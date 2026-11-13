fot. materiały prasowe

BBC Studios rozszerza dystrybucję BBC Playera na polskim rynku. Od 12 listopada 2026 roku serwis jest dostępny jako osobny pakiet w Prime Video oferowanym przez Amazon. Równolegle serwis rusza w Prime Video również w Hiszpanii, a wkrótce również w Szwajcarii.

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Wprowadzenie BBC Playera do Prime Video jest częścią szerszej strategii BBC Studios, której celem jest zapewnienie widzom dostępu do jednej z najbogatszych na świecie ofert brytyjskich produkcji – niezależnie od tego, gdzie i w jaki sposób chcą je oglądać. Serwis BBC Player był dotychczas dostępny w Prime Video w Niemczech i Austrii, a od teraz będzie dostępny również w Polsce i Hiszpanii, a od grudnia w Szwajcarii.

– BBC Player jest już znanym i cenionym przez polskich widzów miejscem spotkań z brytyjskimi serialami, filmami dokumentalnymi i rozrywką. Współpraca z Prime Video to ważny krok w rozwoju serwisu, dzięki któremu docieramy z tą ofertą do nowych odbiorców. Wierzymy, że wysokiej jakości brytyjskie produkcje mają wiele do zaoferowania zarówno widzom, jak i partnerom, którzy chcą wzbogacać swoje usługi o atrakcyjne treści. Ta współpraca wspiera realizację naszego celu, jakim jest dalszy rozwój biznesu i oferty cyfrowej obok istniejących kanałów linearnych, a jednocześnie pozwala nam odpowiadać na różne potrzeby i zwyczaje odbiorców – mówi Bartosz Witak, SVP & General Manager BBC Studios CEE & MENAT.

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Oferta BBC Playera w Prime Video w Polsce obejmie ponad 2500 godzin programów i będzie odświeżana przez cały rok. Aktualnie wśród propozycji znajdują się cenione seriale z gwiazdorską obsadą: Top of the Lake z laureatką Złotego Globu Elisabeth Moss, wyróżniony nagrodą BAFTA Luther z Idrisem Elbą, W cieniu podejrzeń z Umą Thurman oraz Czas ze Stephenem Grahamem. Miłośnicy zagadek kryminalnych będą mogli oglądać kolejne sezony popularnych seriali takich, jak Ojciec Brown, Śmierć pod palmami czy Śledztwa siostry Bonifacji. Brytyjska klasyka to kolejna część oferty BBC Player – widzowie znajdą tam produkcje takie, jak Duma i uprzedzenie z Colinem Firthem, Czarna Żmija z Rowanem Atkinsonem czy Co ludzie powiedzą? W serwisie nie zabraknie nowości – takich jak ostatnio dodany serial Skandalistki o siostrach Mitford. Już 13 listopada pojawi się serial Zaginiona - thriller psychologiczny z Davidem Morrisseyem i Eve Myles, a od 24 listopada - Agatha Christie: Tommy & Tuppence z Antonią Thomas, Joshem Dylanem oraz Imeldą Staunton.

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fot. materiały prasowe

Agatha Christie: Tommy & Tuppence

Ofertę uzupełnią programy przyrodnicze i popularnonaukowe, w tym Ewolucja oraz Królestwo, a także produkcje rozrywkowe i lifestylowe, takie jak Top Gear oraz Wielkie brytyjskie wypieki. Dla najmłodszych widzów przygotowano animowane produkcje Supertato, Hej, Duggee: Klubie Zucha czy Staś da radę, oparty na nagradzanej książce obrazkowej Williama Bee.

W ciągu pierwszych kilku miesięcy od startu BBC Player w Prime Video w Polsce, treści na żądanie w serwisie zostaną połączone z kanałami na żywo. Zatem obok oferty na żądanie subskrybenci BBC Player w Prime Video będą mogli oglądać kanały BBC First, BBC Brit, BBC Earth, BBC Lifestyle i CBeebies na bieżąco.

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BBC Player jest aktualnie dostępny poprzez partnerów w Polsce, Niemczech, Austrii, Hiszpanii, Grecji, Turcji i Czechach. Poszerzenie współpracy z Prime Video pozwala poszerzyć dostępność serwisu w Polsce. BBC Studios oraz Prime Video planują rozszerzyć współpracę na kolejne terytoria.

BBC Player jest dostępny w subskrypcji na Prime Video w cenie 12,99 PLN miesięcznie. Subskrypcja BBC Player nie wymaga członkostwa w Prime, wystarczy posiadać konto Amazon. Nowi subskrybenci mogą skorzystać z 7-dniowego bezpłatnego okresu próbnego oferty BBC Player.

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O BBC Player

BBC Player to serwis z treściami na żądanie, w którym można oglądać brytyjskie seriale kryminalne, obyczajowe i komediowe, programy przyrodnicze i popularnonaukowe, filmy dokumentalne oraz produkcje rozrywkowe i podróżnicze. W Polsce jest dostępny w ofertach CANAL+, Play, CDA Premium i Vectry, a od 12 listopada 2026 roku także w Prime Video.

fot. materiały prasowe