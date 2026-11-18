Sklep Vobis zorganizował promocję na monitory, konsole, gamepady, dyski i kostki pamięci dla graczy. Materiały prasowe / Vobis

Wymagający gracz wyciąga z gier wideo tyle, ile się da. Gaming celujący w płynną rozgrywkę i oszałamiającą grafikę nie należy jednak do tanich hobby. Trzeba trochę zainwestować w sprzęt, który udźwignie te wszystkie wymagania. Każda promocja jest zatem mile widziana. Jedną z nich zorganizował sklep Vobis, gdzie na graczy czekają monitory, konsole, gamepady, dyski i kostki pamięci.

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Monitor Samsung Odyssey G4 W gamingu bez dobrego monitora ani rusz. Samsung proponuje graczom 27-calowy model z matrycą Fast IPS z szerokimi kątami widzenia 178°, częstotliwością odświeżania 300Hz, czasem reakcji 1ms GtG oraz technologiami VRR i AMD FreeSync Premium. Efekt? Realistyczne sceny z żywymi kolorami oraz płynne i wciągające wrażenia nawet w najbardziej intensywnych grach akcji. ZAMÓW MONITOR

Monitor Samsung Odyssey G70F Ten monitor z ekranem o przekątnej 27 cali nie tylko zwiększy realizm w grach dzięki oszałamiającej rozdzielczości 4K, zapewni dokładne odwzorowanie kolorów nawet podczas patrzenia pod kątem czy zniweluje efekt rozmycia ruchu w trakcie rozgrywki. W zależności od gry pozwoli też przełączać się między rozdzielczościami i częstotliwościami odświeżania w trybie Dual Mode. ZAMÓW MONITOR

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Konsola Microsoft Xbox Series S Z technologiami Dolby Vision i Dolby Atmos na pokładzie tej konsoli do gier wideo rozgrywka zyska pełnowymiarowy obraz i wciągający dźwięk przestrzenny. Szybsze wczytywanie danych i niskie opóźnienia poprawią gamingowe doświadczenie. Dzięki zgodności wstecznej gracze bez problemu zagrają w tysiące gier z poprzednich generacji konsoli Xbox i to w udoskonalonej oprawie graficznej! ZAMÓW KONSOLĘ

Kontroler Microsoft Xbox Forza Horizon 6 Bezprzewodowe połączenie z konsolą Xbox jeszcze nigdy nie było tak proste! Wystarczy technologia Xbox Wireless, w jaką wyposażono ten kontroler. Gamepad posiada też moduł Bluetooth do parowania z komputerem PC lub urządzeniem mobilnym. W edycji limitowanej Forza Horizon 6 kolorystyka jego obudowy, przycisków i drążków została zainspirowana uwielbianą na świecie grą wyścigową. ZAMÓW KONTROLER

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Dysk SSD GOODRAM PX500 Gen.3 Współczesne gry na PC zajmują dużo miejsca i są obciążające dla komputera. Przyda się więc dysk SSD, który zapewni szybkie ładowanie programów i magazynowanie ogromnych ilości danych. Model GOODRAM o pojemności 1TB (1000 GB) oferuje prędkość odczytu do 3500 MB/s i prędkość zapisu do 2800 MB/s, a interfejs PCIe 3 x4 poprawia wydajność przy intensywnym użytkowaniu. ZAMÓW DYSK

Pamięć PATRIOT MEMORY DDR4 32GB Gry komputerowe mają coraz wyższe wymagania sprzętowe. To zapotrzebowanie dotyczy również pamięci RAM. Dlatego warto skorzystać z każdej promocji na dodatkową kostkę. Z modułem pamięci marki Patriot Memory typu DIMM gracz otrzymuje 32GB w technologii DDR4 SDRAM z taktowaniem na poziomie 3200 MT/s. Intensywne granie na komputerze stacjonarnym od razu nabierze płynności. ZAMÓW PAMIĘĆ

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Pamięć SILICON POWER DDR5 16GB W dobie rozwoju AI, która winduje ceny konsumenckich modułów pamięci RAM, liczy się każda złotówka wydana na te komponenty komputera typu desktop. Oszczędnić na zakupach można, wybierając model produkcji Silicon Power. Wykonana w technologii DDR5 SODIMM kostka z zintegrowanym układem PMIC i taktowaniem 4800 MHz doda 16 GB i zapewni produktywniejsze działanie. ZAMÓW PAMIĘĆ