MediaMarkt-Saturn w chińskich rękach. Fot. Shutterstock

Chiński koncern handlowy JD.com przejmie największą europejską sieć sklepów elektronicznych MediaMarkt-Saturn. Bruksela wyraziła zgodę – pod pewnymi warunkami.

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Komisja Europejska zatwierdziła planowane przejęcie największej europejskiej sieci sklepów z elektroniką MediaMarkt-Saturn, przez chińskiego giganta e-commerce JD.com. Zgoda Brukseli została jednak obwarowana zastrzeżeniami, które mają zapewnić, że chińskie subwencje państwowe nie zakłócą konkurencji na rynku.

JD.com i holding Ceconomy, właściciel sieci, ogłosiły we wtorek (3.11.2026) we wspólnym komunikacie prasowym, że wraz z decyzją KE wszystkie warunki transakcji zostały spełnione, i zapowiedziały sfinalizowanie jej w najbliższych dniach. Wartość transakcji to 2,2 mld euro.

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Dzięki przejęciu JD.com zyskuje dostęp do ponad tysiąca sklepów stacjonarnych oraz dużych sklepów internetowych w jedenastu krajach europejskich i może rozbudować swoją działalność w Europie, konkurując z Alibabą i Amazonem.

Ceconomy zatrudnia 48 tys. osób, z czego około 17 tys. w Niemczech. Według wcześniejszych informacji JD.com zamierza wycofać przejmowaną firmę z giełdy.

Dochodzenie KE

Komisja Europejska badała, czy JD.com wykorzystuje dotacje od chińskiego państwa do sfinansowania tego przedsięwzięcia. Wstępna analiza przeprowadzona w maju wykazała, że koncern mógł uzyskać przewagę nad konkurencją dzięki preferencyjnemu finansowaniu, zachętom podatkowym i dotacjom z Chin, co pozwoliło mu złożyć wyższą ofertę.

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Aby rozwiać te obawy, firma zobowiązała się między innymi, że będzie zaopatrywać i finansować Ceconomy na warunkach rynkowych. Również mniejsi konkurenci mają uzyskać dostęp do europejskiej infrastruktury logistycznej i technologicznej JD.com na uczciwych i niedyskryminujących warunkach. Komisja Europejska wyjaśniła, że zapobiegnie to tzw. subsydiowaniu krzyżowemu działalności JD.com w Europie.

Zarzuty Pekinu

W sierpniu Chiny zagroziły UE podjęciem środków odwetowych w związku z prowadzoną przez KE analizą. Chińskie Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło, że jeśli UE nie zmieni swojego stanowiska, zareaguje zdecydowanie. Jednocześnie Pekin zakazał organizacjom i osobom prywatnym wspierania UE w niektórych wnioskach o udzielenie informacji w Chinach. Zarzucono Brukseli, że zażądała od Chin zbyt obszernych i niepotrzebnych informacji.

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Rzecznik Komisji Europejskiej argumentował wówczas, że chodzi o zapewnienie równych warunków konkurencji. Podczas gdy wcześniej sprawdzano tylko dotacje z krajów europejskich, teraz pod lupę trafiają też dotacje zagraniczne.

Niemcy stawiają warunki

JD.com złożyło ofertę przejęcia Ceconomy latem 2025 roku i kilka miesięcy później zdobyło większość akcji. Władze w kilku krajach, w tym w Niemczech, także sprawdzały tę transakcję i w końcu dały zielone światło. W wielu przypadkach zgoda została udzielona pod pewnymi warunkami. W Niemczech mają one na przykład zapewnić ochronę danych osobowych klientów.

Ponadto zapewniono rządowi niemieckiemu szerokie uprawnienia w zakresie nadzoru i kontroli oraz umożliwiono mu cofnięcie zezwolenia w przypadku naruszeń.

MediaMarkt-Saturn to największa w Europie sieć sklepów z elektroniką i czwarty co do wielkości sklep internetowy w Niemczech, zaraz po Amazonie, Otto i Zalando. Firma handlowa Ceconomy, do której obecnie należy MediaMarkt-Saturn Retail Group, powstała w 2017 roku w wyniku wydzielenia z grupy Metro.

Według instytutu badawczego EHI JD.com, z rocznym obrotem wynoszącym prawie 159 miliardów dolarów (2024), jest największym chińskim koncernem handlowym i plasuje się również wśród dziesięciu największych na świecie. Grupa, która zatrudnia około 570 tys. osób, działa między innymi w branżach technologicznej, logistycznej i medycznej. W Niemczech jej obecność jest na razie niewielka. W marcu tego roku JD.com uruchomiło sklep internetowy Joybuy.