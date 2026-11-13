Jak rozpoznać talent nastolatka i pomóc mu rozwinąć skrzydła? Stypendia otwierają nowe możliwości. Fot. materiały prasowe

Jedni nastolatkowie godzinami rozwiązują skomplikowane zadania, inni tworzą własne projekty artystyczne, zgłębiają wybrany temat albo zadają pytania, na które trudno znaleźć proste odpowiedzi. Z perspektywy rodzica nie zawsze łatwo ocenić, czy to przejściowa pasja, czy zainteresowanie, które może przerodzić się w prawdziwy talent. Jeszcze trudniej zdecydować, jak je wspierać, by nie zamienić naturalnej ciekawości w presję osiągania coraz lepszych wyników.

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Tymczasem rozwijanie uzdolnień nie musi oznaczać wyznaczania dziecku kolejnych celów. Czasem ważniejsze jest stworzenie mu warunków do eksperymentowania, zadawania pytań i sprawdzania, w czym naprawdę czuje się dobrze. Istotną rolę odgrywa tu również środowisko szkolne, które może pomóc młodemu człowiekowi nie tylko zdobywać wiedzę, lecz także odkrywać własne możliwości.

Fot. materiały prasowe

Nie tylko oceny. Na co zwrócić uwagę?

Wysokie wyniki w nauce mogą świadczyć o zdolnościach, ale nie są jedynym ich wyznacznikiem. Warto przyglądać się temu, co przyciąga uwagę nastolatka, do jakich aktywności wraca z własnej inicjatywy i przy jakich zadaniach potrafi zapomnieć o upływie czasu.

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Sygnałem mogą być dociekliwość, samodzielne poszukiwanie informacji, nieoczywiste skojarzenia czy chęć zgłębiania zagadnień wykraczających poza szkolny program. U jednego nastolatka będzie to zainteresowanie naukami ścisłymi, u innego językami, debatami, muzyką lub sztukami wizualnymi. Zdarza się też, że młody człowiek nie ma jeszcze jednej wyraźnej pasji, ale chętnie próbuje nowych rzeczy i szybko uczy się kolejnych umiejętności.

Fot. materiały prasowe

Rolą rodzica nie jest natychmiastowe wskazanie dziecku drogi, którą powinno podążać. Lepiej zadawać pytania, uważnie słuchać i umożliwiać mu poznawanie różnych dziedzin. Warto również pamiętać, że zainteresowania mogą się zmieniać, a talent potrzebuje nie tylko motywacji, lecz także czasu, odpowiednich warunków i możliwości popełniania błędów.

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Szkoła, która pomaga odkrywać możliwości

Duże znaczenie ma sposób, w jaki szkoła podchodzi do ucznia. Czy daje mu przestrzeń do samodzielnego myślenia? Czy zachęca do dyskusji i stawiania pytań? Czy pozwala rozwijać zainteresowania wykraczające poza obowiązkowy program?

Takie podejście przyświeca Akademeia High School – międzynarodowemu liceum w Warszawie dla młodzieży w wieku 13–18 lat, które realizuje brytyjski program nauczania. Uczniowie uczą się argumentowania, prowadzenia badań i samodzielnego poszukiwania odpowiedzi. Zajęcia odbywają się w grupach liczących maksymalnie 12 osób, co sprzyja dyskusjom oraz indywidualnej pracy z nauczycielem.

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Fot. materiały prasowe

W dwóch ostatnich latach nauki uczniowie wybierają przedmioty zgodne ze swoimi zainteresowaniami i przygotowują się do egzaminów A Levels. Obok wymagających zajęć akademickich szkoła stawia na projekty badawcze, sztukę, sport, debaty, wolontariat i opiekę mentorską.

Rezultaty takiego podejścia znajdują odzwierciedlenie w wynikach. W 2026 roku 63% ocen uzyskanych przez uczniów Akademeia High School na egzaminach A Levels stanowiły najwyższe stopnie A* i A, a niemal połowa absolwentów zdobyła co najmniej trzy takie oceny. Spośród maturzystów, którzy wybrali studia w Wielkiej Brytanii, 81% dostało się na uczelnie z pierwszej dwudziestki brytyjskich uniwersytetów. Absolwenci szkoły kontynuują naukę między innymi na Cambridge, Oksfordzie, Imperial College London, London School of Economics, Stanfordzie i Bocconi.

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Fot. materiały prasowe

Za dobrymi wynikami stoją nie tylko wiedza i intensywna nauka. Istotne są również rozwijanie ciekawości, samodzielności i wytrwałości, a także stopniowe uczenie się odpowiedzialności za własne wybory.

Stypendium dla uzdolnionych uczniów. Jak działa program Akademeia High School?

Wysokiej jakości edukacja może otwierać wiele możliwości, jednak związane z nią koszty bywają istotną barierą dla rodzin. Dlatego Akademeia High School organizuje konkurs stypendialny na rok szkolny 2027/28, skierowany do młodych ludzi, którzy wyróżniają się osiągnięciami naukowymi lub rozwijają talenty artystyczne.

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Fot. materiały prasowe

Szkoła przyznaje stypendia częściowe i pełne, pokrywające od 5% do 100% czesnego. Wsparcie może obejmować cały czteroletni cykl licealny albo dwa ostatnie lata nauki zakończone egzaminami A Levels.

Przy ocenie kandydatów komisja bierze pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia, potencjał ucznia oraz wyniki procesu rekrutacyjnego. Liczy się więc nie tylko to, co nastolatek już osiągnął, ale również jego możliwości i gotowość do dalszego rozwoju. Kandydaci ubiegający się o stypendium są zwolnieni z opłat rekrutacyjnych i rejestracyjnych.

To ważna informacja dla rodziców, którzy rozważają zmianę szkoły, ale obawiają się kosztów związanych z nauką w międzynarodowym liceum. Warto sprawdzić warunki konkursu, nawet jeśli pełne czesne pozostawałoby poza zasięgiem domowego budżetu.

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A co z uczniami spoza Warszawy?

Możliwość nauki w wybranej szkole nie powinna być uzależniona wyłącznie od miejsca zamieszkania. Akademeia High School oferuje internat, w którym uczniowie mają zapewnioną całodobową opiekę wychowawczą i ochronę. Dostępne są również wyżywienie oraz wsparcie psychologiczne. Życie we wspólnocie młodzieży z różnych krajów pozwala ponadto rozwijać samodzielność i poznawać inne perspektywy.

Fot. materiały prasowe

Rodziny mogą ubiegać się także o dodatkową pomoc w pokryciu kosztów internatu i posiłków w ramach programu stypendialnego. To rozwiązanie, które warto wziąć pod uwagę, jeśli uczeń mieszka poza Warszawą, a szkoła odpowiada jego zainteresowaniom i planom edukacyjnym.

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Jak zgłosić nastolatka do konkursu stypendialnego?

Aplikacje na rok szkolny 2027/28 są przyjmowane do 18 stycznia 2027 roku. Pierwszym krokiem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie szkoły. Formularz właściwej aplikacji kandydat otrzymuje następnie e-mailem.

Fot. materiały prasowe

Ważne terminy konkursu:

18 stycznia 2027 r. – ostateczny termin składania zgłoszeń; 22 lutego 2027 r. – ogłoszenie listy finalistów zaproszonych do drugiego etapu; 19–20 marca 2027 r. – dni rekrutacyjne w Warszawie, podczas których kandydaci zaprezentują swoje umiejętności i sposób myślenia; 19 kwietnia 2027 r. – ogłoszenie wyników końcowych.

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Szczegółowe informacje, warunki konkursu i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie: www.akademeia.edu.pl/pl/konkurs-stypendialny.

Wsparcie, które daje wybór

Wspieranie uzdolnień nastolatka nie polega na tym, by jak najwcześniej zaplanować mu przyszłość. Chodzi raczej o to, by pomóc mu poznać własne możliwości, nauczyć się podejmować decyzje i zyskać odwagę do sprawdzania różnych dróg.

Dla niektórych uczniów ważnym krokiem może być udział w konkursie stypendialnym. To okazja, by sprawdzić się w wymagającym procesie rekrutacyjnym i ubiegać się o edukację, która odpowiada ich ambicjom, zainteresowaniom i potencjałowi.

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Jak wiele może zmienić takie wsparcie, pokazuje historia Zoni, absolwentki Akademeia High School, która dzięki stypendium mogła dalej rozwijać swoją muzyczną pasję.

– Kiedy rozpoczęłam naukę w dwunastej klasie Akademeia High School, zaczęłam traktować kompozycję muzyczną jako możliwą ścieżkę kariery. Teraz, dzięki szkole i wsparciu Fundacji, mam niesamowitą możliwość realizowania mojej pasji za granicą, o czym wcześniej nawet nie śniłam. Wyróżnienie mnie jako wspieranej stypendystki otworzyło przede mną drzwi do przyszłości, na którą traciłam już nadzieję – mówi Zonia, stypendystka muzyczna Akademei, absolwentka rocznika 2025, od stycznia 2026 roku studentka kompozycji muzycznej na Uniwersytecie McGill w Kanadzie.

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Warto więc rozmawiać z nastolatkiem o tym, co go ciekawi, czego chciałby się nauczyć i jakie możliwości chciałby poznać. Czasem właśnie od takiej rozmowy zaczyna się droga do odkrycia talentu, który z czasem stanie się czymś znacznie więcej.