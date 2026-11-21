Audi wskrzesiło legendę, a ta zachwyca. Oto 10 najważniejszych cech nowego Audi A2 e-tron Materiały prasowe Audi

Pamiętacie pierwsze Audi A2? Ten oryginalny, w całości aluminiowy samochodzik wyprzedził swoje czasy o dekadę. Dzisiaj, po latach, inżynierowie z Ingolstadt postanowili zagrać na nostalgii i przywrócić ten znaczek do życia. Tylko że tym razem odrobili zadanie domowe "z jajem". Nowe Audi A2 e-tron to już nie jest eksperyment dla garstki ekscentryków, ale pełnoprawny, niesamowicie przemyślany samochód elektryczny, który ma szansę potężnie namieszać na rynku.

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Dawno żaden nowy model nie zaintrygował mnie tak bardzo już na etapie suchych danych technicznych. Zamiast ścigać się na bezsensowne setne sekundy do setki, Niemcy postawili na to, co w elektryku jest absolutnie kluczowe: na potężną wydajność, ergonomię i zasięg.

Zobaczcie, jak to wygląda w detalach. Oto 10 rzeczy, przez które konkurencja ma prawo zacząć obgryzać paznokcie.

1. Zużycie prądu, które brzmi jak błąd w systemie

Zacznijmy od największego hitu. Podczas gdy wielu producentów chwali się, że ich ogromne SUV-y zużywają "tylko" 22 kWh prądu, nowe Audi A2 e-tron wjeżdża całe na biało (a dokładniej w nowym kolorze Pistachio green) z wynikiem 12,8 kWh/100 km. I mówimy tu o cyklu pomiarowym WLTP dla wersji 140 kW z pakietem aerodynamicznym. To oficjalnie najbardziej oszczędny model w całej historii Audi.

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Co to oznacza w praktyce? Jeśli te wartości chociaż w 80 proc. pokryją się z rzeczywistością, koszty jazdy tym autem po mieście będą śmiesznie niskie. Taka efektywność energetyczna sprawia, że do osiągnięcia rewelacyjnych zasięgów wcale nie trzeba pakować podłogi po brzegi ciężkimi ogniwami, co drastycznie poprawia prowadzenie i obniża koszty produkcji.

To jest prawdziwy game changer w klasie premium, pokazujący, że można zaprojektować auto na prąd, które nie zrujnuje budżetu domowego na ładowarkach.

2. Zasięg, który wyleczy cię z range anxiety

Kiedy połączymy ten mikroskopijny apetyt na energię z największą dostępną baterią, dostajemy wynik, który zwala z nóg – do 646 kilometrów zasięgu na jednym ładowaniu.

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Oczywiście, to wciąż dane papierowe, ale nawet zakładając autostradowe straty, zrobienie trasy z Warszawy na Hel bez nerwowego zerkania na wskaźnik naładowania wreszcie staje się formalnością.

Dla kierowców, którzy, tak jak ja, lubią robić długie trasy i nie mają ochoty spędzać każdej godziny na stacji benzynowej pijąc letnią kawę z automatu, taki zasięg Audi A2 e-tron to absolutne błogosławieństwo. Koniec z planowaniem podróży pod dyktando stacji ładowania. Siadasz, jedziesz, a zasięg spada wolniej, niż rosną ceny paliw na stacjach.

3. Aerodynamika wygładzona do granic absurdu (Cx 0.24)

Ten fenomenalny wynik zużycia energii nie wziął się z magii, ale z tunelu aerodynamicznego. Karoserię zaprojektowano tak, by rozcinała powietrze z najmniejszym możliwym oporem.

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Współczynnik Cx wynosi tutaj kosmiczne 0,24 i to najlepszy wynik w kompaktowym segmencie marki z Ingolstadt. Ale diabeł tkwi w szczegółach.

Mamy tu całkowicie płaskie podwozie i wloty powietrza z przodu, które otwierają się tylko i wyłącznie wtedy, gdy układ napędowy potrzebuje chłodzenia (podczas normalnej jazdy autostradowej pozostają zamknięte).

Inżynierowie zastosowali też specjalne osłony "gap reducers" w nadkolach, które minimalizują zawirowania powietrza między oponą a karoserią. Każde przetłoczenie, każdy spojler, a nawet kształt szyb – wszystko zostało tu podporządkowane walce z oporem powietrza.

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4. Cena, która ma w końcu jakiś sens

Premium i niska cena to rzadko idące w parze pojęcia, ale tutaj Audi mocno zagrało na nosie rywalom. Oficjalny cennik w Polsce pokazuje, że A2 e-tron startuje z pułapu 175 000 zł w wersji 170 KM i z baterią 52 kWh.

W segmencie, gdzie za byle jakiego crossovera trzeba często zapłacić grubo ponad 200 tysięcy złotych, oferta Audi brzmi wręcz zachęcająco.

5. Napęd na tył i cztery poziomy mocy do wyboru

Jeśli myśleliście, że to będzie nudne przednionapędowe wozidełko, to mam dla was niespodziankę. Każde nowe Audi A2 e-tron dysponuje silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi i napędem na tylną oś! Oferta napędowa jest przy tym niesamowicie szeroka. Do wyboru mamy aż cztery poziomy mocy.

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Ofertę otwiera wersja o mocy 125 kW (350 Nm momentu obrotowego, 170 KM), następnie mamy warianty 140 kW (190 KM) i 170 kW (231 KM), aż po topową odmianę generującą 240 kW (326 KM) i potężne 545 Nm momentu.

Równie bogaty jest wybór akumulatorów, bo klienci mogą zdecydować się na pojemność baterii rzędu 52, 61 lub 84 kWh (wartości brutto). Do tego dochodzą cztery stopnie rekuperacji, w tym w pełni działający system jazdy przy użyciu jednego pedału.

6. Dwukierunkowe ładowanie, czyli V2L i V2H na pokładzie

To jest ten moment, kiedy samochód przestaje być tylko środkiem transportu, a staje się sprzętem domowym. Na pokładzie znalazło się opcjonalne, dwukierunkowe ładowanie. System Vehicle-to-Load (V2L) pozwala na zasilanie z auta urządzeń zewnętrznych.

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Wyobraźcie sobie biwak czy zawody wędkarskie: podłączacie do bagażnika lodówkę turystyczną, czajnik, oświetlenie namiotu albo ładujecie rowery elektryczne prosto z akumulatora samochodu.

Z kolei dzięki Vehicle-to-Home (V2H), A2 e-tron może działać jako domowy magazyn energii. Używając odpowiedniego wallboxa prądu stałego (DC), możecie w nocy oddawać prąd do domowej sieci. To genialne rozwiązanie dla osób z fotowoltaiką, które optymalizuje koszty utrzymania domu. Prawdziwe smart home na czterech kołach.

7. W pełni elektryczne klamki jak ze statku kosmicznego

Klasyczne klamki powoli odchodzą do lamusa, ale Audi poszło krok dalej. Zastosowano tu system przypominający skrzydła, który jest całkowicie zlicowany z linią boczną karoserii. Zamiast szarpać za mechanizm, wystarczy lekko pociągnąć, a ukryte pod spodem sensory haptyczne wyzwolą otwarcie zamka. Zamykanie to z kolei tylko muśnięcie palcem wyznaczonej powierzchni.

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Boi się ktoś, że po rozładowaniu akumulatora 12V nie wejdzie do środka? Spokojnie. W drzwiach zaszyto specjalny bufor energii (kondensator), który gwarantuje, że zamki otworzą się nawet w przypadku całkowitej awarii głównego układu elektrycznego.

8. Ekrany i AI

Wnętrze Audi A2 e-tron to ukłon w stronę nowoczesności. Rolę centrum dowodzenia pełni zakrzywiony moduł MMI panoramic display, na który składa się 11,9-calowy ekran cyfrowych zegarów przed kierowcą i wielki, 12,8-calowy wyświetlacz systemu multimedialnego na środku. Wygląda to świetnie!

Dodatkowo dostajemy niesamowicie zaawansowanego wirtualnego asystenta wspieranego przez sztuczną inteligencję. Pakiet oprogramowania integruje się natywnie z Microsoft Teams i Outlookiem za sprawą funkcji Work Agent.

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Oznacza to, że stojąc w korku, np. na warszawskim "Mordorze", możecie w bezpieczny sposób uczestniczyć w korporacyjnych spotkaniach i zarządzać swoim kalendarzem, po prostu mówiąc do samochodu.

9. Rewolucja magnetyczna: system Fidlock

Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego nikt wcześniej na to nie wpadł? Audi jako pierwsza marka premium na świecie wprowadza do seryjnego wyposażenia system mocowań Fidlock. To genialne w swej prostocie magnetyczne uchwyty.

Koniec z latającymi po podłodze butelkami, przewracającymi się torbami z kablami czy luźnymi drobiazgami. Jeden "klik" i uchwyt na kubek czy torba na ładowarkę siedzi pancernie na swoim miejscu.

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Brzmi jak błahostka, ale uwierzcie mi, że w codziennym, miejskim użytkowaniu to właśnie takie ergonomiczne detale decydują o tym, czy dany samochód lubimy, czy nas po cichu irytuje. Dodajmy do tego miękki, materiałowy pas "Softwrap" biegnący przez całą szerokość deski rozdzielczej, a otrzymamy kabinę, w której po prostu chce się przebywać.

10. Przestrzeń i ukłon w stronę ekologii

Mimo zwartej bryły z krótkimi zwisami, rozstaw osi wynosi tu bardzo przyzwoite 2,77 metra. To przekłada się na gigantyczną wręcz ilość miejsca w środku. Żeby to wrażenie jeszcze spotęgować, klienci mogą zamówić opcjonalny dach panoramiczny o powierzchni aż 1,6 metra kwadratowego (oczywiście z powłoką blokującą promieniowanie UV, żeby latem we wnętrzu nie zrobiła się szklarnia).

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Na koniec wisienka na torcie, która jest ważna dla świadomych konsumentów, czyli ponad 300 elementów w tym aucie wykonano z materiałów pochodzących z recyklingu, w tym stal, aluminium i plastiki. Z tego ponad setka to recykling odpadów pokonsumenckich.

Audi A2 e-tron - zużycie energii elektrycznej w cyklu mieszanym od 12,9 kWh/100 km do 15,7 kWh/100 km, emisja CO₂ 0 g/km