Kompleksowa polisa staje się realnym wsparciem na każdym etapie walki o zdrowie i życie Fot. Shutterstock

Diagnoza choroby onkologicznej zmienia życie pacjenta i całej jego rodziny w ułamku sekundy. Liczy się nie tylko czas i szybki dostęp do nowoczesnego leczenia, ale także stabilność finansowa. Kompleksowa polisa staje się realnym wsparciem na każdym etapie walki o zdrowie i życie.

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Choroby nowotworowe stanowią jedną z głównych przyczyn śmiertelności we współczesnym społeczeństwie. Choć postęp medycyny, farmakologii i diagnostyki w ostatnich latach jest ogromny, terapia onkologiczna wciąż pozostaje długotrwałym, wymagającym i niezwykle kosztownym procesem. Zderzenie z systemem publicznej opieki zdrowotnej często oznacza konieczność oczekiwania w długich kolejkach do specjalistów oraz na wykonanie kluczowych badań diagnostycznych.

W takiej sytuacji indywidualne ubezpieczenie na życie i zdrowie przestaje być jedynie abstrakcyjnym zabezpieczeniem na odległą przyszłość, a staje się konkretnym, elastycznym narzędziem, które w krytycznym momencie zapewnia dostęp do pieniędzy czy wsparcia organizacyjnego. Jak mądrze zaplanować ochronę, by w razie diagnozy skupić się wyłącznie na powrocie do zdrowia?

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Finansowa poduszka bezpieczeństwa – rola natychmiastowego świadczenia

Większość osób kojarzy ubezpieczenie na życie wyłącznie ze świadczeniem wypłacanym bliskim po śmierci ubezpieczonego. Współczesne, modułowe produkty ochronne oferują jednak zupełnie inne podejście – ich głównym celem jest pomoc finansowa dla samego ubezpieczonego w trakcie jego życia, gdy dotknie go ciężka choroba.

– Przy wyborze polisy warto rozdzielić dwie kwestie: pieniądze wypłacane po rozpoznaniu choroby oraz organizację usług medycznych. W ERGO 4 można dobrać wariant ochrony na wypadek choroby. Ubezpieczenie Poważne zachorowanie gwarantuje dostęp do wysokich środków finansowych, a Global Doctors zapewnia pokrycie kosztów i organizację leczenia poza granicami kraju – zauważa Klaudia Marcinkowska, ekspertka ds. ubezpieczeń na życie w ERGO Hestii.

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I dodaje: – Dlatego przed zakupem warto sprawdzić warunki każdej z tych form wsparcia. Niezmiennie rekomendujemy połączenie tych dwóch opcji – środki finansowe zrekompensują utracony przez zwolnienie lekarskie dochód, a Global Doctors zapewni dostęp do leczenia na światowym poziomie.

W momencie potwierdzenia diagnozy onkologicznej ubezpieczyciel wypłaca jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości określonej w umowie (sumy ubezpieczenia). Pieniądze te trafiają bezpośrednio na konto pacjenta i mogą zostać przeznaczone na dowolny cel. W praktyce stanowią one niezbędną poduszkę finansową, która pozwala na:

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Pokrycie kosztów nierefundowanych leków i terapii celowanych: Nie wszystkie nowoczesne leki onkologiczne są objęte refundacją, a ich miesięczny koszt potrafi sięgać kilkunastu lub kilkudziesięciu tysięcy złotych. Przystosowanie się do czasowej utraty dochodu: Intensywne leczenie (chemioterapia, radioterapia, zabiegi operacyjne) wyklucza pacjenta z aktywności zawodowej na wiele miesięcy. Świadczenie rekompensuje spadek dochodów gospodarstwa domowego. Sfinansowanie prywatnych konsultacji i dojazdów do ośrodków specjalistycznych: Chorzy często decydują się na leczenie w oddalonych od miejsca zamieszkania wiodących instytutach onkologicznych.

Czołowi polscy ubezpieczyciele, tacy jak ERGO Hestia, w ramach elastycznych rozwiązań (np. flagowego ubezpieczenia ERGO 4), umożliwiają precyzyjne dopasowanie umów dodatkowych dotyczących poważnych zachorowań. Pozwala to na zbudowanie ochrony skonstruowanej pod realne potrzeby danej rodziny.

Druga opinia medyczna – pewność i właściwy kierunek leczenia

Otrzymanie diagnozy nowotworowej wiąże się z ogromnym stresem i niepewnością. Pacjenci i ich bliscy często zadają sobie pytania: Czy rozpoznanie jest w 100 proc. trafne? Czy wybrana ścieżka leczenia jest najbardziej optymalna? Czy istnieją alternatywne metody terapii dostępne za granicą?

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W odpowiedzi na te wątpliwości kluczowym komponentem nowoczesnych polis staje się usługa Drugiej Opinii Medycznej (Second Medical Opinion), dostępna np. w ubezpieczeniu Global Doctors. W ramach tego rozwiązania ubezpieczyciel organizuje i finansuje weryfikację dokumentacji medycznej pacjenta przez światowej klasy ekspertów oraz wyspecjalizowane kliniki zagraniczne (np. w USA, Izraelu czy Europie Zachodniej), a także wyjazd do jednej z nich w celu leczenia.

Jak działa Druga Opinia Medyczna w praktyce?

Przekazanie dokumentacji: Ubezpieczony przekazuje kompletną dokumentację medyczną (wyniki badań histopatologicznych, rezonansu, tomografii). Tłumaczenie i analiza: Ubezpieczyciel dba o tłumaczenie dokumentów na język obcy i przesyła je do wybranego, renomowanego ośrodka onkologicznego. Raport ekspercki: Pacjent otrzymuje szczegółowy raport przygotowany przez specjalistów, zawierający weryfikację postawionej diagnozy oraz rekomendowany, najbardziej efektywny plan leczenia.

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Pewność, że wybrana terapia jest właściwa, daje pacjentowi bezcenny spokój psychiczny, który jest niezwykle ważnym elementem w walce z chorobą.

Szybka diagnostyka i organizacja leczenia za granicą

W onkologii czas odgrywa kluczową rolę – im wcześniej wykryte zmiany i szybciej wdrożona terapia, tym większe szanse na pełne wyleczenie. Niektóre pakiety ubezpieczeniowe idą o krok dalej, oferując tzw. Ubezpieczenie leczenia za granicą (np. w ramach Global Doctors w ERGO Hestii).

Taka polisa pokrywa koszty transportu, pobytu w szpitalu, zabiegów operacyjnych, a także zakwaterowania i transportu dla osoby towarzyszącej (czy jak w przypadku dziecka – nawet dwóch osób towarzyszących). Sumy gwarancyjne w takich polisach sięgają nawet dwóch milionów euro, co otwiera drzwi do medycyny na światowym poziomie.

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Wsparcie psychoonkologiczne i rehabilitacja – powrót do codzienności

Medyczne wyleczenie nowotworu to tylko część sukcesu. Równie ważny jest proces powrotu do sprawności psychicznej i fizycznej po wycieńczającym leczeniu. Kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne uwzględnia również wsparcie powypadkowe i pochorobowe.

Świadczenia towarzyszące mogą obejmować:

Pomoc psychoonkologa: Opiekę psychologiczną dedykowaną nie tylko samemu pacjentowi, ale również jego najbliższym członkom rodziny, którzy codziennie mierzą się z ciężarem choroby. Rehabilitację domową lub stacjonarną: Przywracanie sprawności fizycznej po zabiegach chirurgicznych lub mastektomii. Medical Assistance: Transport do szpitala na badania kontrolne, dostarczanie leków do domu, a także pomoc w codziennych obowiązkach domowych w okresach osłabienia.

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