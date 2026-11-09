Enlightenment to wiualno-dźwiękowa uczta Fot. naTemat

W samym centrum Warszawy wnętrze zabytkowego kościoła zamieniło się w ogromny ekran. "Enlightenment" to półgodzinny pokaz świateł do muzyki z "Czterech pór roku" Vivaldiego. Sprawdziliśmy, gdzie go zobaczyć, ile kosztują bilety i dla kogo to dobry pomysł na listopadowy wieczór.

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Pokazy immersyjne, w których obraz otacza widza ze wszystkich stron, od kilku lat podbijają Europę. Teraz jeden z najpopularniejszych dotarł do stolicy. "Enlightenment" to projekt szwajcarskiego kolektywu artystycznego PROJEKTIL z Zurychu. Pokazywano go już m.in. w Lyonie, Brisbane, Amsterdamie, Berlinie, Madrycie i Edynburgu. Ich wcześniejszy pokaz "Eonarium Genesis" obejrzało w Warszawie 35 tys. osób.

"Nasz multidyscyplinarny zespół tworzą artyści wizualni, muzycy, programiści, inżynierowie i projektanci. Tam, gdzie sztuka spotyka technologię, powstają innowacyjne doświadczenia. Celem naszej pracy jest wzbudzać ciekawość i pozwalać odwiedzającym zanurzyć się w nowe światy" – mówi o sobie kolektyw.

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"Enlightenment" w Warszawie. Cztery pory roku w 30 minut

Zasada jest prosta: siadamy, gasną światła i przez pół godziny wnętrze kościoła zmienia się w żywy obraz. Projekcje pokrywają ściany i sklepienie, więc pokaz ogląda się w 360 stopniach. Najlepiej przez większość czasu zadzierać głowę, bo najbardziej spektakularne rzeczy dzieją się na suficie.

Ścieżką dźwiękową są nowe aranżacje "Czterech pór roku" Antonia Vivaldiego, a obrazy prowadzą widza przez kolejne sezony: od wiosennych kwiatów, przez palące letnie słońce i jesienne zbiory, po zimowy mróz. Do tego dwa ostatnie segmenty: "Ignorancja" i "Oświecenie", które biorą na cel zagubienie czlowieka i jego drogę do poznania. Animacje zgrywają się z muzyką i z architekturą wnętrza, dzięki czemu neogotyckie łuki i kolumny (a nawet organy) stają się częścią spektaklu.

Większość widzów siedzi w kościelnych ławach, ale są też dostępne miejsca premium na pufach. Stamtąd pokaz ogląda się najwygodniej, w półleżącej pozycji i z widokiem na całe sklepienie. Można też położyć się na samej ławce, jeśli akurat jest w niej miejsce i nikomu nie będziemy przeszkadzać.

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Gdzie i kiedy? Wszystko odbywa się w kościele

Pokazy odbywają się w Kościele Ewangelicko-Reformowanym przy al. Solidarności 74, niedaleko placu Bankowego. Atrakcja potrwa do 6 grudnia 2026 roku. Seanse, które trwają 30 minut, zaczynają się co godzinę: o 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30 i 21:30. W poniedziałki i wtorki pokazy się nie odbywają.

Organizatorzy radzą przyjść 10-15 minut przed startem, bo miejsca nie są numerowane. Na miejscu nie ma parkingu, więc lepiej przyjechać komunikacją miejską (najbliżej są stacja metra Ratusz Arsenał i przystanki tramwajowe przy al. Solidarności). Zdjęcia i filmy można robić, ale bez lampy błyskowej. Wejście jest dostosowane dla osób na wózkach.

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Bilety na "Enlightenment" kupisz online

"Enlightenment" jest dla wszystkich, ale organizatorzy rekomendują go przede wszystkim dzieciom powyżej 2 lat. Dwa pierwsze seanse w ciągu dnia są oznaczone jako szczególnie przyjazne rodzinom. Pół godziny to w sam raz, żeby najmłodsi nie zdążyli się znudzić. To atrakcja i dla rodzin, i na randkę, na spotkanie z przyjaciółką i samotne wyjście. Pokaz nie jest za to polecany osobom nadwrażliwym na światło.

Bilety można kupić w aplikacji Fever, dostępnej w Google Play oraz w Apple Store, a także na stronie internetowej Fever. Są też dostępne na miejscu, ale tylko na najbliższy pokaz i jeśli nie zostały wyprzedane.

Ceny biletów zależą od wybranego dnia tygodnia – najtańsze zaczynają się od ok. 53 zł (w niedzielę i dni powszednie). W tych terminach bilet standardowy (od 13 lat) kosztuje ok. 66 zł, ulgowy dla seniorów i studentów ok. 59 zł, a dziecięcy (5–12 lat) ok. 44–53 zł. Przy zakupie grupowym (min. 6 osób) cena spada do ok. 56 zł za osobę. W bardziej oblegane dni (np. w soboty) ceny są o kilkanaście złotych wyższe (bilet normalny to ok. 82 zł). Dzieci poniżej 5. roku życia wchodzą za darmo, pod warunkiem że zajmą miejsce na kolanach opiekuna. Bilety można zwrócić do 48 godzin przed seansem, można też zmienić termin wybranego pokazu.