Audi A2 e-tron to auto, za którym stoją lata dziedzictwa. Tak wygląda jego historia Materiały prasowe Audi

Wszyscy dziś trąbią o autach elektrycznych, zasięgach, ładowarkach i ratach za leasing. Ale żeby naprawdę zrozumieć, o co chodzi z nowym Audi A2 e-tron, nie wystarczy zerknąć w najnowszy cennik ani zachwycać się ekranami we wnętrzu. Żeby poczuć to auto, musimy cofnąć się w czasie o równe 25 lat.

REKLAMA

Inżynierowie z Ingolstadt nie wzięli nazwy "A2" z generatora losowych słów. Za tym małym, pozornie niepozornym samochodem stoi gigantyczne dziedzictwo i innowacyjne myślenie, które wyprzedziło swoją epokę o dobrych kilka długości.

Usiądźcie wygodnie. Oto historia modelu, który kiedyś zszokował rynek, a dziś, jako nowe Audi A2 e-tron, robi to ponownie, tyle że na prądzie.

Początki legendy: "aluminiowa puszka", która wyprzedziła epokę

Mamy wrzesień 1999 roku. Na targach IAA we Frankfurcie tłumy dziennikarzy przecierają oczy ze zdumienia. Audi prezentuje model A2, czyli pierwszy w historii wielkoseryjny samochód kompaktowy, którego nadwozie w całości wykonano z aluminium.

REKLAMA

To nie był zwykły "lifting" starej technologii. To była konstrukcja oparta na Audi Space Frame (ASF), z której wcześniej korzystała tylko luksusowa limuzyna A8. Efekt? Karoseria bazowa (razem z drzwiami i klapą) ważyła zaledwie około 153 kilogramów. To było 40 proc. mniej niż odpowiednik wykonany ze standardowej stali.

W czasach, gdy reszta świata budowała ciężkie, kwadratowe i paliwożerne kompakty, Audi stworzyło jeżdżące laboratorium efektywności, pieszczotliwie nazywane potem przez niektórych "aluminiową puszką". Auto polaryzowało, bo jedni byli zachwyceni jego progresywnym, opływowym wyglądem (za który odpowiadali m.in. Luc Donckerwolke i Stefan Sielaff), inni kręcili nosami. Ale twórcy wiedzieli, co robią.

REKLAMA

Pierwsze na świecie auto "trzylitrowe" z pięciorgiem drzwi

To właśnie obsesja na punkcie wagi i aerodynamiki doprowadziła w 2001 roku do wypuszczenia absolutnego hitu tamtych lat: Audi A2 1.2 TDI. Samochód, który jako pierwsze pięciodrzwiowe auto na świecie spalał poniżej trzech litrów paliwa na setkę. Dokładnie: 2,99 l/100 km. Wtedy ten wynik brzmiał jak mrzonka fantastów, a oni naprawdę to zrobili.

Jak? Inżynierowie z Ingolstadt praktycznie spali w tunelu aerodynamicznym. Zwężono opony, zamknięto częściowo wloty powietrza, a dzięki kolejnym poprawkom odchudzono auto o dodatkowe 135 kilogramów (ostatecznie ważyło 855 kg). Zredukowali współczynnik oporu powietrza Cx do sensacyjnego poziomu 0,25. Kosmos.

REKLAMA

Auto wyprzedziło swoje czasy, ale zaawansowana technologia aluminiowa wywindowała cenę do poziomu, którego ówcześni klienci po prostu nie potrafili przełknąć. Efekt? Sprzedano 177 tys. egzemplarzy tego wozu.

A2 zniknęło z salonów w 2005 roku, ale natychmiast stało się poszukiwanym klasykiem i autem kultowym. I wiecie co? To właśnie to dziedzictwo – walka z wagą, brutalna aerodynamika i ekstremalna wydajność – jest dziś DNA nowej generacji.

Nowe Audi A2 e-tron: historia zatacza koło

Patrząc na to, co zrobiono dziś, widzę absolutnie to samo, innowacyjne podejście. Historia Audi A2 jasno pokazuje, że ten model zawsze musiał przecierać szlaki. Dlatego dzisiejsze, nowe Audi A2 nie dostało silnika spalinowego, tylko ultranowoczesny napęd elektryczny i wchodzi na rynek z jasnym przekazem: "robimy to, co przed laty, ale w erze wtyczek".

REKLAMA Aktywna opcja "Wyłącz dodatkowy player OnNetwork"

Ponownie aerodynamika zagrała tu pierwsze skrzypce. Nowy model osiąga jeszcze lepszy wynik oporu powietrza niż kultowy dziadek – Cx wynosi tu dokładnie 0,24. Mamy owiewki "gap reducers", mamy gładkie jak stół podwozie i aktywne wloty powietrza z przodu.

To wszystko sprawia, że wariant 140 kW (170 KM) notuje zużycie prądu rzędu 12,8 kWh/100 km (WLTP). Tak, dobrze czytacie. To czyni ten model najbardziej oszczędnym Audi w historii firmy, wykręcając z topowej baterii imponujące 646 kilometrów zasięgu. "Range anxiety"? A co to takiego?

Cyfrowe wnętrze, na które 25 lat temu nikt by nie wpadł

Oczywiście, nie obyło się bez zmian. Kiedyś wnętrze A2 szokowało niesamowitą ilością miejsca jak na małe auto miejskie. Dziś ten wóz zachowuje swoją uniwersalność – przy rozstawie osi 2,77 metra pakujecie sprzęt na ryby czy walizki na urlop bez mrugnięcia okiem. Ale zamiast surowych, aluminiowych akcentów, dostajemy tu festiwal nowoczesności.

REKLAMA

Na desce ląduje "MMI panoramic display" z 11,9-calowymi zegarami i 12,8-calowym ekranem multimediów. Do tego asystent ze sztuczną inteligencją, magnetyczny system mocowań Fidlock, przemyslana kabina i po 10 minutach czujecie się, jakbyście jeździli tym autem od dekady. Kable, kubki czy drobiazgi po prostu trzymają się na magnesie i nic nie lata po kabinie.

Do tego auto potrafi ładować obóz w plenerze czy zasilać wasz dom poprzez funkcję Vehicle-to-Home (V2H). Taki powiew przyszłości "na kółkach" idealnie współgra z etosem protoplasty z 1999 roku.

REKLAMA

Dzisiejsze, najbardziej wydajne elektryczne Audi w historii można mieć w świetnym finansowaniu za około 983 zł netto miesięcznie. Tym razem inżynierom udało się połączyć "kosmiczną" technologię z ceną, która – biorąc pod uwagę oszczędności na paliwie w dzisiejszych czasach – ma ogromny sens i broni się sama.

Jeśli stary model wyprzedził epokę i zapłacił za to rynkową cenę, to nowe Audi A2 e-tron wjeżdża na rynek dokładnie w idealnym momencie.

Audi A2 e-tron - zużycie energii elektrycznej w cyklu mieszanym od 12,9 kWh/100 km do 15,7 kWh/100 km, emisja CO₂ 0 g/km