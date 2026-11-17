Na stronie Vobis można skorzystać z promocji na 4 modele popularnych smartfonów i saturator do wody i napojów. Materiały prasowe / Vobis

W listopadzie wiele sklepów online rusza z akcjami wyprzedażowymi, dzięki którym nowe sprzęty kosztują mniej. Na stronie Vobis, który specjalizuje się w elektronice użytkowej, można skorzystać z okazji cenowych na 4 modele popularnych smartfonów. W promocyjnej ofercie są też urządzenie z zupełnie innej beczki jak np. saturator do wody i napojów. Jest więc w czym wybierać.

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Smartfon Samsung Galaxy S25 Edge Z wysoce wydajnym procesorem Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform, zaawansowanym aparatem o rozdzielczości 200 MP i całkowicie nowym systemem One UI 7 smartfon wprowadza użytkownika w nową erę mobilnej obsługi, fotografii i rozrywki. Użytkownik może liczyć na wsparcie AI w wielu zadaniach i dużą personalizację ustawień. Dodatkowym atutem jest ultrasmukły design premium. ZAMÓW SMARTFON

Smartfon Apple iPhone 17 Pro Max 1TB Jeden z najpotężniejszych modeli w historii iPhone’a innowacjami stoi. Teleobiektywem iPhone’a z 16-krotnym zakresem zbliżenia optycznego można robić olśniewające zdjęcia, a przednim aparatem 18 MP – lepiej kadrować foto i video. Tandem procesor A19 Pro i bateria 4832 mAh zapewnia piorunującą i wydłużoną wydajność. Wszystko to zamknięto w niezwykle trwałej obudowie unibody. ZAMÓW SMARTFON

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Smartfon Apple iPhone 17 Pro 1TB Potężny procesor Apple A19 Pro, tylny aparat o rozdzielczości 48 MP, wydajna bateria o znacznie większej pojemności, pełen udogodnień system operacyjny iOS 26, osobisty system sztucznej inteligencji Apple Intelligence i wbudowana technologia eSIM składają się na fantastyczne wnętrze tego modelu iPhone’a. Równie intrygujący jest też jego design w stylistyce kosmicznego pomarańczu. ZAMÓW SMARTFON

Smartfon Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Dostęp do flagowego modelu iPhone’a można zyskać w jeszcze niższej cenie! Wciąż mowa jest o smartfonie Apple z solidną obudową, innowacyjnym zestawem aparatów, oferującym wysokie osiągi procesorem, funkcjami AI i najnowszym iOS. Kosmiczno-pomarańczowy look też jest. Różnicę stanowi wielkość wbudowanej pamięci, która w odróżnieniu od poprzednich modeli wynosi 256 GB. ZAMÓW SMARTFON

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Saturator Dafi PushAir Gazowana woda na wyciągnięcie ręki? To wizja jak najbardziej realna z tym prostym w obsłudze saturatorem od Dafi. Intensywność bąbelków można dostosować do własnych preferencji, regulując stopień nasycenia gazu. Urządzenie ucieszy tych, którym marzy się urozmaicenie codziennego rytuału picia wody.Saturator w czarnym wydaniu stanie się też efektowną ozdobą każdej kuchni. ZAMÓW SATURATOR