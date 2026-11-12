niemieccy policjanci
Śmierć 13-letniej Lisy. Policja szuka samochodu na polskich tablicach Fot. Rolf Kremming / Shutterstock

Policja bada, jak 13-letnia Lisa dostała się z Berlina do Brandenburgii. Śledczy szukają osób, które widziały srebrnego citroëna C5 na polskich tablicach.

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Policja wyjaśnia okoliczności mordu na nastolatce, który wstrząsnął wschodnimi Niemcami. Funkcjonariusze opublikowali zdjęcia srebrnego citroëna C5 kombi z polskimi tablicami rejestracyjnymi.

Samochód zabezpieczono w Altglietzen w północno-wschodniej Brandenburgii. To właśnie w tej miejscowości, w opuszczonym domu, policjanci znaleźli w niedzielę ciało Lisy. Według dotychczasowych ustaleń istnieje podejrzenie, że auto mogło zostać wykorzystane w związku z przestępstwem.

Policja informuje, że pojazd ma kilka widocznych uszkodzeń karoserii. Jest wyposażony w czarne stalowe felgi bez kołpaków, a jego tylne szyby są przyciemnione. Śledczy pytają, kto widział samochód przed 8 listopada w Berlinie lub Brandenburgii, zwłaszcza w rejonie Bad Freienwalde (Oder) i Altglietzen.

Policja pyta, kto korzystał z samochodu

Funkcjonariusze chcą również ustalić, kto w tym okresie korzystał z samochodu. Apelują także o przekazywanie wszelkich innych obserwacji, które mogą mieć związek z pojazdem.

13-letnia uczennica zaginęła we wtorek przed tygodniem w berlińskiej dzielnicy Marzahn. W zakrojonych na szeroką skalę poszukiwaniach uczestniczyły setki policjantów, psy tropiące, śmigłowiec oraz podwodny dron.

Przełom nastąpił w niedzielę dzięki zgłoszeniu dotyczącemu wtargnięcia na teren opuszczonego domu w Brandenburgii. Policjanci znaleźli tam ciało dziewczynki. W budynku znajdował się również domniemany sprawca, który był ciężko ranny. Najprawdopodobniej próbował popełnić samobójstwo.

22-latek posiadał niemieckie obywatelstwo i jak podają media, był wcześniej objęty postępowaniem ws. posiadania dziecięcej pornografii. Jak poinformowała prokuratura, mężczyzna zmarł dziś w szpitalu wskutek ran postrzałowych.

Opracowanie: Bartosz Dudek