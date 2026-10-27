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Firmowe konto pomaga przedsiębiorcom w zarządzaniu finansami, a w niektórych przypadkach wynika z obowiązujących przepisów. Sprawdź, jak rodzaj prowadzonej działalności i charakter wykonywanych transakcji wpływa na to, czy Ty również powinieneś otworzyć taki rachunek.

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Co musisz wiedzieć o rachunku firmowym?

Jest kilka faktów o rachunku firmowym, które warto poznać jeszcze przed wyborem konta:

założenie firmowego konta bankowego nie jest obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców; forma prowadzonej działalności ma wpływ na obowiązek posiadania konta firmowego – muszą je posiadać spółki, które nie mogą korzystać z kont osobistych swoich współwłaścicieli; przepisy nakazują posiadanie rachunku firmowego w niektórych przypadkach, np. przy korzystaniu z mechanizmu podzielonej płatności czy transakcjach powyżej 15 000 złotych.

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Rachunek firmowy – czym jest?

Firmowe konto bankowe to nic innego jak rachunek dedykowany do obsługi rozliczeń finansowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Umożliwia między innymi wykonywanie przelewów czy rozliczanie się z kontrahentami, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym. To sposób na oddzielenie finansów prywatnych od biznesowych, niezależnie od tego, czy zakładasz konto dla spółki, czy dla jednoosobowej działalności.

Czy firmowe konto jest obowiązkowe?

Prawo przedsiębiorców jasno mówi, że płatności powinny być wykonywane lub przyjmowane za pośrednictwem rachunku bankowego, tylko jeśli:

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drugą stroną transakcji jest inny przedsiębiorca, wartość jednorazowej transakcji przekracza kwotę 15 000 złotych.

Przepis ten jednak nie precyzuje, czy konto bankowe musi być firmowe. Oznacza to, że równie dobrze można wykorzystać w tym celu rachunek osobisty, który już istnieje w banku.

WARTO WIEDZIEĆ

Jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą, czyli zatrudniasz mniej niż 10 osób, a Twój roczny obrót netto nie przekracza 2 milionów euro, również nie wymaga się od Ciebie posiadania konta firmowego. Należności dla ZUS-u czy Urzędu Skarbowego można opłacić na poczcie lub korzystając z przekazu pieniężnego.

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Coraz więcej przedsiębiorców zakłada konta firmowe, mimo że w pierwszych miesiącach działalności nie wymagają od nich tego przepisy prawa. Może to wynikać ze świadomości, że biznes bardzo szybko może się rozwinąć i będzie to wkrótce konieczne. Przedsiębiorcy wybierają również konto firmowe ze względu na dodatkowe funkcje, takie jak księgowość online czy rachunki walutowe. - ekspert ING Banku Śląskiego

Kiedy firmowe konto jest niezbędne?

Mimo że przepisy nie nakładają na wszystkich przedsiębiorców obowiązku posiadania rachunku firmowego, w praktyce często okazuje się on potrzebny w codziennym prowadzeniu biznesu. O jakich sytuacjach mowa?

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Wpis na białą listę podatników VAT

Biała lista to ogólnodostępny rejestr podatników VAT, który służy do sprawdzania wiarygodności potencjalnych partnerów biznesowych. Na liście znajdują się zarówno informacje o czynnych podatnikach VAT, jak i o tych, którzy z jakichś powodów zostali wykreśleni lub przywróceni do wykazu.

Aby znaleźć się w rejestrze, musisz posiadać firmowe konto bankowe. Co więcej, tylko wtedy przelewy powyżej 15 000 złotych, jakie otrzymasz lub wyślesz, będziesz mógł zaliczyć do kosztu uzyskania przychodu.

Mechanizm podzielonej płatności, czyli split payment

Płatność podzielona nie wpływa w całości na konto odbiorcy, a zostaje rozdzielona na:

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kwotę netto, wysyłaną na rachunek sprzedawcy, i podatek VAT, przekazywany na jego rachunek VAT.

Konto firmowe jest w tej sytuacji wymagane, ponieważ bank automatycznie zakłada rachunek VAT jako dodatkowe konto z nim powiązane. Split payment jest opcjonalny, ale jednocześnie jest to obowiązkowa forma rozliczeń przy sprzedaży „wrażliwych” towarów i usług, takich jak elektronika czy wyroby metalowe, a także przy transakcjach powyżej 15 000 złotych.

Spółki

Spółki mają własną osobowość prawną i własny majątek, dlatego środki, jakie wpływają na ich konta, muszą być gromadzone na dedykowanym rachunku firmowym. Współwłaściciele absolutnie nie mogą korzystać z prywatnych kont bankowych do rozliczania biznesowych transakcji.

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FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czy każdy przedsiębiorca musi mieć konto firmowe?

Nie, prawo nie nakłada takiego obowiązku. Duża część przedsiębiorców może korzystać ze swojego prywatnego rachunku bankowego.

Kto musi mieć bankowe konto firmowe?

Rachunek firmowy muszą założyć przedsiębiorcy, którzy chcą znaleźć się na białej liście podatników VAT, korzystać z mechanizmu podzielonej płatności, wykonywać transakcje ponad kwotę 15 000 złotych czy założyć spółkę.

Czy forma prowadzonej działalności wpływa na to, jaki rodzaj konta założyć?

Tak, zakładając spółkę, trzeba otworzyć dla niej firmowy rachunek bankowy. Przepis ten nie dotyczy osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i mikroprzedsiębiorców.

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Bibliografia i źródła

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