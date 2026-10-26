Poranne espresso, kremowe cappuccino czy orzeźwiające Cold Brew? Kawa coraz częściej oznacza coś więcej niż poranną dawkę energii – to także codzienny rytuał i chwila przyjemności. Jak pokazują badania*, 73% osób pijących kawę chciałoby przygotowywać w domu napój tak smaczny jak w dobrej kawiarni, a 59% deklaruje, że sięga dziś po więcej rodzajów kawy niż kilka lat temu.
Na te zmieniające się oczekiwania odpowiadają nowe automatyczne ekspresy Siemens EQ500 i EQ600 iAroma, oferujące szeroki wybór napojów, personalizację ustawień i rozwiązania ułatwiające codzienne użytkowanie.
Domowa kawa na własnych zasadach
Dom staje się dla wielu Polaków miejscem codziennych kawowych rytuałów. Aż 83% dorosłych Polaków pije w nim kawę każdego dnia*. Jednocześnie zmieniają się nasze oczekiwania wobec jej smaku i sposobu przygotowania. Chcemy eksperymentować z różnymi napojami, odkrywać nowe aromaty i cieszyć się jakością kojarzoną z dobrą kawiarnią, nie rezygnując przy tym z wygody przygotowania.
Potwierdzają to również wyniki badania*: 71% osób pijących kawę deklaruje, że obecnie zwraca większą uwagę na jej jakość i sposób parzenia niż kilka lat temu, a 72% ceni łatwość przygotowywania różnych rodzajów kawy.
„To dobry przykład charakterystycznego dla nowoczesnej konsumpcji oddzielania jakości produktu od wysiłku potrzebnego do jego uzyskania. Wysoki standard nie musi oznaczać długiej i pracochłonnej procedury. Konsument może oczekiwać dobrego rezultatu, nie chcąc samodzielnie wykonywać wszystkich czynności. Mówiąc najprościej: chcemy pić lepszą kawę, ale niekoniecznie przygotowywać ją dłużej” – komentuje socjolog dr hab. Tomasz Marcysiak, profesor Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu.
Odpowiedź na potrzeby użytkowników
Oczekiwanie wysokiej jakości nie musi oznaczać skomplikowanego przygotowania. W nowych ekspresach Siemens EQ500 i EQ600 iAroma za powtarzalną, wysoką jakość odpowiada iAroma System, który łączy cztery kluczowe elementy: młynek ceramiczny, inteligentną grzałkę, pompę oraz jednostkę zaparzającą. Ich współpraca pozwala precyzyjnie kontrolować poszczególne etapy przygotowania napoju i wydobywać aromat ziaren, by każdego dnia cieszyć się ulubioną kawą.
Równie ważna jest wygoda korzystania z ekspresu. Funkcja quickCup pozwala na przejście z trybu czuwania do parzenia ulubionej kawy w zaledwie 2 sekundy, umożliwiając natychmiastowe przygotowanie napoju za pomocą jednego dłuższego naciśnięcia odpowiedniej ikony. Z kolei doubleCup umożliwia jednoczesne przygotowanie dwóch filiżanek kawy, w tym także napojów mlecznych. To rozwiązania, które sprawdzają się zarówno podczas porannego pośpiechu, jak i wtedy, gdy kawą chcemy podzielić się z drugą osobą.
Jeszcze większą swobodę daje również model Siemens EQ600 iAroma, w którym można przygotowywać kawę bezpośrednio do większych naczyń. Konstrukcja tacy ociekowej pozwala umieścić pod dozownikiem kubek o wysokości do 160 mm. To praktyczne rozwiązanie dla osób, które lubią zabierać kawę na wynos. Możliwość przygotowania napoju bezpośrednio w większym kubku pozwala uniknąć przelewania kawy z filiżanki do termosu, eliminując ryzyko rozlania napoju na blat.
Jedna kawa, wiele preferencji
W jednym domu mogą spotykać się zupełnie różne kawowe upodobania. Jedni wybierają intensywne espresso, inni wolą napoje mleczne, a jeszcze inni chętnie próbują nowych smaków. Badanie pokazuje, że 58% respondentów pije co najmniej dwa rodzaje kawy, a 30% – przynajmniej trzy. Możliwość dopasowania napoju do własnych preferencji jest ważna dla 84% osób pijących kawę*.
W ekspresach Siemens EQ500 i EQ600 iAroma personalizację wspierają funkcja aromaSelect, pozwalająca wybrać preferowany charakter aromatu, oraz możliwość regulowania proporcji kawy i mleka w napojach mlecznych.
Oba modele oferują również rozwiązania ułatwiające korzystanie z indywidualnych ustawień. W EQ500 iAroma można zapisać je w pięciu profilach użytkowników, natomiast EQ600 iAroma udostępnia funkcję Ulubione, dzięki której można zachować preferowane konfiguracje napojów i szybko do nich wracać.
Cały świat kawy w zasięgu ręki
W nowych ekspresach Siemens EQ500 i EQ600 iAroma użytkownicy mogą korzystać z funkcji coffeeWorld dostępnej za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji Home Connect. Oferuje ona dostęp do 41 kawowych specjałów z całego świata – od intensywnego ristretto, przez flat white, aż po Cold Brew. To propozycja zarówno dla miłośników klasycznych smaków, jak i osób, które lubią odkrywać nowe kawowe inspiracje. Szeroki wybór napojów jest również odpowiedzią na zróżnicowane preferencje Polaków, którzy – jak pokazują badania – coraz częściej sięgają po różne rodzaje kawy.
Technologia, która ułatwia codzienną obsługę
Codzienne korzystanie z ekspresu obejmuje nie tylko wybór napoju, ale również dbanie o czystość urządzenia. W obu seriach zastosowano program calc’nClean, który wspiera proces czyszczenia i odkamieniania, a także rozwiązania ułatwiające czyszczenie systemu mlecznego.
Nowe ekspresy Siemens EQ500 i EQ600 iAroma łączą technologie wspierające jakość przygotowywanej kawy z rozwiązaniami, które ułatwiają codzienne korzystanie z urządzenia. Niezależnie od tego, czy domownicy wybierają espresso, kawę mleczną czy nowe smaki, mogą dopasować napój i sposób jego przygotowania do własnych przyzwyczajeń.
Więcej informacji o ekspresach można znaleźć na stronie Siemens Home.