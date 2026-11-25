Jeździłem nowym Nissanem LEAF. Legenda elektromobilności zaczyna od nowa Fot. Adam Nowiński / naTemat.pl

Nissan LEAF jest jednym z tych samochodów, bez których historia współczesnej elektromobilności wyglądałaby inaczej. Dwie pierwsze generacje pomogły oswoić kierowców z autem elektrycznym, ale miały też rozwiązania, które z czasem zaczęły wyraźnie odstawać od szybko rozwijającego się rynku. Trzecia generacja nie jest więc delikatną modernizacją. Nissan praktycznie zaczyna od nowa.

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Najbardziej oczywista zmiana dotyczy nadwozia. LEAF przestaje być klasycznym hatchbackiem i staje się crossoverem. Ma 4,35 m długości, 1,81 m szerokości oraz 2,69 m rozstawu osi. Sylwetka jest znacznie bardziej opływowa niż wcześniej, a współczynnik oporu powietrza wynosi Cd 0,25. Pomagają w tym między innymi zlicowane klamki, płynnie poprowadzona linia dachu i starannie ukształtowany tył.

Design ma oczywiście znaczenie wizualne, ale w samochodzie elektrycznym aerodynamika pracuje przede wszystkim na zasięg. I właśnie w tej dziedzinie nowy LEAF robi ogromny krok. Do wyboru są dwa akumulatory.

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Podstawowa odmiana korzysta z baterii o pojemności użytkowej 52 kWh i silnika o mocy 130 kW, czyli około 177 KM. Moment obrotowy wynosi 345 Nm, a przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 8,6 sekundy. Nissan deklaruje zasięg do 450 km w cyklu WLTP.

Mocniejszy wariant dostaje akumulator 75 kWh oraz silnik 160 kW, czyli około 218 KM. Moment wzrasta do 355 Nm, a sprint do setki skraca się do 7,6 sekundy. Najważniejsza liczba to jednak maksymalnie 622 km zasięgu WLTP. W obu wersjach napęd trafia na przednie koła, a prędkość maksymalna wynosi 160 km/h.

Jeszcze większa zmiana dotyczy ładowania. W Europie LEAF korzysta teraz ze standardu CCS, co usuwa jedno z największych ograniczeń poprzednich generacji. Odmiana z większą baterią może przyjąć prąd stały z mocą do 150 kW, a wariant 52 kWh – do 105 kW. Producent podaje, że ładowanie od 20 do 80 proc. powinno zająć mniej niż 30 minut. Akumulator jest chłodzony cieczą i korzysta z aktywnego zarządzania temperaturą, co ma znaczenie szczególnie podczas długich tras i kolejnych szybkich ładowań.

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Zmieniło się również wnętrze. Centralnym punktem kokpitu są dwa ekrany o przekątnej 14,3 cala. Jeden odpowiada za zestaw wskaźników, drugi za multimedia. System ma wbudowane usługi Google, w tym Mapy Google, Asystenta Google i dostęp do aplikacji. Nawigacja potrafi też uwzględniać postoje na ładowanie podczas planowania dłuższej trasy.

Wśród ciekawostek znajduje się panoramiczny dach z elektronicznym przyciemnianiem, który nie potrzebuje klasycznej mechanicznej rolety. LEAF pozostaje pięcioosobowym samochodem, a bagażnik ma 437 litrów pojemności. To ważne, bo nowa, bardziej opływowa sylwetka nie oznacza rezygnacji z praktyczności.

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Technicznie LEAF bazuje na platformie CMF-EV. Z tyłu zastosowano niezależne zawieszenie wielowahaczowe, a kierowca może korzystać z systemu e-Pedal Step i regulować poziom rekuperacji. Do tego dochodzi ProPILOT z Navi-Link, który łączy funkcje asystujące z informacjami z nawigacji.

Bardzo ciekawe są dane dotyczące jazdy z wyższymi prędkościami. Dla większego akumulatora Nissan deklaruje około 330 km zasięgu przy stałych 130 km/h oraz około 430 km przy 110 km/h. To pokazuje zmianę filozofii: nowy LEAF nie chce już być elektrykiem przede wszystkim do miasta. Ma być pełnoprawnym samochodem także na dalsze wyjazdy.

Samochód może ponadto oddawać energię na zewnątrz. Funkcja V2L pozwala zasilać urządzenia mocą do 3,6 kW, a konstrukcja została przygotowana również do rozwiązań V2G tam, gdzie odpowiednia infrastruktura i usługi będą dostępne.

Trzecia generacja LEAF-a zmienia więc prawie każdy element, z którym kojarzyliśmy ten model: proporcje nadwozia, platformę, sposób ładowania, multimedia i przede wszystkim możliwości w trasie. Do 622 km WLTP i ładowanie do 150 kW mają sprawić, że nazwa LEAF przestanie oznaczać przede wszystkim pioniera elektrycznej jazdy miejskiej. Teraz Nissan chce walczyć o kierowcę szukającego po prostu uniwersalnego elektryka.

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