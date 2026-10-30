fot. materiały prasowe

Czerwone ciasto, wyraziste dodatki i halloweenowy klimat. Da Grasso wprowadza do menu limitowaną pizzę Halloween, dostępną od 26 października do wyczerpania zapasów. Nowość wyróżnia się nie tylko smakiem, ale także nietypowym wyglądem.

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Halloween to dla marek gastronomicznych okazja do wprowadzania sezonowych nowości i eksperymentowania z dobrze znanymi produktami. Z tej okazji Da Grasso przygotowało specjalną propozycję dla miłośników pizzy i sezonowych nowości. Pizza Halloween wyróżnia się czerwonym ciastem oraz kompozycją intensywnych smaków, które idealnie wpisują się w klimat końcówki października.

W składzie znalazły się sos barbecue, ser żółty, ser czerwony, boczek, salami pepperoni i czerwona cebula. To połączenie dobrze znanych składników w niecodziennej odsłonie, w której równie ważną rolę co smak odgrywa charakterystyczny wygląd.

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fot. materiały prasowe

Pizza Halloween jest dostępna w Da Grasso od 26 października do wyczerpania zapasów. To jednak nie koniec niespodzianek od marki. Da Grasso już wkrótce zaprezentuje kolejne nowości, które z pewnością przypadną do gustu miłośnikom pizzy.

Jedno jest pewne: tej jesieni w Da Grasso będzie się działo!