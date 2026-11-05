Polacy chcą mieć dzieci, ale brakuje im dobrych historii. Kampania "Nikt nie rodzi się rodzicem" dodaje otuchy Fot. Archiwum prasowenaTemat

Zapaść demograficzna, koszty, koniec kariery. Tak najczęściej wygląda rozmowa o dzieciach w polskim internecie, choć sami rodzice opowiadają o swoim życiu inaczej. Ruszyła ogólnopolska kampania społeczna "Nikt nie rodzi się rodzicem. Gotowość przychodzi z czasem", organizowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Fundację Share the Care. Nie lukruje rodzicielstwa, ale też nie straszy. Pokazuje, że tej roli wszyscy uczymy się po drodze.

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Internet mówi o barierach, rodzice o czymś więcej

Jak rozmawiamy o rodzicielstwie w sieci? Na potrzeby kampanii sprawdził to kolektyw analityczny Res Futura. Pod lupę trafił niemal rok debaty, od 1 października 2025 do 27 września 2026 r. Zebrano 2,31 mln wypowiedzi, a 59 proc. z nich zakwalifikowano do dalszej analizy.

Wniosek? Aż 68 proc. wypowiedzi zajmujących stanowisko w tej sprawie koncentruje się na barierach i trudnościach. W rozmowach o demografii i dzietności jest jeszcze ostrzej: język barier, kosztów i presji to 77 proc. wypowiedzi.

Inaczej brzmi głos samych rodziców. Gdy opowiadają o własnym doświadczeniu, 51 proc. ich wypowiedzi dotyczy barier, a 49 proc. codzienności, bliskości, miłości i poczucia sensu. Nie uciekają od trudności, ale opisują je jako przejściowe albo pokazują, jak sobie z nimi radzić.

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Ta różnica ma znaczenie przede wszystkim dla tych, którzy dzieci jeszcze nie mają. Rodzice mogą skonfrontować internetowe przekazy z własnym życiem. Osoby bezdzietne często budują swoje wyobrażenia na tym, co widzą, czytają i słyszą. W badaniach przygotowanych na potrzeby kampanii lęk i koszty wybijały się u nich znacznie częściej niż u rodziców.

Rodzic ma być idealny, ale o pomoc lepiej niech nie prosi

Wyniki analizy stały się punktem wyjścia do warsztatu, który 5 października odbył się w resorcie rodziny. Spotkali się na nim m.in. przedstawiciele instytucji publicznych, pracodawcy, eksperci, rodzice i osoby bez dzieci. Spisali 88 haseł o stereotypach, oczekiwaniach i narracjach związanych z rodzicielstwem. To nie badanie popularności tych przekonań, ale mapa presji i napięć wokół bycia rodzicem.

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Wyłoniły się z niej trzy dominujące obrazy: rodzicielstwo jako strata, jako obowiązek wymagający bezbłędności i jako przedmiot oceny. Część przekazów wzajemnie się wyklucza.

Rodzic ma zapewnić dziecku właściwe warunki, ale gdy mówi o swoich potrzebach, może zostać uznany za roszczeniowego. Od ojca oczekuje się zaangażowania, a zarazem podważa jego kompetencje. Dzieci są potrzebne przyszłości społeczeństwa, ale w codziennym otoczeniu bywają traktowane jak problem.

Na liście znalazły się też pogardliwe etykiety, takie jak "madka" czy "kaszojad". Raport z warsztatu podpowiada jednak konkretne zmiany. Zamiast mówić, że ojciec pomaga przy dziecku, lepiej powiedzieć, że się nim opiekuje i je wychowuje. Zamiast zapewniać, że wszystko jest kwestią organizacji, można przyznać, że nie na wszystko mamy wpływ, i zapytać, jakiego wsparcia ktoś potrzebuje.

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Chcemy mieć dzieci, ale mamy obawy

Jednocześnie Polki i Polacy nie przestali myśleć o rodzinie. Według CBOS 64 proc. osób w wieku 18–44 lat chciałoby mieć co najmniej dwoje dzieci. W grupie 40–44 lata już 31 proc. ma ich mniej, niż by chciało.

Podobną ambiwalencję widać w badaniu SGH "GGP-PL: Generacje i Rodziny", przedstawionym we wrześniu 2026 r. Wśród motywacji 77 proc. badanych wymienia satysfakcję z kierowania rozwojem i nauką dziecka, a 64 proc. szczęście, jakie może ono wnieść do życia. Z drugiej strony również 77 proc. uznaje nakład czasu i energii za ważny czynnik zniechęcający. Obciążenie odpowiedzialnością wskazuje 71 proc.

Jacek Wasilewski, prof. UW, zauważa, że gdy dziecko pokazujemy przede wszystkim jako koszt, utrwalamy przekonanie, że najpierw trzeba uporządkować całe życie. Tymczasem, jak podkreśla: "Gotowość przychodzi z czasem, a trudności nie oznaczają, że podjęliśmy złą decyzję".

Agnieszka Wincewicz-Price z Polskiego Instytutu Ekonomicznego zwraca uwagę, że nauczyliśmy się optymalizować niemal wszystko, od podróży po zdrowie, a decyzja o dziecku takiemu rachunkowi się nie poddaje. Dlatego jej zdaniem rozmowa o rodzicielstwie musi wyjść poza kalkulację kosztów i korzyści. Dr Magdalena Smyk-Szymańska z SGH dodaje, że można mówić o nim rzeczowo i w oparciu o fakty, nie pomijając trudnych emocji ani realnych problemów.

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Sam język nie wystarczy

Autorzy raportu zastrzegają, że zmiana języka nie zastąpi polityki rodzinnej, dostępnej opieki ani wsparcia w miejscu pracy. Karolina Janowska i Ewa Młynarczyk z Głównego Inspektoratu Pracy podkreślają, że same przepisy to za mało, jeśli rodzice nie czują, że mogą swobodnie z nich korzystać. Adrian Pyskło z Banku Credit Agricole zwraca z kolei uwagę na rolę pracodawców: rodzice nie powinni wybierać między życiem rodzinnym a bezpieczeństwem zawodowym.

Spot, karty do rozmowy i praktyczne porady

Kampania potrwa w całej Polsce od 4 listopada do połowy grudnia. Jej sercem jest spot, który pokazuje rodzicielstwo jako wspólną drogę, a nie egzamin z perfekcji. Przekaz trafi do Advanced TV, radia, kin i prasy, na nośniki reklamy zewnętrznej, a także do internetu, m.in. na YouTube, Facebooka, Instagrama, TikToka i LinkedIn.

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Na stronie gotowinarodzine.pl można znaleźć materiały eksperckie oraz informacje o relacjach, zdrowiu, prawie, świadczeniach i programach wsparcia. Przygotowano tam też dwie talie kart do rozmowy w parach. "Myślimy o dziecku" dotyczy oczekiwań, obaw i planów, a "Jesteśmy rodzicami" pomaga spojrzeć na dotychczasowe doświadczenia i kolejne etapy życia rodzinnego. Można z nich korzystać online, wydrukować je, a wkrótce także wypożyczyć w bibliotekach.