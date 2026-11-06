Od nominacji Vogue Beauty Awards po tytuł Gala Beauty Stars: historia rozwoju autorskich terapii Kliniki Miracki. Fot. Pexels.com

Historia Kliniki Miracki pokazuje, że rozwój medycyny estetycznej może opierać się nie tylko na korzystaniu z dostępnych technologii, ale również na tworzeniu własnych koncepcji zabiegowych. Potwierdzają to dwa wydarzenia z różnych lat: zwycięstwo w Gala Beauty Stars 2018 oraz nominacja w pierwszej edycji Vogue Polska Beauty Awards 2021 za autorską terapię dr. Krzysztofa Mirackiego. Choć oba wydarzenia dzieli kilka lat, łączy je podobny kierunek: rozwój nowoczesnych metod, poszukiwanie nowych rozwiązań oraz dążenie do tego, aby technologia wspierała estetyczny efekt i potrzeby osoby korzystającej z terapii.

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Gala Beauty Stars 2018 – zwycięstwo Kliniki Miracki w plebiscycie

W 2018 roku Klinika Miracki zwyciężyła w plebiscycie Gala Beauty Stars w kategorii Najlepsza Klinika Medycyny Estetycznej i Dermatologii. Placówka otrzymała również Nagrodę Specjalną za promowanie najnowszych trendów i technologii w medycynie estetycznej. W edycji uczestniczyły 72 gabinety, kliniki, salony i hotele, a placówka zakwalifikowała się do półfinału dzięki głosom pacjentów i czytelników magazynu „Gala”. Następnie oceniano obsługę oraz poziom merytoryczny.

W komentarzu po zwycięstwie Dyrektor Zarządzająca, Karina Dudek-Miracka, podkreślała znaczenie innowacji i dostępu do najnowszych metod, natomiast dr Krzysztof Miracki wskazywał na ciągłe dokształcanie zespołu podczas krajowych i światowych konferencji. W wypowiedziach pojawiały się również jakość usług, doświadczeni specjaliści, wysokiej klasy sprzęt oraz troska o komfort i bezpieczeństwo pacjentów.

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Takie podejście dobrze pokazuje, że już wtedy rozwój marki nie ograniczał się do samego wyposażenia. Ważną rolę odgrywała wiedza specjalistyczna, sposób pracy zespołu i świadome wykorzystywanie nowych możliwości.

Autorska terapia doktora Krzysztofa Mirackiego w Vogue Polska Beauty Awards 2021

Kilka lat później klinika pojawiła się w pierwszej edycji Vogue Polska Beauty Awards. W opublikowanej przez Vogue liście nominowanych w kategorii „Medycyna estetyczna: Zabiegi” znalazła się terapia Naturalne piękno w 3 krokach autorstwa dr. Krzysztofa Mirackiego.

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Vogue opisał ją jako autorską koncepcję hybrydowego liftingu twarzy. Terapia łączyła stymulację falą wysokiej częstotliwości, laser pikosekundowy oraz biostymulację z wykorzystaniem komórek macierzystych pozyskiwanych z własnej tkanki tłuszczowej. Jej założeniem była poprawa jakości skóry i efekt odmłodzenia.

Ważny jest tutaj sam sposób budowania terapii. Zamiast opierać się na jednej metodzie, wykorzystano kilka mechanizmów, które miały wzajemnie się uzupełniać. To przykład podejścia, w którym technologia jest środkiem do osiągnięcia określonego celu, a nie głównym celem procedury.

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Od nowoczesnego sprzętu do własnych koncepcji zabiegowych

Nagroda z 2018 roku i nominacja z 2021 roku pokazują dwa etapy rozwoju marki. W przypadku Gala Beauty Stars szczególnie mocno zaakcentowano jakość placówki, doświadczenie zespołu oraz wykorzystywanie nowych technologii. W przypadku Vogue Polska uwagę zwrócono już na konkretną, autorską terapię opracowaną przez dr. Krzysztofa Mirackiego.

Rozwój ten obejmował również technologie, które znalazły zastosowanie przy różnych potrzebach estetycznych. Współczesna laseroterapia w Klinice Miracki obejmuje między innymi laserowe odmładzanie, zabiegi dotyczące zmian skórnych oraz procedury nastawione na poprawę jakości skóry. W ofercie znajdują się również mezoterapia oraz procedury z wykorzystaniem kwasu hialuronowego.

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To szersze spojrzenie widać także w procedurach dotyczących ciała, takich jak modelowanie sylwetki czy redukcja miejscowej tkanki tłuszczowej. Dzięki temu rozwój technologiczny nie dotyczy jednego rodzaju problemu, lecz wielu obszarów współczesnej medycyny estetycznej.

Dlaczego autorskie terapie mają znaczenie?

Autorska terapia pozwala odejść od schematu, w którym jeden zabieg odpowiada na jeden problem. W przypadku „Naturalnego piękna w 3 krokach” połączono różne mechanizmy działania, aby uzyskać efekt odmłodzenia i poprawy jakości skóry. Jednym z elementów współczesnych terapii jest pobudzanie naturalnych procesów skóry, między innymi związanych z produkcją kolagenu.

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Z perspektywy marki ważna pozostaje także konsultacja, podczas której można określić potrzeby skóry i przygotować odpowiedni plan terapii. To podejście pozwala rozważyć różne możliwości, zamiast automatycznie przypisywać konkretną metodę do każdego przypadku.

W zależności od problemu wykorzystywane mogą być rozwiązania o innym charakterze. Dotyczy to między innymi procedur laserowych, terapii ukierunkowanych na zmiany o charakterze naczyniowym czy zabiegów poprawiających kondycję skóry. W ten sposób rozwijana jest koncepcja kompleksowych terapii, w których różne technologie mogą pełnić odmienne funkcje.

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Klinika Miracki – konsekwentny rozwój marki

Gala Beauty Stars 2018 i Vogue Polska Beauty Awards 2021 to wydarzenia z przeszłości, dlatego należy traktować je jako element historii rozwoju marki, a nie jako aktualne rankingi czy bieżące wyróżnienia. Pierwsze wydarzenie przyniosło zwycięstwo kliniki oraz Nagrodę Specjalną, drugie – nominację autorskiej terapii dr. Krzysztofa Mirackiego.

Oba przykłady pokazują jednak spójny kierunek: rozwój technologiczny, własne terapie, szkolenia i poszukiwanie sposobów łączenia różnych metod. Obecnie oferta obejmuje również procedury takie jak zabiegi laserowe, depilacja laserowa czy technologie wykorzystywane w modelowaniu sylwetki. Marka rozwija swoją działalność w Warszawie, Krakowie, Łodzi oraz Katowicach, a jej zaplecze obejmuje zaawansowane urządzenia i technologie klasy premium.

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W tym ujęciu historia marki prowadzi od wyróżnienia za jakość placówki i rozwój technologiczny do tworzenia własnych koncepcji zabiegowych. Można ją określić jako innowacyjny kierunek rozwoju, w którym znaczenie mają nie tylko urządzenia, lecz także sposób ich wykorzystania, doświadczenie zespołu i dopasowanie procedury do potrzeb pacjenta. W niektórych przypadkach znaczenie ma również właściwie zaplanowana rekonwalescencja, tak aby cały proces od konsultacji po uzyskanie efektu był przemyślany i spójny.

Źródła: https://www.vogue.pl/a/poznaj-nominowanych-w-pierwszej-edycji-vogue-polska-beauty-awards-cz-ii