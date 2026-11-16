Vobis organizuje promocję. Obniżkami objęto m.in. 5 modeli laptopów biznesowych i okulary VR.
Vobis organizuje promocję. Obniżkami objęto m.in. 5 modeli laptopów biznesowych i okulary VR. Materiały prasowe / Vobis

Nie trzeba czekać niemal do końca listopada, by skorzystać z kuszących promocji. Wiele sklepów już teraz prowadzi wyprzedaże, oferując produkty w niższych cenach. Na taki krok zdecydował się Vobis, jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek na rynku komputerowym. Obniżkami objęto m.in. 5 modeli laptopów biznesowych i okulary VR, które można podłączyć do komputera.

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Laptop HP 250R G9

Laptop biznesowy, któremu lekka konstrukcja, duży współczynnik proporcji ekranu do obudowy i technologia Wi-Fi 6 zapewnia mobilność i stabilność połączenia w gęstych środowiskach bezprzewodowych. Codzienną pracę wspiera system Windows 11 z asystentem AI (Microsoft Copilot) i oprogramowanie HP, a udział w wirtualnych konferencjach – kamera HD z szerokim zakresem dynamiki (WDR).

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Laptop HP ProBook 4 G1i

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Laptop ASUS ExpertBook B1

W przenośnej obudowie tego laptopa zamknięto wydajny 8-rdzeniowy procesor Intel Core 5, 16 GB pamięci RAM DDR5 i dysk SSD o pojemności 512 GB. Moduł Trusted Platform Module chroni dane użytkownika, a złącza USB-C, USB 3.2, HDMI i LAN dają wszechstronne opcje łączności. 14-calowy wyświetlacz Full HD z powłoką antyodblaskową zapewnia wyrazisty obraz i wygodną pracę w każdych warunkach.

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Okulary VR Meta Quest 3S

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