fot. materiały prasowe

W święta najważniejsze jest bycie razem, nawet jeśli nie zawsze możemy znaleźć się przy jednym stole. W najnowszej kampanii Plus przypomina, że bliskość nie musi oznaczać przebywania w tym samym miejscu. Nawet jeśli dzielą nas kilometry, wciąż łączą nas te same emocje, rozmowy, śmiech i rodzinne rytuały. Technologia staje się ich dyskretnym łącznikiem, pomagając być blisko tych, którzy są dla nas ważni.

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Głównym motywem świątecznej kampanii Plusa jest bliskość, która nie zależy od odległości. Marka sięga po dobrze znane, świąteczne sytuacje: rodzinne przygotowania, wspólne tradycje, rozmowy i dzielenie się drobnymi chwilami, pokazując je jednak z perspektywy osób, które nie zawsze mogą być razem w jednym miejscu.

W spocie punktem wyjścia są przygotowania do świąt i wspólne pieczenie ciasta. Dzięki rozmowie wideo bohaterowie, mimo dzielącej ich odległości, mogą razem uczestniczyć w tej samej chwili. Z pozoru prosta sytuacja staje się pretekstem do pokazania, że kontakt z bliskimi jest jednym z elementów budujących świąteczną atmosferę.

fot. materiały prasowe

Plus naturalnie wpisuje swoje usługi w tę historię. Technologia pozostaje w tle, ale pełni ważną rolę: umożliwia kontakt i pomaga być blisko niezależnie od miejsca. Kampania przypomina w ten sposób, że za telefonem, wiadomością czy rozmową wideo stoją przede wszystkim ludzie, relacje i emocje. To właśnie do tej idei nawiązuje główny przekaz kampanii: usługi Plusa łączą na święta.

Świąteczną komunikację uzupełnia kampania sprzętowa Plusa, która podpowiada, jak wybrać technologiczny prezent dla najbliższych. Wśród propozycji znalazły się smartfony i inne urządzenia, które mogą sprawić radość pod choinką, a jednocześnie pozostać praktycznym towarzyszem na długo po świętach.

fot. materiały prasowe

Kampania obejmuje telewizję i działania online.

Link do spotu: Świąt, które łącza nas wszystkich, życzy Plus

Link do spotu: Eksperci Plusa polecają na święta smartfony - motorola