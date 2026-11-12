Ten chiński SUV niszczy system, a spalanie to jakiś żart. Oto "6 rzeczy naTemat: BYD ATTO 2 DM-i". fot. natemat.pl

Nowy BYD Atto 2 DM-i wjeżdża na rynek i robi to z takim przytupem, że starzy wyjadacze mają problem. Zrobiłem nim pierwsze kilometry i powiem wam jedno – ten kompaktowy SUV ma w sobie coś, co nie pozwala przejść obok niego obojętnie. Główny winowajca? Innowacyjny napęd Superhybrid DM, który na papierze obiecuje spalanie na poziomie... 1,8 litra na setkę. Brzmi jak motoryzacyjna bajka? Oto "6 rzeczy naTemat: BYD ATTO 2 DM-i".

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Pamiętacie czasy, gdy w autach liczyła się po prostu dobra ergonomia, a do włączenia nawiewu nie trzeba było przeklikiwać się przez trzy podmenu na dotykowym ekranie?

Cóż, zachodnia konkurencja czasami o tym zapomina, ale nie BYD Atto 2. Mój wzrok od razu powędrował na konsolę środkową. I wiecie co? Znalazłem tam normalne, fizyczne przyciski!

Przyznaję bez bicia, na początku pomyślałem: "Znowu wielki telewizor na środku". Owszem, mamy tu przepastny 12,8-calowy wyświetlacz systemu infotainment, ale tuż obok zachowano klasyczne klawisze do regulacji głośności czy szybkiego odparowywania szyb.

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fot. natemat.pl

Krótka piłka – da się zrównoważyć nowoczesność z praktycznością? Da się. System wspierany przez sztuczną inteligencję działa piekielnie szybko, no i mamy inteligentny asystent, wywoływany komendą "Hi BYD".

Wnętrze jest zmontowane z materiałów, które w tej klasie naprawdę robią świetne wrażenie, a zupełnie płaska podłoga z tyłu to absolutny gamechanger dla pasażerów tylnej kanapy. Bagażnik? Sensowne 425 litrów. Jak na auto o długości nieco ponad 4,3 metra, to wynik, który bez wstydu obsłuży rodzinny wyjazd.

Zasięg i spalanie, czyli hybryda plug-in, która wreszcie ma sens

Zostawmy na chwilę ekrany, bo przecież samochodem docelowo się jeździ. Pod maską pracuje tu układ, który robi potężne wrażenie. Mój kontakt z BYD Atto 2 DM-i udowodnił mi, że inżynierowie doskonale wiedzą, jak robić auta połykające kilometry w ciszy typowej dla elektryków, ale całkowicie pozbawione stresu o zasięg i szukanie ładowarek.

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fot. natemat.pl

To hybryda plug-in, ale działająca na nieco innych zasadach. Przez większość czasu koła napędza tu silnik elektryczny, a spalinowa jednostka 1.5 (o potężnej sprawności cieplnej 43%) pełni głównie rolę wydajnego generatora prądu. Efekt?

W mocniejszej wersji Boost dostajemy dużą baterię Blade 18 kWh, która pozwala przejechać aż 90 kilometrów na samym prądzie. Jeśli ładujecie auto w domu, codzienne dojazdy do pracy robicie za grosze, bez zużycia choćby kropli benzyny.

A co, gdy ruszycie w dłuższą trasę? Łączny zasięg BYD Atto 2 z pełnym bakiem i naładowaną baterią to kosmiczne 1000 kilometrów. Auto dysponuje mocą 212 KM, do pierwszej setki katapultuje się w 7,5 sekundy i mimo rodzinnego charakteru prowadzi się zaskakująco pewnie.

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Zobacz nasze "6 rzeczy naTemat: BYD Atto 2 DM-i"!

Wszystkich moich wrażeń zza kierownicy po prostu nie da się opisać słowami, to trzeba zobaczyć na własne oczy.

Oglądajcie "6 rzeczy naTemat" poniżej!