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Szósty grudnia to jeden z najprzyjemniejszych dni w roku, kiedy nawet najmniejszy gest potrafi wywołać ogromny uśmiech i wprowadzić wszystkich w magiczny, przedświąteczny nastrój. Tradycja obdarowywania bliskich drobnymi upominkami to doskonały pretekst, by sprawić radość zarówno najmłodszym, jak i dorosłym. Jeśli szukasz pomysłów, które zmieszczą się w mikołajkowej skarpecie lub pod poduszką, a jednocześnie zaskoczą oryginalnością i świetnym wykonaniem, odwiedź TK Maxx. W stale odświeżanym asortymencie naszych sklepów każdego dnia czekają na Ciebie tysiące unikatowych inspiracji. Co najważniejsze, wszystkie te wyjątkowe skarby upolujesz w cenach do 60% niższych od regularnych cen sprzedaży w Polsce i na świecie!

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Słodkie chwile i ciepłe detale: skarpetki i łakocie

Mikołajki nie mogą obyć się bez odrobiny słodyczy i przytulnych, zimowych akcentów! W TK Maxx znajdziesz szeroki wybór wyszukanych łakoci w efektownych, świątecznych opakowaniach – od czekoladowych pralin i kruchych ciasteczek, po aromatyczne herbaty i kakao z piankami. Doskonałym uzupełnieniem takiego słodkiego upominku będą wzorzyste skarpetki z zimowymi motywami. Miękkie, kolorowe i pełne humoru, staną się praktycznym, a zarazem uroczym dodatkiem, który umili grudniowe wieczory.

Kraina zabawy: upominki dla najmłodszych

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Dla dzieci mikołajkowy poranek to czas prawdziwej ekscytacji. W naszym dziale dziecięcym czeka mnóstwo propozycji, które rozbudzą wyobraźnię i zapewnią godziny świetnej rozrywki. Odkryj miękkie pluszaki, kreatywne zestawy plastyczne, gry zręcznościowe oraz edukacyjne zabawki dopasowane do różnego wieku. Dzięki regularnym dostawom z łatwością trafisz na niebanalne perełki, które wyróżniają się designem i jakością wykonania.

fot. materiały prasowe

Gotowe na zachwyt: zestawy prezentowe i biżuteria

Szukasz drobiazgu z nutą elegancji, który nie wymaga dodatkowego pakowania? Postaw na gotowe zestawy prezentowe! W TK Maxx czekają na Ciebie pięknie skomponowane komplety kosmetyków pielęgnacyjnych, miniatur zapachowych czy akcesoriów do domowego spa. Jeśli natomiast chcesz podarować coś bardziej osobistego, zajrzyj do gablot z biżuterią – subtelne kolczyki, delikatne bransoletki czy zawieszki to ponadczasowe skarby, które zachwycą każdą miłośniczkę stylowych detali.

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