Sprawca sobotniego ataku na krakowskim Rynku Michał Oksiński zmarł w szpitalu. Prokuratura zapowiada jednak, że śledztwo będzie kontynuowane. O sprawie rozmowie z Pawłem Orlikowskim w naTemat mówi rzecznik Komendanta Głównego Policji podinsp. Andrzej Fijołek.
Do tragedii doszło w sobotę 7 listopada około godz. 15. 24-letni mężczyzna wjechał czarnym subaru na Rynek Główny w Krakowie. W okolicy Sukiennic otworzył ogień do przypadkowych przechodniów. Sześć osób zginęło, a 16 odniosło obrażenia.
O śmierci sprawcy poinformował wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar. Mężczyzna przebywał w krakowskim szpitalu od soboty, kiedy został ranny podczas wymiany ognia z policjantami.
Co dalej będą teraz robić śledczy? Czy uda się ustalić prawdę o motywach zamachowca z Krakowa? O wszystkich najważniejszych kwestiach Paweł Orlikowski rozmawia z rzecznikiem KGP podinspektorem Andrzejem Fijołkiem:
Prokuratura kontynuuje śledztwo po śmierci sprawcy ataku w Krakowie
Prokuratura Krajowa zapewnia, że śmierć 24-latka nie zakończy postępowania. Prokurator Eryk Stasielak zapowiedział, że śledczy przesłuchają wskazanych świadków i będą dalej badać zgromadzone dowody. Analizie zostaną poddane także możliwe motywy działania mężczyzny oraz jego ewentualne powiązania z innymi osobami.
– W pozostałym zakresie postępowanie będzie się toczyć, bo jesteśmy na wczesnym etapie. Postępowanie toczy się w tym momencie niecałe 24 godziny, a do przeanalizowania jest bardzo dużo dowodów – zaznaczył prok. Stasielak.