozwiązań bateryjnych, zapewniając Polsce kluczowe miejsce w globalnych łańcuchach wartości. Ponadto podtrzymano cel osiągnięcia pułapu miliona pojazdów elektrycznych zarejestrowanych w Polsce do 2035 roku.

REKLAMA

Kongres był również specjalnym wydarzeniem dla fanów nowości na rynku samochodów. Grupa Volkswagen zaprezentowała w Katowicach sześć nowych modeli, w tym miejskie auta marek CUPRA i Volkswagen wycenione poniżej progu 100 tysięcy złotych.

Wśród nowości znalazły się również Renault Twingo E-Tech Electric, Mazda CX-60e, Suzuki eVitara czy pierwszy zarejestrowany w Polsce elektryczny samolot. Uwagę przyciągała prezentacja systemu ekspresowej wymiany baterii w trzy minuty oraz pierwszy polski ciągnik siodłowy z napędem wodorowym. Pokazano też technologie z obszaru bezpieczeństwa i automatyzacji, w tym system BarAir do błyskawicznej budowy lekkich osłon infrastruktury oraz polski pojazd badawczy DARTS-PL wyposażony w 20 czujników do analizy scenariuszy jazdy autonomicznej.

REKLAMA

Program oparty na ośmiu filarach

Program KNM 2026 objął 250 punktów dyskusyjnych skupionych na 8 kluczowych zagadnieniach: New Mobility & Transport, New Cities & Urban Innovation, New Economy & Investments, New Energy & Infrastructure (m.in. technologia V2G i paliwa alternatywne), Climate Policy & Health (z koncepcją Społecznego Kontraktu Nowej Mobilności), Security & Resilience (odporność infrastruktury i technologie dual-use), Architecture & Construction oraz Deep Tech Transformation Forum.

Specjalną rolę w procesie wdrażania zmian przypisano samorządom. Przedstawiciele Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz władze Katowic wskazywali na praktyczne efekty inwestycji w tabor zeroemisyjny, strefy czystego transportu oraz rozbudowę sieci ładowania i infrastruktury rowerowej. Katowice zaprezentowano jako symbol udanej transformacji od przemysłu ciężkiego ku gospodarczej nowoczesności.