Dwanaście milionów sprzedanych egzemplarzy od 1982 roku to ciężar, pod którym ugiąłby się niejeden model. Klasa C dźwiga go z gracją i do dziś pozostaje najlepiej sprzedającą się serią Mercedesa. Fot. Kuba Mucha

Dwanaście milionów sprzedanych egzemplarzy od 1982 roku to ciężar, pod którym ugiąłby się niejeden model. Klasa C dźwiga go z gracją i do dziś pozostaje najlepiej sprzedającą się serią Mercedesa. Teraz przeszła największą modernizację techniczną w swojej historii, a ja miałem okazję przekonać się o tym w Stuttgarcie, czyli na podwórku marki. Gdzie te zmiany – zapytacie – skoro na pierwszy rzut oka to wciąż ta sama C? Już pokazuję.

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Atrapa chłodnicy dostała podświetlane obramowanie (w zależności od rynku świeci się także centralna gwiazda), a światła do jazdy dziennej mają kształt gwiazdy. Fot. Kuba Mucha

Z zewnątrz Mercedes postawił na ostrożne szlify. Atrapa chłodnicy dostała podświetlane obramowanie (w zależności od rynku świeci się także centralna gwiazda), a światła do jazdy dziennej mają kształt gwiazdy. Są też drobne smaczki na dzień dobry: po otwarciu drzwi projektor w progach rzuca na ziemię logo marki, a lusterka dokładają gwiazdę obok auta. Do palety lakierów doszły lavender silver oraz moody sky grey, czyli subtelny niebiesko-szary, który zmienia odcień w zależności od światła. Po raz pierwszy w gamie pojawił się też pakiet AMG Line Plus.

Do palety lakierów doszły lavender silver oraz moody sky grey, czyli subtelny niebiesko-szary, który zmienia odcień w zależności od światła. Fot. Kuba Mucha

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Na Autobahnie, jak w domu

Nowa Klasa C najbardziej ujęła mnie tym, jak stabilna jest podczas szybkiej jazdy na autostradzie. Nawet przy prędkościach sięgających 200 km/h prowadzi się pewnie. Fot. Kuba Mucha

Nowa Klasa C najbardziej ujęła mnie tym, jak stabilna jest podczas szybkiej jazdy na autostradzie. Nawet przy prędkościach sięgających 200 km/h prowadzi się pewnie, a zawdzięcza to zapewne skrętnym tylnym kołom. Producent wyjaśnia, że poniżej 100 km/h tylna oś skręca (do 2,5 stopnia) w przeciwną stronę niż przednia, dzięki czemu średnica zawracania spada o 43 cm do 10,64 m.

Dodajmy nowe nastawy zawieszenia, ze sztywniejszym mocowaniem i regulowanymi amortyzatorami, i mamy auto, które na prostej trzyma się toru jazdy, jakby jechało po szynach. Fot. Kuba Mucha

Powyżej tej prędkości koła skręcają zgodnie z przednimi i wirtualnie wydłużają rozstaw osi, a to bezpośrednio przekłada się na wspomnianą stabilną jazdę. Dodajmy nowe nastawy zawieszenia, ze sztywniejszym mocowaniem i regulowanymi amortyzatorami, i mamy auto, które na prostej trzyma się toru jazdy, jakby jechało po szynach.

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Uwielbiam ciszę w samochodach, które nie mają sportowych ambicji, a Nowa C Klasa jest bardzo cicha przy każdej prędkości. Fot. Kuba Mucha

Równie mocno zapadła mi w pamięć cisza. Uwielbiam ciszę w samochodach, które nie mają sportowych ambicji, a Nowa C Klasa jest bardzo cicha przy każdej prędkości. To pozwala się odprężyć podczas jazdy, a czyż nie tego właśnie oczekujemy od klasy premium, a w szczególności Mercedesie?

Współczynnik oporu powietrza wynosi 0,24 w sedanie, podstawy lusterek zoptymalizowano aeroakustycznie, szyba czołowa dostała dodatkową uszczelkę, a układ wydechowy zawieszono w specjalnej klatce, która tłumi drgania. Fot. Kuba Mucha

Inżynierowie włożyli w to sporo pracy: współczynnik oporu powietrza wynosi 0,24 w sedanie, podstawy lusterek zoptymalizowano aeroakustycznie, szyba czołowa dostała dodatkową uszczelkę, a układ wydechowy zawieszono w specjalnej klatce, która tłumi drgania. Hasło "poczujesz się jak w domu" brzmi tu mniej jak slogan, a bardziej jak opis kabiny.

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Benzyniaki dostały dodatkowo elektryczną sprężarkę, mającą niwelować turbodziurę i poprawić reakcje na gaz. Fot. Kuba Mucha

Dwa litry dla wszystkich

Pod maską również zaszły zmiany. Mercedes zrezygnował z małych silników i w efekcie wszystkie jednostki mają po dwa litry pojemności, także w wersji C 200. Benzynowy M 254 EVO występuje w trzech odmianach mocy: 177, 218 i 258 KM. Topowa C 300 ma 400 Nm momentu obrotowego i do setki przyspiesza w 6,1 s. Wszystkie wersje spalinowe są miękkimi hybrydami z instalacją 48 V i generatorem ISG, który dokłada do 17 kW i 205 Nm. Benzyniaki dostały dodatkowo elektryczną sprężarkę, mającą niwelować turbodziurę i poprawić reakcje na gaz. Diesel oferowany jest w dwóch wariantach, 163 i 200 KM.

Mercedes zrezygnował z małych silników i w efekcie wszystkie jednostki mają po dwa litry pojemności, także w wersji C 200. Fot. Kuba Mucha

Dla miłośników elektryczności Niemcy przewidzieli jeszcze hybrydę plug-in. C 400 e 4MATIC ma moc systemową 395 KM i 650 Nm momentu obrotowego, a sprint do setki zajmuje mu 5,3 s. Bateria o pojemności 19,53 kWh zapewnia do 100 km zasięgu w trybie elektrycznym, a ładować można ją prądem przemiennym z mocą do 11 kW oraz szybką ładowarką DC z mocą do 55 kW.

Dla miłośników elektryczności Niemcy przewidzieli jeszcze hybrydę plug-in. C 400 e 4MATIC ma moc systemową 395 KM i 650 Nm momentu obrotowego. Fot. Kuba Mucha

Rozmowa z samochodem

Kabina to przestrzeń, w której wyjątkowo łatwo się rozgościć. Cyfrowe zegary mają 12,3 cala, a pionowy ekran centralny 11,9 cala. Fot. Kuba Mucha

Kabina to przestrzeń, w której wyjątkowo łatwo się rozgościć. Cyfrowe zegary mają 12,3 cala, a pionowy ekran centralny 11,9 cala. System MBUX nowej generacji uruchamia się słowami "Hey Mercedes" i łączy możliwości kilku modeli sztucznej inteligencji: ChatGPT, Microsoft Bing i Google Gemini. Asystent prowadzi złożone rozmowy, pamięta kontekst, a dzięki nawigacji opartej na Google Maps potrafi wyszukać ładowarkę czy wolne miejsce parkingowe – rzadko się myli, a oprogramowanie można aktualizować przez internet.

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System MBUX nowej generacji uruchamia się słowami "Hey Mercedes" i łączy możliwości kilku modeli sztucznej inteligencji: ChatGPT, Microsoft Bing i Google Gemini. Fot. Kuba Mucha

Na pokładzie czeka też genialny system audio Burmester 3D Surround z Dolby Atmos, 15 głośnikami i wzmacniaczem o mocy 710 W. Można się rozsiąść w opcjonalnych fotelach multikontur z funkcją masażu i poczuć jak w loży VIP w filharmonii. Dostępne są też nowe kolory tapicerki, beech brown i cherry red, oraz okładziny z jasnego i antracytowego drewna brzozowego.

Można się rozsiąść w opcjonalnych fotelach multikontur z funkcją masażu i poczuć jak w loży VIP w filharmonii. Fot. Kuba Mucha

Cena na plus

Na koniec dobra wiadomość dla portfela: cennik w Polsce startuje od 199 900 zł, czyli o kilka tysięcy taniej niż do tej pory. Jak na auto z taką dawką technologii to miły ukłon w stronę klientów.

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Nowa Klasa C jest pewna w prowadzeniu na autostradzie, bardzo cicha, żwawsza w reakcjach na gaz i tańsza, a przy tym wciąż pozostaje znaną i lubianą Klasą C. Fot. Kuba Mucha