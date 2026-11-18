Przejechałem się nowym Mercedesem GLC 400 EQ. Hyperscreen to nie jedyny atut tego auta Fot. naTemat.pl

Kiedy odbierałem kluczyki do nowego Mercedesa GLC 400 EQ, spodziewałem się po prostu solidnego SUV-a premium. Ot, kolejny dopracowany wóz ze Stuttgartu. Tymczasem to, co Niemcy wrzucili do środka, sprawiło, że na kilka sekund po prostu zaniemówiłem. Zobaczcie moją wideorecenzję, ale zanim klikniecie "play", zdradzę wam kilka smaczków.

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Wsiadasz za kierownicę i od razu wiesz, gdzie podziały się te wszystkie setki tysięcy złotych, które musisz zostawić w salonie. Środek zdominował gigantyczny ekran, pieszczotliwie nazywany przez producenta Hyperscreenem.

Z początku, szczerze mówiąc, byłem dość sceptyczny. Pomyślałem: "Znowu te wielkie tablety, no po co to komu, przecież to będzie tylko zbierać odciski palców i oślepiać nocą". Ale po zrobieniu pierwszych kilometrów w zakorkowanej Warszawie, muszę uderzyć się w pierś. To cholerstwo po prostu działa i na żywo robi absolutnie nieziemskie wrażenie.

Wnętrze nowego GLC z tą szklaną taflą ciągnącą się przez całą szerokość deski rozdzielczej wygląda niczym kokpit statku ze "Star Treka". Jasne, trzeba się do tego chwilę przyzwyczaić, bo fizycznych przycisków tu jak na lekarstwo.

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Jednak system multimedialny MBUX działa tu tak płynnie, że najnowsze flagowe smartfony mogłyby się od niego uczyć. Rozszerzona rzeczywistość rzuca strzałki nawigacji prosto na obraz z przedniej kamery, więc nawet największy drogowy laik nie zgubi się na skomplikowanym węźle.

Jak jeździ nowy Mercedes GLC 400 EQ ? Zasięg i jazda na co dzień

Przejdźmy jednak do konkretów, bo ekrany ekranami, luksusowe gadżety luksusowymi gadżetami, ale auto musi przede wszystkim jeździć. Mercedes GLC 400 EQ to sprzęt, który na papierze obiecuje złote góry. A jak jest w rzeczywistości, kiedy wyjedziemy z garażu i zderzymy się z szarą polską drogową rzeczywistością?

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Kiedy wyjechałem na drogę ekspresową autentycznie się zdziwiłem. Cisza w kabinie jest wręcz absolutna. Zastosowane wygłuszenie odcina nas od świata zewnętrznego do tego stopnia, że w środku można mówić szeptem przy prędkościach autostradowych. Zarządzanie energią i realny zasięg udowadniają, że inżynierowie zrobili gigantyczny postęp.

Auto gładko połyka kolejne kilometry, zawieszenie z niesamowitą gracją wybiera nierówności, choć przy ostrzejszym wejściu w zakręt fizyki nie oszukasz – spora masa własna szybko daje o sobie znać. Mimo to prowadzenie jest bajecznie relaksujące, a systemy asystujące momentami wręcz wyręczają kierowcę. Czasami miałem wrażenie, że ten wóz jedzie sam, a ja jestem tam tylko po to, żeby od czasu do czasu dotknąć świetnie wyprofilowanej kierownicy.

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Zrobiłem tym autem spory dystans. Od tkwienia w gigantycznych miejskich korkach, przez szybkie przeloty eskami, aż po ciasne osiedlowe uliczki, gdzie asystent parkowania wielokrotnie musiał ratować mi skórę. Sprawdziłem, czy ta cała wygoda i kosmiczna technologia faktycznie rekompensują niebagatelną cenę.