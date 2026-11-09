Rzecznik Komendanta Głównego Policji podinsp. Andrzej Fijołek w naTemat o tragedii w Krakowie. Fot. naTemat

Sprawca sobotniego ataku na krakowskim Rynku Michał Oksiński zmarł w szpitalu. Prokuratura zapowiada jednak, że śledztwo będzie kontynuowane. O sprawie rozmowie z Pawłem Orlikowskim w naTemat mówi rzecznik Komendanta Głównego Policji podinsp. Andrzej Fijołek.

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Do tragedii doszło w sobotę 7 listopada około godz. 15. 24-letni mężczyzna wjechał czarnym subaru na Rynek Główny w Krakowie. W okolicy Sukiennic otworzył ogień do przypadkowych przechodniów. Sześć osób zginęło, a 16 odniosło obrażenia.

O śmierci sprawcy poinformował wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar. Mężczyzna przebywał w krakowskim szpitalu od soboty, kiedy został ranny podczas wymiany ognia z policjantami.

Co dalej będą teraz robić śledczy? Czy uda się ustalić prawdę o motywach zamachowca z Krakowa? O wszystkich najważniejszych kwestiach Paweł Orlikowski rozmawia z rzecznikiem KGP podinspektorem Andrzejem Fijołkiem:

Prokuratura kontynuuje śledztwo po śmierci sprawcy ataku w Krakowie

Prokuratura Krajowa zapewnia, że śmierć 24-latka nie zakończy postępowania. Prokurator Eryk Stasielak zapowiedział, że śledczy przesłuchają wskazanych świadków i będą dalej badać zgromadzone dowody. Analizie zostaną poddane także możliwe motywy działania mężczyzny oraz jego ewentualne powiązania z innymi osobami.

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