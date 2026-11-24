Z jakimi problemami mierzą się na co dzień mikro i małe firmy w sieci? Fot. Stock-Asso/Shutterstock

Połowa polskich firm sprzedających w internecie nie korzysta z finansowania zewnętrznego w obawie przed zobowiązaniami kredytowymi lub wysokimi kosztami. Dane największej platformy zakupowej w Polsce pokazują jednak, że odpowiednio dobrane środki mogą być efektywną dźwignią sprzedaży. Sprawdzamy, jak Limit odnawialny od Allegro Kapitał pomaga e-sprzedawcom rosnąć szybciej niż konkurencja.

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Wielu przedsiębiorców wciąż traktuje dodatkowe finansowanie z rezerwą. Tymczasem w e-commerce dostęp do kapitału to operacyjna dźwignia (lewar). Pozwala kupować taniej, negocjować rabaty i windować marżę. Na te potrzeby odpowiada ekosystem Allegro Kapitał.

Bariery, które hamują wzrost sprzedawców

Z jakimi problemami mierzą się na co dzień mikro i małe firmy w sieci? Aż 45 proc. przedsiębiorców wskazuje brak środków na promocję i reklamę. Kolejne 37 proc. nie ma funduszy na inwestycje w magazyn czy technologie, a 30 proc. firm deklaruje, że nie ma gotówki, by kupować towar okazyjnie.

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Tymczasem w handlu istotną część zysku generuje się już przy zakupie towaru. Wolne środki dają silną pozycję przetargową: pozwalają wywalczyć rabaty za duży wolumen, uzyskać upust za natychmiastową płatność czy wykupić końcówki serii.

Limit odnawialny od Allegro Kapitał spłata powiązana z utargiem

Najważniejszym elementem ekosystemu Allegro Kapitał jest Limit odnawialny od Allegro Pay, w ramach którego sprzedającym przyznawany jest limit finansowania od 5 000 do 100 000 zł. Odsetki naliczane są tylko od wykorzystanej kwoty i za rzeczywiste dni korzystania – dostępność limitu kosztuje 0 zł, bez prowizji za udzielenie czy wcześniejszą spłatę. Potrzebne środki trafiają na konto już w 15 minut.

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Innowacją jest automatyczna spłata zależna od sprzedaży na Allegro. Ustalony przez sprzedającego procent wartości sprzedaży jest potrącany z dziennego utargu i przeznaczony na spłatę. Gorszy dzień oznacza mniejszą spłatę i brak obciążenia cash flow, a w lepsze dni zadłużenie maleje szybciej. Taki model zdejmuje z przedsiębiorcy presję sztywnych rat. Co więcej, wysokość spłaty sprzedający może zmienić w każdej chwili i bez dodatkowych kosztów. Każda spłata natychmiast odnawia limit, dzięki czemu sprzedawca ma ciągły dostęp do zastrzyku gotówki, bez konieczności składania kolejnych wniosków.

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Ofertę uzupełnia Pożyczka na większe potrzeby od PKO Banku Polskiego (nawet do 500 000 zł ze stałą ratą) oraz Pożyczka na nagłe wydatki od PragmaGO (nawet do 300 000 zł z oprocentowaniem 0 proc. i stałą prowizją).

Wzrost o 10 p.p. szybszy niż konkurencja

Wniosek o Limit odnawialny od Allegro Kapitał składa się w 100 proc. online. Platforma nie wymaga mozolnego przesyłania sterty zaświadczeń czy sprawozdań księgowych – weryfikacja następuje w tle, w bezpieczny sposób dzięki integracji z zewnętrznymi bazami danych oraz zaufaną, rządową aplikacją mObywatel. W efekcie decyzja zapada w kilka minut a przelew trafia bezpośrednio na rachunek docelowy szybkim przelewem. Finansowanie to, jak podkreśla samo Allegro, jest zawsze precyzyjnie "skrojone na miarę", co oznacza, że przydzielana kwota wprost odpowiada historycznym wynikom finansowym i faktycznym obrotom sklepu, minimalizując ryzyko tzw. przekredytowania

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