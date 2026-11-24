Odlewki pozwalają poznać kilka zapachów, zanim kupisz pełny flakon. Fot. Odvaro

Na pasku w drogerii pachniało obłędnie, a po tygodniu flakon za kilkaset złotych stoi zapomniany na półce. Zna to chyba każdy, kto choć raz kupił perfumy pod wpływem chwili. Dobra wiadomość: tego błędu da się łatwo uniknąć.

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Dlaczego tester w drogerii mówi tylko połowę prawdy

Papierowy pasek pokazuje głównie nuty głowy, czyli pierwsze kilkanaście minut zapachu. Tymczasem perfumy zmieniają się na skórze przez wiele godzin. Cytrusowe otwarcie potrafi zniknąć po kwadransie, a to, co zostaje wieczorem, bywa zupełnie innym zapachem. Do tego dochodzi skóra: ten sam flakon na dwóch osobach może pachnieć słodko albo pudrowo, intensywnie albo ledwo wyczuwalnie. Kilka minut między półkami to po prostu za mało, żeby to sprawdzić.

Papierowe paski pokazują głównie pierwsze minuty zapachu. Fot. Odvaro

Odlewka, czyli pełnowartościowy zapach w mini wersji

Coraz więcej osób, zanim kupi flakon, sięga po odlewki. To oryginalne perfumy przelane z pełnego flakonu do małego szklanego atomizera, najczęściej o pojemności 2, 5 lub 10 ml. Różnica w stosunku do saszetek z próbkami jest spora: odlewkę można nosić normalnie, psikać na skórę, zabrać w torebce. Dwa mililitry to około 30 psiknięć, czyli wystarczająco, żeby nosić zapach przez kilka dni i naprawdę go poznać. To także najprostszy sposób, żeby sprawdzić perfumy niszowe, których nie ma w zwykłych drogeriach, a których pełne flakony kosztują często ponad tysiąc złotych.

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Jak testować zapach, żeby się nie pomylić

Na skórze, nie na ubraniu. Nadgarstek, szyja albo zgięcie łokcia – tam zapach rozgrzewa się i rozwija tak jak w codziennym noszeniu. Cały dzień, nie pięć minut. Oceniaj perfumy rano, po południu i wieczorem. Dopiero baza pokaże, czy zapach Ci odpowiada i jak długo się utrzymuje. Jeden, maksymalnie dwa zapachy dziennie. Nos szybko się męczy, a perfumy zaczynają się ze sobą mieszać. W różnych sytuacjach. Ten sam zapach inaczej sprawdzi się w biurze, inaczej na mrozie, a jeszcze inaczej na wieczornym wyjściu. Zapytaj bliskich. Ty po godzinie przestajesz czuć swoje perfumy, otoczenie – nie.

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Pora roku też ma znaczenie

Perfumy, które w lipcu wydają się ciężkie i duszące, w grudniu mogą okazać się idealne – i odwrotnie. Słodkie, korzenne kompozycje z wanilią, ambrą czy tonką najlepiej rozwijają się w chłodzie, a cytrusy i zielone nuty – w cieple. Dlatego zapach, który ma Ci towarzyszyć zimą, najlepiej testować właśnie teraz, gdy za oknem robi się zimno.

Zapachowa garderoba kapsułowa

Odlewki świetnie sprawdzają się też wtedy, gdy masz już swój ulubiony zapach, ale chcesz czegoś na zmianę. Zamiast trzech pełnych flakonów możesz zbudować małą „garderobę”: coś świeżego na dzień, coś cieplejszego na wieczór i jeden zapach na wyjątkowe okazje. W okresie przedświątecznym zestawy kilku odlewek to także bezpieczny prezent – obdarowana osoba sama wybierze swój ulubiony, a Ty nie ryzykujesz, że nie trafisz w gust.

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Zestaw odlewek perfum – kilka zapachów do przetestowania w domu. Fot. Odvaro.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie

Najważniejsze jest pochodzenie perfum. Wybieraj sklepy, które jasno deklarują, że przelewają zapachy z oryginalnych flakonów, podają dokładną pojemność i opisują kompozycję zapachu. Przykładem są odlewki perfum w Odvaro: ponad 300 zapachów – od klasyków po perfumy niszowe – w pojemnościach od 2 do 30 ml, ręcznie przelewanych do szklanych atomizerów. Dzięki temu możesz poznać kilka zapachów za cenę ułamka jednego flakonu.

Perfumy to bardzo osobisty wybór. Warto dać sobie czas na poznanie zapachu, zanim wydasz na niego kilkaset złotych – i zamiast kupować w ciemno, najpierw po prostu go ponosić.