fot. materiały prasowe

Wybór między Umową o Pracę (UoP), umową zlecenie a umową o dzieło to nie tylko kwestia formalna. To decyzja, która bezpośrednio decyduje o tym, ile z wynegocjowanej kwoty brutto ostatecznie trafi na Twoje konto. Którą z tych opcji wybrać, aby otrzymać największą kwotę? Skąd te różnice i dlaczego formy zatrudnienia tak bardzo się między sobą różnią?

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Trzy umowy, trzy różne kwoty na koncie - dlaczego?

Poniższe wyliczenia mają charakter poglądowy i mogą się różnić w zależności od indywidualnej sytuacji podatkowej. Aby precyzyjnie obliczyć swoje zarobki, wykorzystaj profesjonalny kalkulator wynagrodzeń brutto netto.

Dlaczego pojawiają się różnice między umowami? Odpowiedź tkwi w konstrukcji polskiego systemu podatkowo-składkowego i faktu, że każda z tych trzech umów jest regulowana przez inne przepisy:

Umowa o pracę podlega pod Kodeks pracy. Tutaj ZUS jest "pełny" i obowiązkowy. Odciągane jest ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz chorobowe (które daje Ci płatne zwolnienie lekarskie). Do tego dochodzi 9% składki zdrowotnej. Umowa zlecenie oraz umowa o dzieło to umowy cywilnoprawne, regulowane przez Kodeks cywilny. W UZ składki zależą od Twojego statusu. Jeśli to Twoje jedyne źródło dochodu, ZUS jest podobny jak przy umowie o pracę. Jeśli jednak jesteś studentem do 26. roku życia, nie płacisz żadnego ZUS-u ani podatku, więc brutto = netto. UoD co do zasady jest całkowicie bezskładkowa.

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To rozróżnienie sprawia, że państwo w różny sposób podchodzi do pobierania składek na ubezpieczenia społeczne (ZUS) oraz zaliczek na podatek dochodowy (PIT).

Umowa o pracę: składki, zaliczka PIT, prawa pracownicze

Umowa o pracę (UoP) regulowana jest przez konkretne artykuły Kodeksu (Dz.U.2025.277 t.j.).

Cytując Art. 22 § 1: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

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Obecnie uznawana jest za najbardziej stabilną, ale też najbardziej „opodatkowaną” formę zatrudnienia. Obligatoryjnie potrącane są:

Składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalna (9,76%), rentowa (1,5%) oraz chorobowa (2,45%). Składka zdrowotna: 9% od podstawy pomniejszonej o składki społeczne. Zaliczka na podatek dochodowy (PIT): standardowo 12% (lub 32% po przekroczeniu progu), pomniejszona o kwotę zmniejszającą podatek i koszty uzyskania przychodu.

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Umowa zlecenie: składka chorobowa jako opcja, kiedy bez ZUS?

Art. 734. definiuje:

§ 1. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.

Jest więc to tzw. umowa starannego działania – płaci się za to, że rzetelnie wykonujesz powierzone zadanie, a niekoniecznie za sam ostateczny efekt (w przeciwieństwie do umowy o dzieło).

Umowa zlecenie jest więc znacznie bardziej elastyczna. Standardowo podlega ona pod obowiązkowe składki emerytalne, rentowe i zdrowotne. Istnieją jednak dwa kluczowe wyjątki, które mają wpływ na pensja netto umowa zlecenie:

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Dobrowolna składka chorobowa (2,45%) - jeśli z niej zrezygnujesz, Twoje netto wzrośnie, ale stracisz prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego. Status ucznia lub studenta do 26. roku życia.

Umowa o dzieło: kiedy bez ZUS, kiedy z ZUS?

Art. 627. mówi, że: Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Oznacz to więc, że jest to tzw. umowa rezultatu, która pozwala zachować największą część wypracowanego zysku.

Kiedy bez ZUS? Jeśli zawierasz umowę o dzieło z firmą, która nie jest Twoim stałym pracodawcą (nie masz z nią podpisanej UoP), umowa ta jest całkowicie zwolniona ze składek ZUS (zarówno społecznych, jak i zdrowotnych). Odlicza się od niej jedynie zaliczkę na podatek dochodowy. Kiedy z ZUS? Składki staną się obowiązkowe tylko w sytuacji, gdy umowę o dzieło podpiszesz z własnym pracodawcą, u którego pracujesz już na etacie, lub gdy wykonujesz ją na jego rzecz.

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Te same kwoty brutto - porównanie netto na trzech umowach

Aby zobrazować różnice między umowa o pracę, umowa zlecenie i umowa o dzieło netto oraz odpowiedzieć na pytanie, co lepsze – przyjrzyjmy się twardym liczbom. Według zestawienia widać, że najwięcej skorzysta student do 26. roku życia, który pracuje na umowę zlecenie.

Porównanie dla kwoty 6 000 zł brutto oraz 12 000 zł brutto

fot. materiały prasowe

Która umowa daje najwięcej „na rękę" i co jeszcze trzeba uwzględnić?

Analizując suche liczby, gołym okiem widać, że najwyższe netto (poza młodymi studentami na zleceniu) generuje umowa o dzieło, a w drugiej kolejności umowa zlecenie. Zanim jednak podejmiesz decyzję, musisz odpowiedzieć sobie na pytanie: na czym zależy Ci bardziej - na maksymalizacji bieżącego zysku czy na bezpieczeństwie zatrudnienia?

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Pamiętaj, że wybierając wyższe netto na umowie o dzieło lub zleceniu rezygnujesz z:

Płatnego urlopu wypoczynkowego (dni wolne oznaczają brak zarobku). Stabilności zatrudnienia i okresu wypowiedzenia. Odkładania składek na przyszłą emeryturę (w przypadku dzieła).

Co zatem wybrać? Jeśli dopiero zaczynasz, studiujesz lub traktujesz dane zajęcie jako dodatkowe źródło dochodu (freelance po godzinach), umowy cywilnoprawne będą świetnym wyborem. Jeśli jednak szukasz stabilizacji, planujesz założenie rodziny lub zakup nieruchomości (zdolność kredytowa na UoP jest oceniana najwyżej) wybierz niższe netto na etacie, ale z pakietem ważnych benefitów.

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