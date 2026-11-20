“Uważaj” nie wystarczy. Jak nauczyć dzieci i nastolatki odpowiedzialności w ruchu drogowym? Fot. materiały prasowe

Bezpieczeństwo na drodze zależy od nas wszystkich - kierowców, rowerzystów, pieszych. Do tej grupy należą również dzieci i nastolatki, które są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu. Choć od najmłodszego wpajane są zasady bezpiecznego poruszania się wśród rowerów czy samochodów, sama teoria nie wystarczy. Dlatego powstał Klub Mistrzów Bezpieczeństwa – program Fundacji Kornatowski Team, którego partnerem w tym roku została marka MG. Jego celem jest zwiększenie świadomości zagrożeń w ruchu drogowym, kształtowanie odpowiedzialnych zachowań i rozwijanie umiejętności reagowania w sytuacjach niebezpiecznych wśród nastolatków.

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Młody mózg konta ruch uliczny. Skąd biorą się nieprzemyślane decyzje?

Młodzi ludzie nie muszą mieć prawa jazdy, aby na co dzień uczestniczyć w ruchu drogowym. Rowery czy hulajnogi towarzyszą im każdego dnia, dlatego ważne jest, by wiedzieli, jak bezpiecznie poruszać się wśród innych uczestników ruchu. Aby zrozumieć, jak najlepiej przekazać im tę wiedzę, warto przyjrzeć się psychice młodych i temu, jak postrzegają otaczający ich świat – często inaczej niż dorośli.

W okresie dorastania intensywnie rozwijają się funkcje poznawcze. Do około 25. roku życia kształtuje się kora przedczołowa, odpowiedzialna m.in. za ocenę ryzyka i przewidywanie długofalowych konsekwencji. Młodsze dzieci mogą mieć trudności z jednoczesnym analizowaniem kilku bodźców, np. oceną prędkości i odległości nadjeżdżających pojazdów.

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Fot. materiały prasowe

Wszystkie te czynniki, w połączeniu z mniejszym doświadczeniem, utrudniają młodym przewidywanie potencjalnie niebezpiecznych sytuacji – umiejętność, którą doświadczeni kierowcy rozwijają przez lata praktyki. Dlatego tak ważne jest, aby teorię – która odgrywa swoją kluczową rolę w edukowaniu – uzupełniać praktycznymi ćwiczeniami, wskazówkami i aktywnościami, które przygotują najmłodszych uczestników ruchu na trudne sytuacje.

Lekcja bezpieczeństwa, której nie ma w podręczniku

W dzisiejszym świecie social mediów uwaga dzieci i nastolatków nieustannie poddawana jest działaniu wielu bodźców, dlatego tak ważne jest skupienie się na praktycznych i angażujących sposobach edukacji. Jednym z nich jest program Klub Mistrzów Bezpieczeństwa, organizowany przez Fundację Kornatowski Team i wspierany przez MG Motor Polska. Jego ideę oddaje hasło „Bezpieczeństwa uczymy się od MłodeGo”, podkreślające znaczenie kształtowania odpowiedzialnych postaw od najmłodszych lat.

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Fot. materiały prasowe

Program zwraca uwagę na odpowiedzialność wszystkich uczestników ruchu – pieszych, rowerzystów, pasażerów i kierowców. Odpowiada na pytanie, jak prędkość, rozproszona uwaga czy ograniczona widoczność mogą wpływać na bezpieczeństwo na drodze.

W ramach partnerstwa MG Motor Polska sfinansowało organizację zajęć w 10 szkołach podstawowych na terenie całego kraju – przede wszystkim z klas 5-8, stanowiących grupę podwyższonego ryzyka w ruchu drogowym, a także z klas 1-4.

Refleksomierz, ciemnia, odblaski – nauka przez doświadczenie

Podczas zajęć uczniowie będą mieli okazję lepiej zrozumieć mechanizmy wpływające na bezpieczeństwo. Poznają zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, nauczą się oceniać prędkość nadjeżdżających pojazdów i dowiedzą się, jak telefon, słuchawki, emocje czy alkohol mogą wpływać na zachowanie uczestników ruchu.

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Fot. materiały prasowe

Wiedzę teoretyczną uzupełnią ćwiczenia z wykorzystaniem specjalistycznych urządzeń edukacyjnych. Na profesjonalnym refleksomierzu uczniowie sprawdzą, jak czas reakcji kierowcy przekłada się na drogę hamowania. Pokaz w mobilnej ciemni pozwoli z kolei przekonać się, jak trudno dostrzec pieszego po zmroku. Uczestnicy poznają także różnice w widoczności osób noszących odblaski i bez nich oraz podstawowe zasady udzielania pomocy jako świadek wypadku drogowego.

Rodzicu, też jesteś nauczycielem

Dobre nawyki budujemy codziennymi wyborami i decyzjami, również podczas wspólnych podróży. Spokojna jazda, przestrzeganie przepisów drogowych, skupienie kierowcy, prawidłowo zapięte pasy i odpowiednio dobrane foteliki są codzienną lekcją.

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Przykładem auta zaprojektowanego z myślą o rodzinnych potrzebach jest model MGS9 Plug-in Hybrid – pierwszy 7-osobowy SUV marki MG, który miał swoją premierę w maju 2026 roku. Ma trzy rzędy siedzeń, pakiet systemów wspomagania kierowcy MG Pilot oraz otrzymał pięć gwiazdek w testach bezpieczeństwa Euro NCAP. To propozycja stworzona z myślą o rodzinach potrzebujących przestrzeni i nowoczesnych, bezpiecznych rozwiązań. Należy jednak pamiętać, że żadne systemy i udogodnienia nie zwolnią kierowcy z pełnego skupienia i odpowiedzialnej jazdy.

Równie ważne, obok odpowiednio wyposażonego auta, są codzienne decyzje rodziców, bo to one budują wzorce. Warto pamiętać, że przechodzenie na czerwonym świetle, korzystanie z telefonu za kierownicą czy niezapinanie pasów podważają wiarygodność wszelkich pouczeń. Uczmy dzieci zasady ograniczonego zaufania i przypominajmy o chowaniu telefonu, gdy poruszamy się w pobliżu jezdni. Dbajmy również o ich widoczność, którą poprawimy dzięki odblaskom.

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Odpowiedzialne nawyki na całe życie

Bezpieczeństwo nie jest pojedynczą lekcją wyniesioną ze szkoły, lecz procesem, który powinien być konsekwentnie rozwijany w okresie dorastania. Inicjatywy takie jak Klub Mistrzów Bezpieczeństwa pozwalają młodym nie tylko poznać przepisy, lecz przede wszystkim w praktyce zrozumieć mechanizmy ruchu drogowego. Im wcześniej dzieci i nastolatki będą potrafiły rozpoznać zagrożenia i rozumieć konsekwencje swoich działań, tym skuteczniej zapobiegniemy niebezpieczeństwom i zbudujemy w społeczeństwie współodpowiedzialność za nasze zdrowie i życie.

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