fot. materiały prasowe

Edukacja finansowa to niezwykle ważny element wychowania dziecka. Tradycyjna skarbonka odchodzi do lamusa – zastępują ją nowocześniejsze narzędzia, jak np. karta płatnicza czy konto oszczędnościowe. To niezwykle praktyczny sposób na naukę odpowiedzialności za własne pieniądze. Zobacz, jak wprowadzić swoje dziecko w świat finansów.

REKLAMA

Jakie są korzyści z posiadania karty przez dziecko?

Zastanawiasz się, czy Twoja pociecha jest gotowa na własne finanse? Karta dla dziecka to znakomity wstęp do nauki zarządzania domowym budżetem. Kiedy dziecko otrzymuje kieszonkowe bezpośrednio na swój rachunek, szybciej zaczyna rozumieć wartość pieniądza. Uczy się planowania wydatków, oszczędzania oraz podejmowania samodzielnych decyzji zakupowych. To cenna lekcja na przyszłość, gdy będzie podejmować decyzje finansowe w dorosłym życiu.

Bezpieczeństwo codziennych wydatków

Noszenie przy sobie gotówki w większej ilości bywa ryzykowne. Monety, które wypełniają kieszenie łatwo zgubić podczas zabawy na boisku lub klasowej wycieczce. Praktyczna karta płatnicza dla dziecka skutecznie rozwiązuje ten problem. Nawet jeśli pociecha zgubi swoją kartę, pieniądze na koncie mogą pozostać bezpieczne. Wystarczy kilka kliknięć w Twoim telefonie, aby błyskawicznie zablokować transakcje.

REKLAMA

Płatności cyfrowe wykluczają ryzyko kradzieży gotówki czy pomyłki przy wydawaniu reszty przez sprzedawcę.

Wygoda bezgotówkowych płatności na co dzień

Cyfrowe metody płatności to aktualnie powszechny standard. Warto przyzwyczajać do niego od najmłodszych lat. Własna karta dla dziecka daje młodemu człowiekowi ogromną wygodę w rutynowych sytuacjach. Dzięki niej np. sprawnie zapłaci za materiały na lekcje plastyki lub kupi bilet na autobus albo do kina. Nie musi już martwić się o to, czy ma przy sobie dokładną kwotę w gotówce.

Transakcje zbliżeniowe trwają zaledwie kilka sekund. W razie nagłej potrzeby zawsze możesz błyskawicznie przelać dodatkowe środki na rachunek pociechy. Na opisywanej wygodzie korzystasz zarówno Ty, jak i Twoje dziecko.

REKLAMA

Pełna kontrola rodzica w bankowości elektronicznej

Samodzielność pociechy absolutnie nie oznacza utraty kontroli nad wydatkami z Twojej strony. Wręcz przeciwnie! Nowoczesna bankowość umożliwia rodzicom stały wgląd w finanse dziecka. Z poziomu własnej aplikacji mobilnej z łatwością możesz na bieżąco monitorować, na co dokładnie pociecha przeznacza swoje kieszonkowe. Bez trudu ustawisz dzienne lub miesięczne limity transakcji. Taki limit zapobiegnie wydaniu całej dostępnej kwoty na słodycze w jeden dzień.

Zdecydujesz również, czy dziecko może wypłacać gotówkę z bankomatu lub np. płacić w sklepach internetowych. Zyskujesz pewność, że finanse są stale pod Twoim czujnym okiem. Taki właśnie komfort daje Ci oferta przygotowana przez Bank Pekao S.A.

REKLAMA

Własna karta uczy dziecko zdrowych nawyków

Wprowadzenie młodego człowieka w świat nowoczesnych finansów to opłacalna inwestycja w jego przyszłość. Własna karta uczy niezwykle ważnej odpowiedzialności za własne środki i daje poczucie samodzielności podczas codziennych zakupów.

Sprawdź, jak możesz wprowadzić dziecko w świat finansów. Bank Pekao S.A. ma różnorodne propozycje dla dzieci. Znajdziesz opcje dla młodych ludzi wieku 6-13 lat, a także dla nastolatków powyżej 13. roku życia. Każda z nich to pierwszy krok do edukacji finansowej na najwyższym poziomie.

REKLAMA Aktywna opcja "Wyłącz dodatkowy player OnNetwork"

Artykuł sponsorowany. Tekst stanowi materiał marketingowy i nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.