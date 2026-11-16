Vobis organizuje promocję. Obniżkami objęto m.in. 5 modeli laptopów biznesowych i okulary VR. Materiały prasowe / Vobis

Nie trzeba czekać niemal do końca listopada, by skorzystać z kuszących promocji. Wiele sklepów już teraz prowadzi wyprzedaże, oferując produkty w niższych cenach. Na taki krok zdecydował się Vobis, jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek na rynku komputerowym. Obniżkami objęto m.in. 5 modeli laptopów biznesowych i okulary VR, które można podłączyć do komputera.

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Laptop HP 250R G9 Laptop biznesowy, któremu lekka konstrukcja, duży współczynnik proporcji ekranu do obudowy i technologia Wi-Fi 6 zapewnia mobilność i stabilność połączenia w gęstych środowiskach bezprzewodowych. Codzienną pracę wspiera system Windows 11 z asystentem AI (Microsoft Copilot) i oprogramowanie HP, a udział w wirtualnych konferencjach – kamera HD z szerokim zakresem dynamiki (WDR). ZAMÓW LAPTOP

Laptop HP ProBook 4 G1i Potężna wydajność, zaawansowane, wielowarstwowe zabezpieczenia i solidna konstrukcja z opcją łatwej rozbudowy pamięci – tak prezentuje się ten model laptopa dla ambitnych firm. Na jego pokładzie znajduje się najnowszy, wielordzeniowy procesor Intel® Core™ Ultra, który usprawnia obsługę wielu aplikacji, również AI. W pracy na wielu oknach pomaga ekran o proporcjach 16:10. ZAMÓW LAPTOP

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Laptop ASUS ExpertBook P1 Prawdziwi profesjonaliści docenią procesor Intel Core 5 o potężnej mocy obliczeniowej i idealny do prezentacji 14-calowy wyświetlacz Full HD. Laptop zaprojektowano jako narzędzie do bezpiecznej współpracy, o czym świadczą takie rozwiązania jak: czytnik linii papilarnych, ochrona dysku twardego za pomocą hasła, zabezpieczenia na poziomie BIOS-u i odporna na zalanie klawiatura typu chiclet. ZAMÓW LAPTOP

Laptop ASUS ExpertBook B1 W przenośnej obudowie tego laptopa zamknięto wydajny 8-rdzeniowy procesor Intel Core 5, 16 GB pamięci RAM DDR5 i dysk SSD o pojemności 512 GB. Moduł Trusted Platform Module chroni dane użytkownika, a złącza USB-C, USB 3.2, HDMI i LAN dają wszechstronne opcje łączności. 14-calowy wyświetlacz Full HD z powłoką antyodblaskową zapewnia wyrazisty obraz i wygodną pracę w każdych warunkach. ZAMÓW LAPTOP

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Laptop ASUS ExpertBook P1503CVA Elegancki i funkcjonalny notebook, który do codziennych zadań biznesowych wykorzystuje potężny procesor Intel Core i3-1315U z 6. rdzeniami i 16 GB pamięci RAM. Rezultaty swojej znakomitej wydajności i płynności w multitaskingu niezawodny laptop z Windows 11 Pro prezentuje użytkownikom na matowym wyświetlaczu IPS o przekątnej 15,6" i rozdzielczości Full HD (1920 x 1080). ZAMÓW LAPTOP

Okulary VR Meta Quest 3S Okulary produkcji Oculus pozwalają doświadczyć złożonych gier i ulubionych aplikacji w bardziej namacalny sposób. Wydajne gogle działają na procesorze Snapdragon XR2 Gen 2, którego praca przekłada się na płynne działanie i grafikę wysokiej rozdzielczości w rozrywce MR. Ergonomiczne kontrolery Touch Plus zapewniają realistyczne wrażenia i precyzję w immersyjnej rzeczywistości mieszanej. ZAMÓW OKULARY

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