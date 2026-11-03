LOUD congress 2.0 już 6 listopada Fot. materiał prasowy

Milionowe zasięgi w mediach społecznościowych przestały być domeną nastoletniej rozrywki, a stały się potężnym aktywem twardego biznesu. Generacja Z wchodzi do gry na własnych warunkach, a korporacyjne zarządy muszą odrzucić stare podręczniki. 6 listopada warszawski Hotel Bellotto stanie się areną drugiego starcia tytanów internetu, marek i gigantów rynkowych. LOUD congress powraca, aby bez owijania w bawełnę odpowiedzieć na kluczowe pytanie: kto tu tak naprawdę dyktuje warunki gry?

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Przez lata świat poważnego kapitału spoglądał na internetowych twórców z pobłażliwym uśmieszkiem. Wygłupy przed kamerą smartfona, viralowe tańce i lajki traktowano jak chwilową fanaberię młodzieży. Dziś ten uśmieszek zastyga na twarzach dyrektorów marketingu. Pokolenie Z nie zamierza pukać do drzwi gabinetów i prosić o uwagę. Ono te drzwi po prostu wyważa, budując wielomilionowe imperia odzieżowe, wprowadzając produkty znikające z półek w kilka minut i gromadząc widownię, o której tradycyjne stacje telewizyjne mogą jedynie pomarzyć.

Druga odsłona konferencji LOUD congress, organizowana przez agencję Mistify we współpracy z Bonnier Business Polska (wydawcą m.in. "Pulsu Biznesu" i Bankier.pl) oraz grupą Brokies, to wydarzenie o ściśle limitowanym formacie. Zaledwie 200 miejsc i wstęp wyłącznie na zaproszenie dowodzą, że nie mamy do czynienia ze zwykłą konferencją, lecz z kuluarowym szczytem liderów opinii, twórców i inwestorów.

LOUD congress 2.0 powraca

Po czerwcowym debiucie, podczas którego wśród prelegentów i laureatów nagród Pokolenie LOUD znaleźli się m.in. Łatwogang, Książulo, Cancer Fighters, Skolim, Blowek i PashaBiceps, jesienna edycja LOUD congress idzie o krok dalej. Twórcy kongresu nie zamierzają skupiać się na banałach. Cel jest jasny: pokazać przełomowe zmiany zachodzące w relacjach między markami a nowym pokoleniem konsumentów i przedsiębiorców. W dyskusjach na ten temat wezmą udział przedstawiciele świata biznesu, social mediów i nowych technologii, a wśród zaproszonych gości i panelistów znaleźli się m.in. Wojtek Gola, Izak i Margaret w dniu premiery swojej płyty.

REKLAMA

– Pokolenie Z to pierwsza generacja, która nie próbuje adaptować się do rynkowych reguł, lecz bezkompromisowo zmusza rynek do adaptacji pod siebie. Podczas LOUD 2.0 przyjrzymy się, jak ta zmiana wpływa na strategie marek, przyszłość biznesu i rozwój całej branży – podkreśla Mariusz Mistewicz, pomysłodawca kongresu i prezes agencji Mistify.

To tarcie na styku generacji widać w każdym punkcie agendy. Dzień rozpocznie mocne uderzenie: dyskusja prowadzona przez Aleksandra Ogrodnika z Bankier.pl pod hasłem "Algorytm, liczby i zasięgi. Kto tu tak naprawdę rządzi?". Wraz z ekspertami – Mikołajem Winkielem (Brand24) i Hanną Marcinkiewicz-Grzesiak (SKP) – uczestnicy zajrzą pod maskę platform społecznościowych, by sprawdzić, czy to twórcy kierują algorytmem, czy też sami padają jego ofiarą.

REKLAMA

Zaraz potem Damian Glinka z redakcji Dropsy skonfrontuje influencerów z moralną stroną ich działalności. W panelu "Masz zasięg – masz wpływ. Co z nim zrobisz?" wspólnie z twórcami Paulą "Nezz" Neznal i Toffiecrispem oraz Justyną Zawadzką z DRE$$CODE poruszą niewygodne kwestie: gdzie kończy się pogoń za wyświetleniami, a zaczyna odpowiedzialność za kształtowanie młodego pokolenia.

Gen Z nie dostosowuje się do zasad rynku, ale to rynek coraz częściej musi dostosowywać się do niej. Jak młode pokolenie zmienia strategie marek, marketing i modele biznesowe? Odpowiedzi na te pytania poznamy w trakcie panelu "Pokolenie LOUD – jak Gen Z zmienia biznes i marketing", który poprowadzą Mariusz Mistewicz z Mistify i Anna Lucińska. "Porozmawiamy o twórcach, którzy stają się przedsiębiorcami, budują własne marki i tworzą nowe możliwości dla biznesu. Zobaczymy, co dziś naprawdę działa" – czytamy w agendzie. Uczestnikami tego panelu będą: Antoni Matyja (Antek Pik Pik), muzyk i twórca internetowy, Mateusz Marcińczak z firmy Danone oraz Zuza Jasińska, szefowa marketingu marki Etam.

Koniec ery partyzantki: Prawo, raporty i twarde dane

Czas amatorszczyzny w influencer marketingu definitywnie minął. Dzisiejszy twórca to przedsiębiorstwo, które musi sprawnie nawigować między Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, fiskusem a unijnymi dyrektywami. Tomasz Palak w swoim wystąpieniu "Ciągle pytacie na priv o ten krem... Checklista prawna, aby o współpracę nie zapytały paragrafy" wskaże miny, na które najczęściej wpadają nieświadomi twórcy oraz zamawiające u nich kampanie agencje.

REKLAMA

Kluczowym punktem tej części kongresu będzie premiera wyczekiwanego raportu badawczego przygotowanego przez Instytut Monitorowania Mediów wspólnie z agencją Mistify: "GEN Z: Wizerunek, wpływ, pieniądze na TikToku". Sebastian Bykowski, wiceprezes IMM, w rozmowie moderowanej przez Annę Lucińską, przedstawi twarde liczby obnażające mechanizmy monetyzacji i realną siłę nabywczą odbiorców TikToka.

Równie gorąco zapowiada się blok "Fashion x creator economy", gdzie Anna Wrońska (Society 1) porozmawia z Magdaleną Siegal (Tous Polska), Paulą Jarosz (naczelna MiuMag) oraz projektantem mody Marcellem Pustulem o tym, jak internetowe ikony stylu kreują popyt na rynku mody, tworząc własne linie produktów.

Praktyka ponad teorię: LOUD sessions, festiwale i gaming

Organizatorzy nie poprzestają na dyskusjach panelowych. W tej edycji pojawią się intensywne warsztaty LOUD sessions. Uczestnicy zgłębią m.in. implementację unijnego AI Act (mec. Marlena Kudła), dowiedzą się, jak przekuć viralowe zrywy w realną konwersję i sprzedaż (studenci i wykładowca z Akademii Leona Koźmińskiego – Nikodem Sarna, Barbara Mosiewicz z Health Labs Care, Jakub Mistewicz z Mistify oraz Emilia Kostek, twórczyni internetowa) oraz zabezpieczą swój dorobek przed cyberatakami z Moniką Groszyk. Z kolei eksperci z Bankier.pl i XTB (Michał Jóźwiak) pokażą młodym twórcom, jak mądrze przekształcić lajki w stabilny portfel inwestycyjny.

REKLAMA

Popołudniowy program dotknie obszarów, w których lokowane są obecnie największe budżety:

Festiwale jako przestrzeń komunikacji marek z Gen Z – panel prowadzony przez Bartosza Kazimierczaka (Brokies) z udziałem Maksymiliana Kabary (CLOUT Festival), Pawła Sabarańskiego (Oshee All Star Festival) i Dagmary Goździk. Muzyka i komercja – Margaret, Agata Bajno (SKP), Inga Plewicka (High&), Justyna Milkiewicz (Revolume) i Katarzyna Węsławowicz prześwietlą zasady autentycznej współpracy artystów z gigantami rynku ("Jak zbudować współpracę między artystą muzycznym i marką, aby była wiarygodna i korzystna dla obu stron"). Gaming i streaming – Kamil Górecki i Łukasz Stępniak z Fantasyexpo udowodnią, że gaming dawno przestał być niszową rozrywką, stając się filarem nowoczesnego marketingu (Marka wchodzi do gry! Polska w centrum światowego Counter-Strike 2 w 2027 roku – jak marki mogą wykorzystać gaming i esport w marketingu?), a Wojciech Gola, Bartosz Kazimierczak i Disco Karol zamkną część panelową analizą potęgi sprzedaży na żywo ("'Na żywo' sprzedaje lepiej? Streaming w praktyce marek").

Nagrody dla tych, którzy naprawdę trzęsą rynkiem

Zwieńczeniem intensywnego dnia w Hotelu Bellotto będą dwie uroczyste ceremonie. Przed południem Olek Sikora poprowadzi wręczenie nagród w plebiscycie internautów "Rzetelny Influencer" Bandi Cosmetics, promującym transparentność, etykę i zaufanie w sieci. Z kolei wieczorną galę zdominuje rozdanie statuetek "Pokolenie LOUD".

REKLAMA

Kapituła "pokolenie LOUD", w skład której weszli m.in. Przemek Pająk (naTemat, Spider's Web), Andrzej Stec (Bankier.pl), Grzegorz Zasępa ("Super Express"), Mariusz Mistewicz (Mistify) oraz Bartosz Kazimierczak (Brokies), wyłoni zwycięzców w kategoriach: Utwór Influencera, Streamer, Gamer, Marka, Produkt Influencera oraz Wydarzenie Roku.

LOUD congress 2.0 to nie jest kolejne spotkanie branżowe, na którym powtarza się utarte frazesy. To sejsmograf rejestrujący tektoniczne przesunięcie w biznesie. Kto 6 listopada nie usłyszy głosu Pokolenia Z, ten już wkrótce może bezpowrotnie wypaść z gry.

REKLAMA

Za realizację kongresu odpowiada Mistify – agencja influencer marketingu łącząca młode pokolenie z kapitałem, wiedzą i możliwościami biznesowymi. Współorganizatorami i partnerami strategicznymi wydarzenia są Bonnier Business Polska, wydawca Pulsu Biznesu i serwisu Bankier.pl, grupa Brokies.

Partnerami są Bandi Cosmetics, Warszawski Instytut Bankowości, Instytut Monitorowania Mediów, PIRXstream i Match Matcha.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły czołowe redakcje: Dropsy, PRoto.pl, naTemat, Spider's Web, Radio Eska, Super Express, Bezprawnik i Biznes Info.

REKLAMA