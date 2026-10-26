Fot. materiały prasowe

Poranne espresso, kremowe cappuccino czy orzeźwiające Cold Brew? Kawa coraz częściej oznacza coś więcej niż poranną dawkę energii – to także codzienny rytuał i chwila przyjemności. Jak pokazują badania*, 73% osób pijących kawę chciałoby przygotowywać w domu napój tak smaczny jak w dobrej kawiarni, a 59% deklaruje, że sięga dziś po więcej rodzajów kawy niż kilka lat temu.

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Na te zmieniające się oczekiwania odpowiadają nowe automatyczne ekspresy Siemens EQ500 i EQ600 iAroma, oferujące szeroki wybór napojów, personalizację ustawień i rozwiązania ułatwiające codzienne użytkowanie.

Domowa kawa na własnych zasadach

Dom staje się dla wielu Polaków miejscem codziennych kawowych rytuałów. Aż 83% dorosłych Polaków pije w nim kawę każdego dnia*. Jednocześnie zmieniają się nasze oczekiwania wobec jej smaku i sposobu przygotowania. Chcemy eksperymentować z różnymi napojami, odkrywać nowe aromaty i cieszyć się jakością kojarzoną z dobrą kawiarnią, nie rezygnując przy tym z wygody przygotowania.

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Potwierdzają to również wyniki badania*: 71% osób pijących kawę deklaruje, że obecnie zwraca większą uwagę na jej jakość i sposób parzenia niż kilka lat temu, a 72% ceni łatwość przygotowywania różnych rodzajów kawy.

Fot. materiały prasowe

„To dobry przykład charakterystycznego dla nowoczesnej konsumpcji oddzielania jakości produktu od wysiłku potrzebnego do jego uzyskania. Wysoki standard nie musi oznaczać długiej i pracochłonnej procedury. Konsument może oczekiwać dobrego rezultatu, nie chcąc samodzielnie wykonywać wszystkich czynności. Mówiąc najprościej: chcemy pić lepszą kawę, ale niekoniecznie przygotowywać ją dłużej” – komentuje socjolog dr hab. Tomasz Marcysiak, profesor Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu.

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Odpowiedź na potrzeby użytkowników

Oczekiwanie wysokiej jakości nie musi oznaczać skomplikowanego przygotowania. W nowych ekspresach Siemens EQ500 i EQ600 iAroma za powtarzalną, wysoką jakość odpowiada iAroma System, który łączy cztery kluczowe elementy: młynek ceramiczny, inteligentną grzałkę, pompę oraz jednostkę zaparzającą. Ich współpraca pozwala precyzyjnie kontrolować poszczególne etapy przygotowania napoju i wydobywać aromat ziaren, by każdego dnia cieszyć się ulubioną kawą.

Fot. materiały prasowe

Równie ważna jest wygoda korzystania z ekspresu. Funkcja quickCup pozwala na przejście z trybu czuwania do parzenia ulubionej kawy w zaledwie 2 sekundy, umożliwiając natychmiastowe przygotowanie napoju za pomocą jednego dłuższego naciśnięcia odpowiedniej ikony. Z kolei doubleCup umożliwia jednoczesne przygotowanie dwóch filiżanek kawy, w tym także napojów mlecznych. To rozwiązania, które sprawdzają się zarówno podczas porannego pośpiechu, jak i wtedy, gdy kawą chcemy podzielić się z drugą osobą.

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Jeszcze większą swobodę daje również model Siemens EQ600 iAroma, w którym można przygotowywać kawę bezpośrednio do większych naczyń. Konstrukcja tacy ociekowej pozwala umieścić pod dozownikiem kubek o wysokości do 160 mm. To praktyczne rozwiązanie dla osób, które lubią zabierać kawę na wynos. Możliwość przygotowania napoju bezpośrednio w większym kubku pozwala uniknąć przelewania kawy z filiżanki do termosu, eliminując ryzyko rozlania napoju na blat.

Jedna kawa, wiele preferencji

W jednym domu mogą spotykać się zupełnie różne kawowe upodobania. Jedni wybierają intensywne espresso, inni wolą napoje mleczne, a jeszcze inni chętnie próbują nowych smaków. Badanie pokazuje, że 58% respondentów pije co najmniej dwa rodzaje kawy, a 30% – przynajmniej trzy. Możliwość dopasowania napoju do własnych preferencji jest ważna dla 84% osób pijących kawę*.

Fot. materiały prasowe

W ekspresach Siemens EQ500 i EQ600 iAroma personalizację wspierają funkcja aromaSelect, pozwalająca wybrać preferowany charakter aromatu, oraz możliwość regulowania proporcji kawy i mleka w napojach mlecznych.

Oba modele oferują również rozwiązania ułatwiające korzystanie z indywidualnych ustawień. W EQ500 iAroma można zapisać je w pięciu profilach użytkowników, natomiast EQ600 iAroma udostępnia funkcję Ulubione, dzięki której można zachować preferowane konfiguracje napojów i szybko do nich wracać.

Cały świat kawy w zasięgu ręki

W nowych ekspresach Siemens EQ500 i EQ600 iAroma użytkownicy mogą korzystać z funkcji coffeeWorld dostępnej za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji Home Connect. Oferuje ona dostęp do 41 kawowych specjałów z całego świata – od intensywnego ristretto, przez flat white, aż po Cold Brew. To propozycja zarówno dla miłośników klasycznych smaków, jak i osób, które lubią odkrywać nowe kawowe inspiracje. Szeroki wybór napojów jest również odpowiedzią na zróżnicowane preferencje Polaków, którzy – jak pokazują badania – coraz częściej sięgają po różne rodzaje kawy.

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Fot. materiały prasowe

Technologia, która ułatwia codzienną obsługę

Codzienne korzystanie z ekspresu obejmuje nie tylko wybór napoju, ale również dbanie o czystość urządzenia. W obu seriach zastosowano program calc’nClean, który wspiera proces czyszczenia i odkamieniania, a także rozwiązania ułatwiające czyszczenie systemu mlecznego.

Nowe ekspresy Siemens EQ500 i EQ600 iAroma łączą technologie wspierające jakość przygotowywanej kawy z rozwiązaniami, które ułatwiają codzienne korzystanie z urządzenia. Niezależnie od tego, czy domownicy wybierają espresso, kawę mleczną czy nowe smaki, mogą dopasować napój i sposób jego przygotowania do własnych przyzwyczajeń.

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