Fot. materiały prasowe

Gotuje przez kilka godzin, a Ty nie musisz stać przy garnkach. Brzmi zbyt pięknie? Wolnowar może ułatwić planowanie posiłków, ale budzi wątpliwości. Czy długo działające urządzenie podnosi rachunki? Czy przygotujemy w nim coś więcej niż gulasz? Sprawdzamy popularne przekonania i podpowiadamy, na co zwrócić uwagę, wybierając zakup tego urządzenia do naszej kuchni.

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FAKT CZY MIT 1: Wolnowar zużywa ogromne ilości prądu, bo działa przez wiele godzin

MIT: Długi czas pracy nie oznacza automatycznie dużego zużycia energii. Liczą się moc urządzenia i czas działania. Wolnowar zwykle ma niższą moc niż piekarnik. Nie znaczy to jednak, że zawsze zużyje mniej energii, wynik zależy od modelu, przepisu i czasu przygotowania. Bez porównywalnych pomiarów nie warto obiecywać konkretnych oszczędności.

FAKT CZY MIT 2: Im dłużej gotuje się potrawę, tym mniej wartości odżywczych zostaje

MIT: Długie gotowanie może zmniejszać zawartość części witamin wrażliwych na temperaturę, ale nie pozbawia potraw wszystkich wartości odżywczych. Część składników rozpuszczalnych w wodzie przechodzi do sosu lub wywaru, który zostaje w potrawie. Wolne gotowanie nie jest automatycznie zdrowsze od innych metod ponieważ liczą się składniki i cały przepis.

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Fot. materiały prasowe

FAKT CZY MIT 3: Wolnowar nadaje się tylko do gulaszu i zupy

MIT: W urządzeniu można przygotować różnego rodzaju mięsa: dania z wieprzowiny, wołowiny, drób oraz warzywne: leczo, chili con carne, curry warzywne, a nawet desery, np. jabłka z cynamonem czy ciasto czekoladowe

FAKT CZY MIT 4: Wolnowar można bez obaw zostawić włączony i wyjść z domu

MIT: Urządzenie służy do długiego gotowania, ale nie oznacza to, że można ignorować zasady użytkowania. Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas pracy. Pamiętajmy, aby również ustawić je na stabilnej, odpornej na ciepło powierzchni, z dala od łatwopalnych przedmiotów.

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Fot. materiały prasowe

FAKT CZY MIT 5: Mięso z wolnowaru zawsze wychodzi miękkie

MIT: Długie gotowanie zmiękcza zwłaszcza kawałki bogate w tkankę łączną. Efekt zależy jednak od rodzaju mięsa, wielkości porcji i czasu: zbyt krótkie gotowanie pozostawi mięso twarde, a zbyt długie może wysuszyć chudsze kawałki.

FAKT CZY MIT 6: Wolnowar jest tylko dla osób, które lubią gotować

MIT: Przyda się także tym, którzy nie chcą spędzać dużo czasu na przygotowywaniu obiadu. W wielu przepisach wystarczy pokroić kilka składników, włożyć je do misy i wybrać odpowiednie ustawienia. Samo gotowanie trwa kilka godzin, ale nie wymaga ciągłego stania przy garnkach. Można też przygotować większą porcję na kilka posiłków.

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FAKT CZY MIT 7: Trzeba wcześniej obsmażyć wszystkie składniki

MIT: Obsmażanie nie jest konieczne w każdym przepisie, choć może wzbogacić smak. Np. w modelu Crock-Pot CSC121X aluminiowa misa pozwala podsmażyć składniki na kuchence, bez przekładania ich do innego naczynia.

Fot. materiały prasowe

FAKT CZY MIT 8: Wolnowar zastąpi wszystkie inne sprzęty kuchenne

MIT: Wolnowar świetnie sprawdza się przy daniach duszonych, gulaszach i potrawach w sosie, ale nie zastąpi patelni czy piekarnika w każdym zadaniu. Nie usmażysz w nim tradycyjnie kotletów ani nie uzyskasz chrupiącej skórki tak jak podczas pieczenia. To raczej uzupełnienie kuchennego wyposażenia niż sprzęt do wszystkiego.

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FAKT CZY MIT 9: Wolnowar ułatwia przygotowanie posiłków z wyprzedzeniem

FAKT: Większą porcję mięsa kolejnego dnia można wykorzystać do kanapek, tortilli lub sałatki. Danie trzeba jednak szybko schłodzić, przechowywać w lodówce i dokładnie podgrzać przed podaniem.

FAKT CZY MIT 10: Wolnowar skraca czas gotowania obiadu

MIT: Przygotowanie potrawy w wolnowarze trwa zwykle kilka godzin, więc nie jest to rozwiązanie na szybki obiad tuż przed podaniem. Jego zaletą jest ograniczenie aktywnej pracy: po przygotowaniu składników i ustawieniu urządzenia nie trzeba stale mieszać potrawy ani pilnować jej tak jak dania na kuchence. Warto jednak przestrzegać zaleceń przepisu i unikać częstego podnoszenia pokrywki.

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Fot. materiały prasowe

Wolne gotowanie w praktyce. Który model Crock-Pot wybrać?

Crock-Pot TimeSelect CSC121X, 5,6 l Funkcja TimeSelect pozwala zaplanować godzinę podania, a urządzenie automatycznie dobiera czas i temperaturę gotowania do rodzaju oraz ilości potrawy. Aluminiowa misa umożliwia obsmażanie składników na kuchence gazowej lub elektrycznej, a po zakończeniu gotowania wolnowar automatycznie przełącza się w tryb podtrzymywania ciepła. Misę i szklaną pokrywę można myć w zmywarce.

Crock-Pot CSC122X, 4,3 l Pokrętło i trzy tryby -LOW, HIGH oraz WARM ułatwiają obsługę bez programowania czasu. pozwalają łatwo dopasować ustawienia do potrawy. Wyjmowana kamionkowa misa nadaje się do piekarnika i można w niej podać danie bezpośrednio na stół. Zarówno misę, jak i szklaną pokrywę można myć w zmywarce.

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Fot. materiały prasowe

Crock-Pot Cook & Carry CSC123X, 6,6 l Duża pojemność sprawdzi się przy rodzinnym obiedzie lub przygotowywaniu posiłków na kilka dni. Cyfrowy timer pozwala kontrolować czas gotowania, a tryb KEEP WARM pomaga utrzymać temperaturę potrawy po zakończeniu programu.

Crock-Pot OneTouch Cook & Carry CSC124X, 5,6 l Dobry wybór dla osób, które cenią prostą obsługę. Cztery ustawienia OneTouch ułatwiają dopasowanie pracy urządzenia do przygotowywanego dania. Kamionkową misę można wyjąć i postawić na stole, dzięki czemu potrawę łatwo podać bez przekładania jej do innego naczynia.

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Fot. materiały prasowe

Kurczak po włosku w sosie pomidorowym z papryką

Ustaw urządzenie w trybie LOW: 6–7 godz. lub HIGH: 3–4 godz.

6 porcji

Składniki

6 udek z kurczaka (najlepiej z kością, bez skóry) 2 czerwone papryki 1 żółta papryka 1 duża cebula 3 ząbki czosnku 1 puszka krojonych pomidorów (400 g) 250 ml passaty pomidorowej 2 łyżki koncentratu pomidorowego 100 ml bulionu drobiowego 2 łyżki oliwy 1 łyżeczka suszonego oregano 1 łyżeczka suszonej bazylii ½ łyżeczki słodkiej papryki 1 łyżeczka tymianku Sól i świeżo mielony pieprz Garść świeżej natki pietruszki

Fot. materiały prasowe

Przygotowanie:

1. Przygotuj mięso. Udka kurczaka osusz, dopraw solą, pieprzem i słodką papryką. Opcjonalnie obsmaż je na oliwie przez kilka minut, aby nabrały złocistego koloru.

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2. Pokrój warzywa. Papryki pokrój w paski, cebulę w piórka, a czosnek drobno posiekaj.

3. Ułóż składniki w wolnowarze. Na dnie misy Crock-Pot umieść cebulę, paprykę i czosnek. Na warzywach ułóż udka kurczaka.

4. Dodaj sos. W misce wymieszaj pomidory z puszki, passatę, koncentrat pomidorowy, bulion, oregano, bazylię i tymianek. Polej sosem mięso i warzywa.

5. Gotuj powoli. Przykryj wolnowar i ustaw LOW na 6–7 godzin lub HIGH na 3–4 godziny. Kurczak powinien być miękki, łatwo odchodzić od kości i osiągnąć wewnątrz co najmniej 74°C.

6. Wykończ danie. Jeśli sos jest zbyt rzadki, przelej jego część do rondelka i zredukuj na kuchence. Gotowe danie posyp świeżą natką pietruszki.

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Z czym podawać?

Kurczak po włosku świetnie komponuje się z chrupiącą bagietką, ryżem, kaszą bulgur lub kremowym purée ziemniaczanym. Możesz też podać go z makaronem tagliatelle, który doskonale połączy się z aromatycznym sosem.

Wskazówka Crock-Pot: Podczas wolnego gotowania warzywa i mięso oddają naturalne soki, dlatego nie trzeba dodawać dużej ilości bulionu. Jeśli lubisz intensywnie pomidorowe, gęste sosy, możesz nawet pominąć dodatkowy bulion.