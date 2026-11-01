Młodzi czytają Gombrowicza - czytanie performatywne, fot. Marta Dudzińska.

Czy klasyka literatury może stać się punktem wyjścia do rozmowy o współczesności, własnej tożsamości i relacjach z innymi? Projekt Młodzi czytają Gombrowicza – od lektury do działania, zrealizowany przez Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego w Radomiu w dniach 7–9 października, pokazał, że spotkanie z literaturą może wykraczać daleko poza szkolne omawianie lektur. To okazja do twórczej pracy, wymiany doświadczeń i poszukiwania własnego głosu.

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W działaniach udział wzięli uczniowie XII Liceum Ogólnokształcącego im. Witolda Gombrowicza oraz XIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów w Radomiu, a także podopieczni Stowarzyszenia Twórczości Artystycznej Osób z Zespołem Downa „Opatrzność”. Wspólnie pracowali nad tekstami pisarza, odkrywając ich znaczenia i sprawdzając, jak mogą one wybrzmieć we współczesnym świecie.

Lekcja teatralna, fot. Bogdan Karczewski

Projekt, realizowany w ramach programu Kultura – Interwencje. Edycja 2026, miał na celu rozwijanie kompetencji kulturowych młodzieży poprzez aktywną pracę z literaturą. Ważne było jednak nie tylko poznawanie twórczości artysty, lecz także stworzenie przestrzeni do rozmowy o sprawach bliskich uczestnikom: presji otoczenia, narzucanych rolach, wykluczeniu, samotności, relacjach międzyludzkich i poszukiwaniu własnej tożsamości.

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Nie tylko szkolna lektura

Punktem wyjścia do warsztatów były fragmenty „Ferdydurke”, „Dzienników”, „Testamentu” i innych utworów Gombrowicza. Uczestnicy analizowali teksty, dzielili się skojarzeniami i szukali własnych interpretacji. Pracowali z ciałem, głosem i przestrzenią, improwizowali, tworzyli postaci i krótkie sytuacje sceniczne. Zastanawiali się, kto opowiada historię, z jakiej perspektywy i co chce przekazać odbiorcy. Literatura stawała się pretekstem do twórczej pracy, ale również do przyjrzenia się sobie i otaczającemu światu.

Lekcja teatralna, fot. Bogdan Karczewski

W pracy towarzyszyli im dramaturg Michał Pabian, pedagożka teatru Jolanta Korłub-Ogonkowska oraz aktorzy Teatru Powszechnego: Joanna Jędrejek Jackowska, Laura Pajor, Iwona Pieniążek oraz Filip Łannik, którzy pomagali przejść od lektury do działania.

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Istotnym elementem spotkań były aktorskie interpretacje fragmentów utworów. Uczestnicy mogli zobaczyć, jak słowo zapisane na kartach książki zmienia się w żywą wypowiedź sceniczną, w której znaczenie budują nie tylko słowa, ale również głos, pauza, gest, emocje i relacja z drugim człowiekiem. Interpretacje prowadzących stawały się inspiracją do samodzielnych poszukiwań, a nie wzorcem do odtworzenia.

Gombrowicz znany był z przenikliwych obserwacji ludzkich zachowań, społecznych konwenansów i mechanizmów narzucania człowiekowi określonych ról. Jego teksty cały czas pozwalają pytać o to, na ile jesteśmy sobą, a na ile próbujemy sprostać oczekiwaniom innych. Uczestnicy mogli polemizować z autorem, interpretować jego utwory na własny sposób i odnosić je do swoich doświadczeń.

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Wspólna przestrzeń, różne głosy

Ważną częścią projektu była wspólna praca uczniów radomskich liceów i osób z niepełnosprawnością intelektualną ze Stowarzyszenia „Opatrzność”. Uczestnicy brali udział w tych samych warsztatach, ćwiczeniach teatralnych i działaniach twórczych. Różnorodność grupy sprzyjała rozwijaniu wyobraźni i poznawaniu odmiennych perspektyw.

Młodzi czytają Gombrowicza - czytanie performatywne, fot. Marta Dudzińska.

Warsztaty pokazały, że literatura może być dostępna dla odbiorców o różnych doświadczeniach i możliwościach, jeśli towarzyszą jej odpowiednio dobrane metody pracy i przestrzeń do swobodnej ekspresji. Uczestnicy mogli działać we własnym tempie i eksperymentować z różnymi środkami wyrazu. Wspólna praca sprzyjała rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, budowaniu relacji i wzmacnianiu poczucia sprawczości. Istotne było przy tym równorzędne uczestnictwo wszystkich osób – nie tylko w zajęciach, ale również w przygotowaniu finałowej prezentacji.

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Teatr dawał możliwość komunikowania się nie tylko słowem, ale także ruchem, gestem i emocją. Dzięki temu każdy mógł znaleźć własny sposób uczestnictwa w działaniach i wnieść do wspólnej pracy indywidualne pomysły.

Od lektury do działania

Ważnym założeniem warsztatów było stworzenie przestrzeni, w której uczestnicy mogli swobodnie eksperymentować, zadawać pytania i poszukiwać własnych rozwiązań. Zamiast jednej narzuconej interpretacji liczyły się samodzielność, otwartość na różne pomysły i możliwość podejmowania twórczych decyzji.

Praca z literaturą i teatrem rozwija wyobraźnię, umiejętności komunikacyjne oraz zdolność współpracy. Może również wspierać samoakceptację, pewność siebie i budowanie relacji. Jej wartość nie sprowadza się jednak do zdobywania konkretnych kompetencji. Równie istotne jest doświadczenie bycia wysłuchanym i zauważonym.

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Zwieńczeniem projektu było otwarte czytanie performatywne, które odbyło się 9 października na Scenie Kotłownia Teatru Powszechnego w Radomiu. Uczniowie, podopieczni Stowarzyszenia „Opatrzność” i aktorzy zaprezentowali efekty wspólnej pracy. Finał stał się okazją do podzielenia się z publicznością własnymi interpretacjami i doświadczenia sceny jako przestrzeni wspólnego działania, w której każdy głos ma znaczenie.

Projekt „Młodzi czytają Gombrowicza – od lektury do działania” pokazał, że klasyka może inspirować do rozmowy o sprawach ważnych tu i teraz, a teatr może być miejscem spotkania różnych perspektyw. Literatura, zamiast pozostawać zamknięta na kartach książki, staje się wówczas początkiem twórczych poszukiwań i budowania relacji.

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Zadanie finansowane jest ze środków otrzymanych od Gminy Miasta Radomia.