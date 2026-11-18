Kia Sportage robi swoje, robi to poprawnie i nie składa obietnic bez pokrycia. Przyznam szczerze, że nie znalazłem w niej niczego, co by mnie naprawdę ujęło. Czy to zarzut? Niekoniecznie. Fot. Kuba Mucha

Są samochody, o których pisze się łatwo, bo albo zachwycają, albo irytują. Kia Sportage należy do trzeciej, mniej wdzięcznej kategorii: robi swoje, robi to poprawnie i nie składa obietnic bez pokrycia. Przyznam szczerze, że nie znalazłem w niej niczego, co by mnie naprawdę ujęło. Czy to zarzut? Niekoniecznie.

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Segment kompaktowych SUV-ów jest dziś tym, czym kiedyś był kompaktowy hatchback: pierwszym miejscem, w którym szuka się auta na każdą okazję. Kia, zamiast stawiać wszystko na jedną, elektryczną kartę, daje wybór napędów. Poza zwykłą benzyną są dwie hybrydy: plug-in o mocy 288 KM oraz opisywana tu hybryda HEV, której nie trzeba podłączać do gniazdka. Dla wielu kierowców to rozwiązanie wygodniejsze, bo nie wymaga zmiany nawyków. Tankujemy i po 5 minutach odjeżdżamy, tak jak zawsze.

Segment kompaktowych SUV-ów jest dziś tym, czym kiedyś był kompaktowy hatchback: pierwszym miejscem, w którym szuka się auta na każdą okazję. Fot. Kuba Mucha

Technologia w służbie kierowcy

Wnętrze jest uporządkowane i bez ekstrawagancji, co poczytuję w tym wypadku za zaletę. Zza koła kierownicy zerka na szofera długi zakrzywiony ekran podzielony na dwie części: po lewej zestaw cyfrowych wskaźników, po prawej dotykowy ekran multimediów, oba o przekątnej 12,3 cala.

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Zza koła kierownicy zerka na szofera długi zakrzywiony ekran podzielony na dwie części: po lewej zestaw cyfrowych wskaźników, po prawej dotykowy ekran multimediów, oba o przekątnej 12,3 cala. Fot. Kuba Mucha

Poniżej znajduje się panel Multi-Mode, który pozwala szybko przełączać się między klimatyzacją a nawigacją, więc najczęciej używane funkcje zawsze są pod ręką. Smartfon podłączymy przez Apple CarPlay lub Android Auto, a w dodatku może pełnić rolę cyfrowego kluczyka, dzięki systemowi Kia Digital Key 2.0. Ta technologia pozwala udostępnić auto nawet siedmiu kierowcom.

Producent chwali się również usługami Kia Connect, czyli informacjami o ruchu i pogodzie w czasie rzeczywistym, zdalnymi funkcjami w aplikacji i aktualizacjami map oraz oprogramowania przez internet.

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ia wyposażona jest także w solidną ładowarkę bezprzewodową o mocy 15 W oraz porty USB-C dla pasażerów z tyłu, aby każdy mógł przewijać storiski na instagramie nawet podczas najdłuższej podróży. Fot. Kuba Mucha

Za dźwięk odpowiada system Harman Kardon z ośmioma głośnikami i zewnętrznym wzmacniaczem. Kia wyposażona jest także w solidną ładowarkę bezprzewodową o mocy 15 W oraz porty USB-C dla pasażerów z tyłu, aby każdy mógł przewijać storiski na instagramie nawet podczas najdłuższej podróży. Marki premium przyzwyczaiły nas do faktu, że wyświetlacz head-up stał się standardem, ale nie inaczej jest w wersjach Business Line i GT-Line tegoż koreańskiego małego SUV-a.

Co do materiałów, Kia proponuje aluminiowe wykończenie konsoli centralnej i wstawek drzwi, w zestawieniu z tapicerką ze sztucznej skóry i zamszu. Fot. Kuba Mucha

Co do materiałów, Kia proponuje aluminiowe wykończenie konsoli centralnej i wstawek drzwi, w zestawieniu z tapicerką ze sztucznej skóry i zamszu. Ciekawym detalem są ukryte kanały nawiewu biegnące wzdłuż deski rozdzielczej, dzięki czemu całość wygląda lekko i nowocześnie. Sportage to bez cienia wątpliwości wygodny miejski samochód, z którym można przyjemnie żyć na co dzień.

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Sportage to bez cienia wątpliwości wygodny miejski samochód, z którym można przyjemnie żyć na co dzień. Fot. Kuba Mucha

Klasyka gatunku

Napęd to klasyczne połączenie w hybrydach. Silnik 1.6 T-GDi o mocy 180 KM i 265 Nm wspiera jednostka elektryczna, a łączna moc układu wynosi 239 KM przy momencie obrotowym 380 Nm. Bateria jest niewielka, ma zaledwie 1,49 kWh, bo HEV nie ma ambicji jeździć na prądzie w dalekie podróże. Ma oszczędzać paliwo tam, gdzie auto traci go najwięcej, czyli w korkach i na światłach.

Silnik 1.6 T-GDi o mocy 180 KM i 265 Nm wspiera jednostka elektryczna, a łączna moc układu wynosi 239 KM przy momencie obrotowym 380 Nm. Fot. Kuba Mucha

Do setki Sportage HEV z napędem na przód rozpędza się w 7,9 sekundy, a odmiana AWD potrzebuje 8,1 sekundy. Czy w miejskim SUV-ie to wystarczające osiągi? Oczywiście, nikt rozsądny nie kupuje takiego auta, żeby ścigać się spod świateł (ani gdziekolwiek indziej). Deklarowane zużycie paliwa wynosi 5,4–5,9 l/100 km w wersji z napędem na przód i 6,1–6,6 l/100 km z napędem na cztery koła. To liczby katalogowe, ale kierunek jest jasny: to auto ma pić niewiele i nie drenować portfela.

Do setki Sportage HEV z napędem na przód rozpędza się w 7,9 sekundy, a odmiana AWD potrzebuje 8,1 sekundy. Czy w miejskim SUV-ie to wystarczające osiągi? Oczywiście. Fot. Kuba Mucha

Aktor teatru miejskiego

Kia Sportage prowadzi się poprawnie. Nie ma w tym ani ekscytacji, ani rozczarowania. Jeśli ktoś szuka auta, które przyprawi o szybsze bicie serca, trafił pod zły adres, a jeśli szuka wygody w codziennym użytkowaniu, pod właściwy.

Jeśli ktoś szuka auta, które przyprawi o szybsze bicie serca, trafił pod zły adres, a jeśli szuka wygody w codziennym użytkowaniu, pod właściwy. Fot. Kuba Mucha

Na pokładzie jest pokaźna ekipa asystentów: Smart Cruise Control 2, Highway Driving Assist 2.0, monitoring martwego pola, kamery Surround View Monitor i asystent parkowania, który może dokończyć ten często powtarzany w mieście manewr zdalnie, za pomocą sterowania w przód i w tył przyciskami na kluczyku. Dodajmy do tego siedmioletnią gwarancję i mamy rynkowy hit.

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Nie znalazłem w niej nic, co wywołałoby u mnie więcej niż zwykłą sympatię, ale czy to nie jest i tak bardzo dużo? To wygodne, poprawne auto, które w roli miejskiego środka transportu odnajduje się doskonale. Fot. Kuba Mucha

Kia Sportage HEV przypomina dobrego współlokatora: nie robi zamieszania i nie wchodzi tam, gdzie nie powinien. Nie znalazłem w niej nic, co wywołałoby u mnie więcej niż zwykłą sympatię, ale czy to nie jest i tak bardzo dużo? To wygodne, poprawne auto, które w roli miejskiego środka transportu odnajduje się doskonale.