fot. materiały prasowe

Jesienna edycja RestaurantWeek® wchodzi w finałową prostą – tylko do 25 listopada możesz spróbować wyjątkowego, trzydaniowego menu z prezentem od partnera, w cenie nawet o 50% niższej niż w regularnej karcie. Niezależnie od tego, czy szukasz pomysłu na wyjście z Bliskimi, czy planujesz randkę i chcesz zrobić wrażenie na drugiej połówce, ponad 420 topowych restauracji w 13 aglomeracjach w Polsce zaprasza na kulinarne doświadczenia pełne nowych smaków. Odkryj menu przygotowane przez najlepszych Chefów i zarezerwuj stolik na RestaurantWeek.pl, zanim Festiwal dobiegnie końca!

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Białystok – Ogrody Alicji w Dworku Tryumf

Na obrzeżach Białegostoku, z dala od miejskiego zgiełku, czeka miejsce, w którym kulinarnych przyjemności doświadcza się w urokliwym otoczeniu. Ogrody Alicji w Dworku Tryumf zachwycają położeniem wśród zieleni, a ich kuchnia łączy tradycyjne polskie smaki z inspiracjami z różnych stron świata. Ważną rolę odgrywają tu autorskie receptury i świeże produkty od lokalnych dostawców. Podczas RestaurantWeek® szczególną uwagę Gości przyciąga tatar wołowy serwowany na maślanym toście z japońskiego chlebka shokupan, w towarzystwie truflowego majonezu, piklowanych grzybków, anchois i mikroziół. Festiwalowe menu przygotowano specjalnie na tę okazję, dlatego to wyjątkowa szansa, by poznać kuchnię restauracji w nieco innej odsłonie. Wizyta może być również okazją do poznania miejsca, które sprawdzi się podczas rodzinnych uroczystości i większych przyjęć.

fot. materiały prasowe

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Poznań – Dubrovnik

Zapach pieczonych warzyw, aromaty bałkańskich ziół i gościnna atmosfera – Dubrovnik od 1990 roku zaprasza do wspólnego biesiadowania w samym sercu poznańskiego Starego Rynku. To miejsce, w którym jedzenie najlepiej smakuje w dobrym towarzystwie, a kuchnia czerpie inspiracje z tradycji słonecznych Bałkanów. W festiwalowym menu uwagę przyciąga subtelny naleśnik ze szpinakiem. Na Gości czekają również hummus i grillowana papryka, a na deser – kremowy sernik San Sebastián oraz intensywne w smaku brownie. To dobry adres zarówno na jesienną randkę, jak i kameralny wieczór z Bliskimi.

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Szczecin – Zakotwiczony

Portowy klimat, ryby, owoce morza i dobre wino – właśnie wokół tych elementów Zakotwiczony buduje swoją kulinarną tożsamość, inspirowaną kuchnią śródziemnomorską. Restauracja czerpie z lokalnych tradycji, czego przykładem jest autorski paprykarz, przywołujący dobrze znany szczeciński smak w nowej odsłonie. W festiwalowym menu uwagę przyciągają krokieciki z szarpaną wieprzowiną i serem, podawane z wyrazistym majonezem chipotle. Goście docenili również frytki truflowe, które stały się jednym z kulinarnych hitów tej edycji. Warto spróbować także łososia o zwartej, mięsistej strukturze oraz soczystych żeberek – propozycji dobrze pokazujących różnorodność tutejszej kuchni. Zakotwiczony to dobry plan na niespieszny wieczór przy pysznym jedzeniu i kieliszku wina.

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fot. materiały prasowe

Olsztyn – Azja Bowl

Głębokie umami, kremowe dodatki i nieoczywiste zestawienia smaków – Azja Bowl w Olsztynie zaprasza do świata azjatyckiego comfort foodu w nowoczesnym wydaniu. W festiwalowym menu pierwsze skrzypce gra Cheese Ramen – esencjonalny bulion wieprzowo-drobiowy z aksamitnym serowym tare, szarpaną wieprzowiną BBQ, nutą palonego czosnku i pikantnym akcentem jalapeño. Wśród pozostałych propozycji znalazły się między innymi puszysty japoński chlebek shokupan z boczkiem w sosie hoisin oraz Pad Thai z tofu, w którym słodycz przeplata się z kwasowością, a świeżość ziół z chrupkością orzeszków ziemnych. Całość wieńczy Matcha Tiramisu – połączenie kremowego mascarpone, pistacji i charakterystycznej, lekko gorzkiej nuty japońskiej zielonej herbaty. To miejsce dla tych, którzy przy stole lubią dać się zaskoczyć.

Lublin – LOLA TAQUERIA

Soczysta wołowina, aromatyczne buliony i domowe salsy pełne charakteru – LOLA TAQUERIA w Lublinie zaprasza na meksykańską ucztę. W festiwalowym menu królują Tacos Birria – wypełnione miękką, szarpaną wołowiną, podawane z intensywnym bulionem consommé, salsami verde i roja, cebulą oraz świeżą kolendrą. Apetyt rozbudza również Pozole Verde, czyli rozgrzewający bulion drobiowy z kurczakiem i salsą verde. Na miłośników bezmięsnych propozycji czekają chrupiące flautas z szarpanym boczniakiem. Na deser – nieoczywiste połączenie słodyczy i pikanterii: aksamitny mus czekoladowy z karmelem, solą Maldon i chili ancho. To ostatni moment, by przed końcem RestaurantWeek® odkryć pełne temperamentu smaki i wybrać się w kulinarną podróż do Meksyku bez wyjeżdżania z Lublina.

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fot. materiały prasowe

Ostatni moment na rezerwację!

RestaurantWeek® trwa tylko do 25 listopada, dlatego nie odkładaj planów na później. Zabierz rodzinę, przyjaciół lub drugą połówkę i zamień jesienny dzień w okazję do wspólnego odkrywania nowych smaków. Wybierz restaurację i zarezerwuj stolik na RestaurantWeek.pl!

Na Gości czekają autorskie, 3-daniowe menu oraz festiwalowy prezent, a ceny zaczynają się od 69,99 zł za osobę (+ opłata rezerwacyjna 12,99 zł/Gość; min. rezerwacja 2 Gości). Do wyjątkowych chwil przy stole warto dodać coś jeszcze – sezonową herbatę. Do każdej rezerwacji Goście mogą zamówić festiwalową herbatę Lipton na bazie Earl Grey, z aromatycznymi nutami rozmarynu, soczystej gruszki i miodu. Ta jesienna kompozycja łączy wyrazisty charakter herbaty z owocową słodyczą i subtelną ziołową nutą, tworząc harmonijne dopełnienie trzydaniowego menu.

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Przyjemna atmosfera nie musi kończyć się wraz z wyjściem z restauracji. Dzięki Sinsay Home od Sinsay można przenieść ją także do własnych czterech kątów. Stylowe dodatki i miękkie tekstylia pomagają odświeżyć wnętrze, nadać mu nowy charakter i stworzyć przestrzeń sprzyjającą jesiennemu odpoczynkowi.

Rezerwuj dzień dobry z BreakfastWeek!

Równolegle z RestaurantWeek® trwa BreakfastWeek! Festiwal śniadań na mieście wrócił, by zmienić zwykły poranek w najlepszy moment dnia. Bo dzień zaczęty dobrym śniadaniem po prostu smakuje lepiej. Do 25 listopada topowe restauracje i śniadaniownie w całej Polsce przygotowują popisowe menu stworzone specjalnie na Festiwal. Cena takiego zestawu to 35 zł (+ opłata rezerwacyjna 6,99 zł/Gość; min. rezerwacja 2 Gości). To wspaniała okazja, by odkrywać nowe miejsca lub wracać do sprawdzonych adresów i celebrować poranki przy iście królewskim śniadaniu, które dodaje energii na cały dzień.

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Festiwalowe top śniadania czekają w Krakowie, Poznaniu, Trójmieście, Warszawie, Szczecinie, we Wrocławiu i na Śląsku. Rezerwacje trwają na www.BreakfastWeek.pl.

Najlepsze stoliki szybko znikają – do zobaczenia przy stole!