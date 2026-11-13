fot. materiały prasowe

Najbardziej wciągający dramat, jaki zobaczymy w tym roku – tak o produkcji Zaginiona (Gone) napisał brytyjski dziennik The Guardian. Twórcą serialu jest George Kay, jeden z twórców głośnego i cenionego serialu Lupin. W rolach głównych wystąpili Eve Myles oraz David Morrissey, gwiazda Walking Dead. Premiera serialu Zaginiona w BBC First i BBC Player już w piątek, 13 listopada.

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Michael Polly (David Morrissey, Walking Dead) jest niezwykle skrytym i pozornie opanowanym dyrektorem szkoły, któremu wydaje się, że ma wszystko pod kontrolą. Pewnego dnia wraca do domu i odkrywa, że jego żona Sarah zniknęła. Zaginięcie zgłasza dociekliwej policjantce Annie Cassidy (Eve Myles, Zaproszona), którą od początku śledztwa zastanawia jego niewzruszona postawa. Annie zostaje wyznaczona do kontaktu z rodziną, ale wykracza poza przypisane jej obowiązki. Sprawa nie daje jej spokoju: dlaczego kobieta, która najwyraźniej nie miała żadnych problemów, miałaby po prostu porzucić dotychczasowe życie?

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Mimo starań Michaela, żeby utrzymać sprawę w tajemnicy, wieść o zaginięciu Sarah rozchodzi się coraz szerzej. Sytuacja staje się coraz poważniejsza, w konsekwencji czego pojawiają się plotki: czy to Michael za tym stoi? Annie próbuje rozwikłać zagadkę na podstawie zebranych dowodów, podczas gdy presja ze strony lokalnej społeczności rośnie. Jak podsumowało Radio Times, „Zaginiona” prezentuje mistrzostwo w budowaniu powoli narastającego niepokoju.

To po prostu znakomity thriller. Skłania nas do zadawania wielu pytań o ludzi sprawujących władzę, którzy nagle trafiają do świata, nad którym nie mają już takiej kontroli jak wcześniej – powiedział odgrywający postać dyrektora, David Morrissey. To bardzo wnikliwy, pełen niuansów serial o tym, co czyni nas ludźmi. To także opowieść o tym, czym jest potwór i co wynika z natury, a co z wychowania – Eve Myles.

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Premiera serialu Zaginiona już w piątek, 13 listopada o godz. 21:00 w BBC First. Serial będzie również dostępny godzinę po premierze w BBC Player. Nowe odcinki będą emitowane i dodawane co piątek, a powtórki w czwartki o godz.23:10 również w BBC First.

fot. materiały prasowe

Eve Myles jako detektyw Annie Cassidy

Recenzje

The Guardian – 4/5 gwiazdek – „Najbardziej wciągający dramat, jaki zobaczymy w tym roku”.

The Independent – 4/5 gwiazdek – „David Morrissey stopniowo się rozpada w inteligentnym, pełnym niuansów serialu”.

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Radio Times – 4/5 gwiazdek – „Mistrzostwo w budowaniu powoli narastającego niepokoju”.

Opisy odcinków

Odcinek 1

Niewzruszony dyrektor szkoły Michael Polly (David Morrissey, Walking Dead) wraca z córką Alaną do domu. Na miejscu nie zastają jego żony Sarah, nauczycielki muzyki w tej samej szkole. Następnego dnia Michael zgłasza zaginięcie Sarah sierżant Annie Cassidy (Eve Myles, Zaproszona), rzeczowej policjantce o swobodnym sposobie bycia.

W trakcie śledztwa pojawia się pytanie, dlaczego kobieta, która najwyraźniej nie miała żadnych problemów, miałaby po prostu porzucić dotychczasowe życie? W miarę pojawiania się kolejnych dowodów policja uznaje, że życiu Sarah może grozić niebezpieczeństwo. Mimo starań Michaela, by utrzymać sprawę w tajemnicy, wieść o jej zaginięciu zaczyna się rozchodzić. Annie przygląda się nietypowemu zachowaniu dyrektora, a sprawa zaginięcia Sarah przybiera złowrogi obrót.

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Odcinek 2

Po makabrycznym odkryciu Annie zwraca uwagę na dziwne zachowanie Michaela. Zrozpaczona Alana szuka pocieszenia u ojca, ale ten nie dopuszcza do siebie prawdy. Gdy sprawa nabiera coraz poważniejszego charakteru, przełożony Annie, Ivan, przypomina jej, że ma jedynie utrzymywać kontakt z rodziną, a nie kierować śledztwem. Kiedy jednak współpracująca z nią detektyw Becky Hammond dokonuje przełomowego ustalenia dzięki analizom technicznym, Annie nabiera determinacji. Czy to właśnie one rozwiążą tę sprawę?

Michael jest zirytowany ciągłą obecnością Annie i Becky w domu. Policjantki ostrożnie próbują zdobyć informacje, a Alanę rani sugestia, że jej matka mogła mieć coś do ukrycia. Michael z niewzruszonym spokojem nadal wypełnia szkolne obowiązki, choć plotki przybierają na sile.

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