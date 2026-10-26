Cudzoziemcy mogliby głosować w Berlinie po 5 latach Fot. Shutterstock

W Berlinie potencjalni koalicjanci z partii Lewicy, Zielonych i SPD chcą rozszerzenia prawa wyborczego dla cudzoziemców. Pełnomocniczka senatu ds. integracji, Katarina Niewiedzial, widzi w tym wiele korzyści.

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Berlińska pełnomocniczka ds. integracji, migracji i partycypacji Katarina Niewiedzial z zadowoleniem przyjęła plany partii Lewicy, Zielonych i SPD dotyczące rozszerzenia prawa wyborczego dla cudzoziemców w mieście w przypadku zawarcia koalicji przez te partie. – Wzmacnia to spójność społeczną w naszym mieście – powiedziała Niewiedzial w rozmowie z Ewangelicką Agencją Prasową (EPD). Zdaniem pełnomocniczki obecnie istnieje "ogromna luka demokratyczna".

W Berlinie mieszka ponad milion osób bez niemieckiego paszportu, "z czego ponad 600 tysięcy przebywa tu od ponad pięciu lat". Oznacza to, że około 20 procent berlińskiej ludności w wieku uprawniającym do głosowania jest wykluczonych z udziału w życiu politycznym – podkreśliła pełnomocniczka berlińskiego Senatu ds. partycypacji, integracji i migracji.

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Ostrzeżenie przed sytuacją jak we Francji

W opublikowanym 18 października dokumencie wstępnym partia Lewicy, Zieloni i SPD w Berlinie uzgodnili, jeszcze przed rozpoczęciem rozmów koalicyjnych, przyznanie prawa do głosowania w wyborach samorządowych i na szczeblu landowym wszystkim osobom nieposiadającym niemieckiego paszportu po pięciu latach pobytu w Niemczech. Dotychczas podstawowym warunkiem udziału w wyborach w Berlinie było posiadanie niemieckiego obywatelstwa. Istnieje jednak jeden wyjątek: obywatele państw UE mogą brać udział w wyborach do berlińskich rad dzielnicowych.

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Niewiedzial odniosła się również do niedawnych zamieszek we Francji. Jej zdaniem aktualne obrazy dobitnie pokazują, co się dzieje, gdy część społeczeństwa nie czuje się już częścią całości i traci zaufanie do państwa. Pełnomocniczka wezwała do debaty, jak wzmocnić poczucie przynależności osób o pochodzeniu migracyjnym i umożliwić im współdecydowanie.

Prawo do głosowania w wyborach samorządowych stworzyłoby zachęty do celowego zwracania się do tych osób, przyznała Niewiedział. – Rady doradcze są dobre – bezpośrednie zaangażowanie demokratyczne jest lepsze – skomentowała w wypowiedzi dla EPD. Jasne jest jednak również to, że, "naturalizacja, a tym samym niemiecki paszport, pozostają najlepszym sposobem na pełne uczestnictwo w życiu demokratycznym" – dodała.

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Przeszkody nie powinny zniechęcać

– Jeśli w niektórych berlińskich dzielnicach połowa mieszkańców nie ma prawa głosu, szkodzi to naszej demokracji podwójnie – ostrzega Niewiedzial. Rozszerzone prawo wyborcze na szczeblu gminnym wzmacnia akceptację decyzji politycznych i buduje poczucie: "Należę do tej społeczności i jestem dostrzegany".

Co prawda przeszkody prawne i polityczne związane ze zmianą prawa wyborczego są wysokie, ale nie powinny one zniechęcać. – Potrzebowalibyśmy większości dwóch trzecich głosów do zmian w konstytucji, a także prawnego wyjaśnienia pojęcia „narodu” w Ustawie Zasadniczej – powiedziała Niewiedzial.