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Mała łazienka, brak balkonu i pranie, które schnie na grzejniku przez dwa dni. Brzmi znajomo? Dla wielu osób mieszkających w blokach rozwiązaniem okazuje się pralko-suszarka, czyli jedno urządzenie, które pierze i suszy. Sprawdzamy, jak działa taki sprzęt, co potrafi i na co zwrócić uwagę, aby wybrać model idealnie dopasowany do swoich potrzeb.

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Dwa urządzenia w jednej obudowie

Pralko-suszarka wygląda jak zwykła pralka ładowana od frontu i zajmuje dokładnie tyle samo miejsca. Standardowe modele mają ok. 60 cm szerokości i 85 cm wysokości, a ich głębokość mieści się zwykle w przedziale 50–60 cm. Dostępne są też wersje slim o głębokości ok. 45–50 cm, które zmieszczą się nawet we wnęce w niewielkiej łazience w bloku.

Największa zaleta takiego sprzętu jest prosta: oszczędzasz miejsce i czas. Nie musisz przekładać mokrego prania do drugiego urządzenia ani rozstawiać suszarki na środku pokoju. Wiele modeli pozwala uruchomić program, który pierze i suszy w jednym cyklu, więc wieczorem wrzucasz ubrania, a rano wyjmujesz je suche i gotowe do złożenia.

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Jak działa pranie z suszeniem w praktyce?

Obsługa pralko-suszarki jest intuicyjna, a kilka prostych zasad pozwala w pełni wykorzystać jej możliwości. Warto wiedzieć, że wsad do suszenia jest zwykle mniejszy niż wsad do prania. Urządzenie, które upierze 8 kg ubrań, wysuszy jednorazowo 5–6 kg. Wystarczy więc dopasować ilość rzeczy do programu z suszeniem, a większe pranie wysuszyć w dwóch turach – to kwestia przyzwyczajenia, która szybko wchodzi w nawyk.

Producenci oferują też programy ekspresowe dla małych wsadów, które pozwalają uprać i wysuszyć kilka koszulek w niecałą godzinę. To idealne rozwiązanie, gdy ulubiona bluzka czy koszula potrzebna jest na już.

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Na rynku dostępne są dwa rodzaje suszenia. Popularne modele kondensacyjne są przystępne cenowo i świetnie sprawdzają się w większości domów. Jeśli natomiast zależy ci na maksymalnej oszczędności energii, warto przyjrzeć się technologii pompy ciepła.

Pompa ciepła – oszczędność przy każdym cyklu

Najbardziej oszczędna w codziennej eksploatacji będzie pralko-suszarka z pompą ciepła. Takie urządzenia suszą w niższej temperaturze, dzięki czemu zużywają mniej prądu i wody, a przy okazji łagodniej obchodzą się z tkaninami. Ubrania rzadziej się kurczą i dłużej zachowują kształt, co docenią osoby, które piorą wełniane swetry czy odzież sportową.

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Modele z pompą ciepła osiągają wysokie klasy energetyczne także w trybie prania z suszeniem. Na etykiecie znajdziesz dwie klasy – dla samego prania i dla cyklu z suszeniem – i to właśnie ta druga mówi najwięcej o kosztach użytkowania. To inwestycja, która procentuje z każdym kolejnym cyklem – mniejsze zużycie prądu oznacza niższe rachunki przez cały okres użytkowania urządzenia.

Inteligentne funkcje, które naprawdę się przydają

Nowoczesne pralko-suszarki coraz częściej same dobierają parametry cyklu. Czujniki rozpoznają wielkość wsadu, a w trakcie suszenia mierzą wilgotność tkanin i kończą program, gdy ubrania są suche. To nie tylko wygoda, ale i realna ochrona przed przesuszeniem.

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Dla osób, które lubią sterować sprzętem z poziomu telefonu, ciekawą opcją może być pralko-suszarka Samsung. Wybrane modele tej marki korzystają z funkcji AI, które dopasowują temperaturę, czas i obroty bębna do rodzaju tkanin i stopnia zabrudzenia, a przez aplikację SmartThings można zdalnie sterować praniem i sprawdzić, ile czasu zostało do końca cyklu. W niektórych modelach znajdziesz też program Air Wash, który odświeża ubrania gorącym powietrzem bez pełnego prania. W ofercie są zarówno modele pełnowymiarowe, jak i płytsze, przeznaczone do małych łazienek.

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Wiele urządzeń różnych marek ma także funkcję pary. Pomaga ona rozluźnić włókna, ograniczyć zagniecenia i usunąć zapachy z ubrań, które długo leżały w szafie. Dzięki temu koszulę wystarczy szybko przeprasować albo w ogóle pominąć żelazko.

Jak dobrać model do swojego domu?

Nie istnieje jedna najlepsza pralko-suszarka dla każdego, dlatego przed zakupem warto zestawić kilka parametrów z własnymi potrzebami:

Pojemność – dla dwóch osób zwykle wystarczy 7–8 kg wsadu do prania, dla trzech 8–9 kg, a czteroosobowa rodzina powinna szukać modelu na 9–10 kg. Wymiary – zmierz wnękę i sprawdź, czy drzwi urządzenia otworzą się swobodnie. W wąskiej łazience świetnie sprawdzi się model slim. Prędkość wirowania – 1400 obr./min zostawia w tkaninach mniej wilgoci niż 1000 obr./min, co skraca suszenie i zmniejsza zużycie energii. Głośność – w mieszkaniu najlepiej sprawdzi się sprzęt, który podczas wirowania nie przekracza 72–75 dB. Przyda się też tryb cichy i opóźniony start. Silnik inwerterowy – pracuje ciszej, zużywa mniej energii i zwykle jest trwalszy od klasycznych rozwiązań.

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Podsumowanie

Pralko-suszarka to wygodne rozwiązanie dla każdego, kto chce zaoszczędzić miejsce i czas. Doskonale sprawdzi się w kawalerkach i mniejszych mieszkaniach bez balkonu, ale także w domach, w których pranie to codzienność. Zamiast rozwieszać ubrania po całym mieszkaniu, wyjmujesz je z bębna suche i gotowe do złożenia. Wybierając model, kieruj się pojemnością dopasowaną do liczby domowników, wymiarami łazienki oraz funkcjami, z których będziesz korzystać na co dzień – od programów ekspresowych, przez odświeżanie parą, po sterowanie z aplikacji.

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Jedno jest pewne: dobrze dobrana pralko-suszarka potrafi zakończyć walkę z mokrym praniem rozwieszonym po całym mieszkaniu i oddać ci trochę przestrzeni oraz wolnego czasu.